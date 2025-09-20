Titularul FCSB-ului care a fost "distrus" după un nou eşec în Liga 1: "Joacă cu frâna de mână trasă" - Antena Sport

Florin Prunea a taxat un titular de la FCSB, după eşecul cu Botoşani, scor 1-3, din etapa a zecea a Ligii 1. Fostul portar nu a avut milă de Dennis Politic, mijlocaşul transferat în vară de la Dinamo.

Dennis Politic a revenit în echipa de start a campioanei după o pauză de o lună. El a fost titular în meciul cu Botoşani, însă a fost schimbat la pauză, atunci când în locul lui a fost trimis în teren David Miculescu.

Titularul FCSB-ului care a fost “distrus” după eşecul cu Botoşani

Florin Prunea a remarcat jocul extrem de modest prestat de Dennis Politic în prima repriză a partidei dintre Botoşani şi FCSB. Fostul internaţional a amintit de suma uriaşă plătit de Gigi Becali în schimbul transferului lui, sumă de aproape un milion de euro, în tranzacţie fiind inclus şi Alexandru Musi, devenit jucător de bază la Dinamo.

“Politic e clar că are o problemă. Îmi lasă impresia că joacă cu frâna de mână trasă. Să dai un milion de euro plus Musi, iar evoluția lui să fie asta… Problema lor e clar că nu mai există respect față de FCSB, toate spun acum că se poate, putem să-i batem”, a declarat Florin Prunea, conform digisport.ro.

FCSB a ajuns la opt meciuri consecutive fără succes în Liga 1, având doar şapte puncte, după zece meciuri disputate. Campioana a înregistrat o singură victorie în acest sezon, 1-0 cu Petrolul, în etapa a doua.