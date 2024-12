„Ți-ar trebui unul așa!” Ce jucător este sfătuit Gigi Becali să transfere la FCSB! Mesaj direct pentru patronul campioanei - Antena Sport

Un atacant şi un mijlocaş ne trebuie neapărat, dacă apare vreun jucător valoros…să vedem. Vreau un mijlocaş genul lui Şut, mijlocaş central de 4-2-3-1, dar să apară şi la finalizare, cum apare Şut, să deposedeze, să paseze sigur. Genul lui Bourceanu.

Deocamdată, nu ştiu, mi-a zis MM să mă uit la Cisotti, nu am putut să mă uit. Nu am avut timp, e jucător, dar nu neapărat. Îmi mai place, ca atacant, de Thiam, de la U Cluj, are forţă, îmi place şi de Alibec. Mă înţeleg cu Gică Hagi. (N.r. Despre Louis Munteanu) Am făcut ofertă, dar mi-a zis Varga că nu se înţelege cu Dan. Dar de ce să fie supărat, e deja pe locul 3. Pe 1 suntem noi, pe U Cluj nu pun„, a spus Gigi Becali la digisport.ro.