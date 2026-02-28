Ce mesaj i-a dat primarul Clujului, Emil Boc, lui Cristiano Bergodi, după ce U s-a calificat în play-off - Antena Sport

U Cluj a obţinut calificarea în play-off-ul Ligii 1 pentru al doilea an la rând. Cristiano Bergodi (61 de ani) nu a putut fi pe bancă, ispăşind o suspendare de o lună în urma scandalului de la finalul derby-ului cu CFR.

Fără Bergodi pe bancă, U Cluj s-a distrat cu Oţelul, învingând-o cu 4-0, mai având şi o bară şi un gol anulat.

Emil Boc i-a dat un mesaj lui Cristiano Bergodi după ce U Cluj s-a calificat în play-off. Ce i-a transmis

După meci, primarul Clujului, Emil Boc (59 de ani), a fost în culmea fericirii. El a dezvăluit ce mesaj i-a trimis antrenorului lui U, Cristiano Bergodi.

„Am avut emoții și la 2-0, dar jucătorii au fost concentraţi și conectați pe toată durata partidei.

(n.r: Vă mai gândeați la play-off când a venit Cristiano Bergodi?) Da, ne gândeam pentru că știam forța echipei. Trebuie să recunoaștem că a venit (n.r: Bergodi) într-un moment dificil. Îi mulțumim lui Neluțu Sabău pentru munca depusă, pentru că a construit echipa, dar eram într-un blocaj. Iar Bergodi a venit cu calm, cu diplomație, dar și mare pricepere. I-am și trimis un mesaj: «Grazie mile mille, Mister. Clujul nu vă va uita pentru această performanță»”, a declarat Emil Boc pentru prosport.ro.