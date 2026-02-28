Ce mesaj i-a dat primarul Clujului, Emil Boc, lui Cristiano Bergodi, după ce U s-a calificat în play-off - Antena Sport

Închide meniul
Ce mesaj i-a dat primarul Clujului, Emil Boc, lui Cristiano Bergodi, după ce U s-a calificat în play-off

Bogdan Stănescu Publicat: 28 februarie 2026, 8:27

Emil Boc, primarul din Cluj-Napoca / Hepta

U Cluj a obţinut calificarea în play-off-ul Ligii 1 pentru al doilea an la rând. Cristiano Bergodi (61 de ani) nu a putut fi pe bancă, ispăşind o suspendare de o lună în urma scandalului de la finalul derby-ului cu CFR.

Fără Bergodi pe bancă, U Cluj s-a distrat cu Oţelul, învingând-o cu 4-0, mai având şi o bară şi un gol anulat.

Emil Boc i-a dat un mesaj lui Cristiano Bergodi după ce U Cluj s-a calificat în play-off. Ce i-a transmis

După meci, primarul Clujului, Emil Boc (59 de ani), a fost în culmea fericirii. El a dezvăluit ce mesaj i-a trimis antrenorului lui U, Cristiano Bergodi.

Am avut emoții și la 2-0, dar jucătorii au fost concentraţi și conectați pe toată durata partidei.

(n.r: Vă mai gândeați la play-off când a venit Cristiano Bergodi?) Da, ne gândeam pentru că știam forța echipei. Trebuie să recunoaștem că a venit (n.r: Bergodi) într-un moment dificil. Îi mulțumim lui Neluțu Sabău pentru munca depusă, pentru că a construit echipa, dar eram într-un blocaj. Iar Bergodi a venit cu calm, cu diplomație, dar și mare pricepere. I-am și trimis un mesaj: «Grazie mile mille, Mister. Clujul nu vă va uita pentru această performanță»”, a declarat Emil Boc pentru prosport.ro.

U Cluj – Oţelul 4-0. “Şepcile roşii” au obţinut calificarea matematică în play-off

Formaţia Universitatea Cluj a învins, vineri seară, pe teren propriu, cu scorul de 4-0, echipa Oţelul Galaţi, într-un meci din etapa a 29-a a Ligii 1. Ca urmare a acestei victorii, U Cluj şi-a asigurat prezenţa în play-off.

Au marcat Macalou ‘4, Lulic ’27, Coubiş ’70 şi Drammeh ’75. În minutul 86, un gol al gazdelor a fost anulat pentru offside.

U Cluj: Gertmonas – Chinteş, I. Cristea, Coubiş, Chipciu – Drammeh (Murgia ’79), Bic (Codrea ’78) – Macalou (El Sawy ’79), Nistor (Fabry ’78), Mendy (Stanojev ’69) – Lukic. Antrenor: Eugeniu Cebotaru (Cristiano Bergodi este suspendat)

Oţelul: Dur-Bozoancă – A. Rus, Zivulic, P. Iacob, Conrado – Ciobanu (Kazu ’71), Lameira – Bană, Patrick (Neicu ’89), Andrezinho (Paz ’59) – Debeljuh. Rezerve: I. Popescu, G. Ursu – Chira, Kazu, D. Neicu, C. Neicu, Ne Lopes, Paz, Postelnicu, Sandu, Zhelev. Antrenor: Laszlo Balint

Cartonaşe galbene: / Rus ’75, Lameira ‘77

Arbitri: Marcel Bîrsan – Radu Adrian Ghinguleac, Ionuţ Traian Neacşu – Cristian Moldoveanu

Arbitri VAR: Iulian Dima, Florin Mazilu

Observator: Octavian Şovre

 

