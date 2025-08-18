William Baeten, prezentat la noua echipă după ce a plecat de la FCSB. Cu cine s-a înțeles - Antena Sport

Închide meniul
William Baeten, prezentat la noua echipă după ce a plecat de la FCSB. Cu cine s-a înțeles

Fotbal extern

William Baeten, prezentat la noua echipă după ce a plecat de la FCSB. Cu cine s-a înțeles

Publicat: 18 august 2025, 12:23

William Baeten, prezentat la noua echipă după ce a plecat de la FCSB. Cu cine s-a înțeles

William Baeten, în tricoul FCSB-ului / Profimediaimages

William Baeten a fost prezentat la noua echipă, după ce a plecat de la FCSB. Mijlocașul belgian de 28 de ani s-a înțeles cu Flamurtari, formație nou-promovată în prima ligă din Albania. 

William Baeten a intrat în dizgrațiile lui Gigi Becali și s-a despărțit de FCSB în iarnă. El a bifat ultimul meci la formația campioană pe 15 decembrie, în campionat, cu Farul. 

William Baeten, prezentat la noua echipă după ce a plecat de la FCSB 

După ce a stat mai mult de jumătate de an fără echipă și fără vreun meci disputat, William Baeten a semnat. Flamurtari a făcut anunțul oficial despre transferul mijlocașului belgian. 

„William Baeten este oficial jucătorul celor de la Flamurtari. William se alătură clubului după ultima experiență la FCSB (România). Cu dorință și determinare să livreze ce e mai bun, este gata să contribuie la succesul echipei noastre.  

Bine ai venit în marea familie roșie și neagră, William”, a anunțat Flamurtari, despre transferul lui William Baeten, conform paginilor de socializare ale clubului albanez. 

William Baeten a fost transferat de Gigi Becali la FCSB în vara lui 2024, de la FCU Craiova. Patronul roș-albaștrilor a plătit suma de 300.000 de euro în schimbul mijlocașului belgian, care a marcat un gol în cele 18 partide bifate la formația campioană. 

