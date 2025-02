"Terminăm cu bateria 0!" Vali Crețu, mesaj de luptă înainte de PAOK - FCSB: "Altfel nu se poate" - Antena Sport

(n.r. Este un avantaj că meciul retur va fi la București?) Sincer da, este un mic avantaj. Este foarte important însă să începem bine mâine. Contează să joci returul acasă, noi suntem pregătiți, am arătat ce putere avem. Abia așteptăm să înceapă meciul mâine și să scoatem maximum din acest meci, să ieșim cu bateria 0 de pe teren, altfel cu ai șanse!

Venim după un meci foarte bun, ne-am pierdut bateria echipei din păcate, căpitanul nostru și inima noastră, Darius Olaru. Totuși, ne-am recuperat pe parcurs și acum suntem bine, zic eu.

PAOK este o echipă bună, au jucători de calitate. E un meci european, va fi altfel. Eu zic că va fi un duel foarte interesant, în ambele meciuri.

Nu știu dacă trebuie o abordare diferită, noi avem o maturitate în spate, abordăm toate meciuri la fel. Doar așa poți să obții rezultate mari în Europa, nu poți să faci calcule, nu e ca la piață.

(n.r. Cum îi simți pe noii colegi? Cisotti, Gheorghiță?) Eu sunt foarte fericit pentru că s-au adaptat repede, ne-au ajutat, cred că ne vor ajuta. Au mentalitate, caracter, s-au integrat foarte bine, ne vor ajuta foarte mult. Sunt foarte pregătiți și dornici să arate ce pot”, a spus Vali Crețu, la conferința de presă.

Răzvan Lucescu, declaraţie impresionantă despre FCSB, înainte de „dubla” din Europa League

Răzvan Lucescu a oferit o declaraţie spectaculoasă legată de istoria campioanei României: „Au tricoul mai greu decât al nostru în Europa”.

„Cu tot respectul pentru adversari, au tricoul mai greu decât al nostru în Europa. Steaua a câştigat Cupa Campionilor şi are mai multe perfomanţe din Europa. Dar rezultatul din Europa a fost unul nemeritat. Au fost multe ocazii în acea înfrângere a noastră.

Am ratat şi cred că am făcut lucruri greşite. Am venit atunci după două meciuri grele, cu Galatasaray şi Aris. Steaua a reuşit să dea câteva pase în prima repriză. După ce au rămas în 10, era mai greu să mai conteze în atac. Au spus de mai multe ori că vor câştiga aici pentru că au făcut-o data trecută.

E o echipă care e cunoscută în Europa. Are prezenţe importante în Europa. De partea cealaltă, noi am câştigat titlul de două ori, oficial. Am mai câştigat unul, dar ştiţi că a fost furat. E un club care sub comanda lui Ivan Savvidis a început să pună probleme echipelor din Atena”, a spus Răzvan Lucescu.