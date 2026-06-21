Transferul făcut de Rapid peste capul lui Daniel Pancu: “E ceva special!”

Daniel Pancu a revenit în Giuleşti în această vară, după ce l-a înlocuit pe Costel Gâlcă, iar tehnicianul a primit deja primele întăriri din partea conducerii clubului bucureştean.
Mohammed Kamara a venit din postura de jucător liber de contract după ce a fost ultima dată chiar la CFR Cluj, acolo unde a lucrat cu Daniel Pancu.
Daniel Pancu a vorbit despre transferul lui Mohammed Kamara la Rapid
Fotbalistul african a fost accidentat grav şi a revenit pe teren abia în finalul stagiunii trecute, când a fost folosit într-un singur meci, iar acum aşteptările sunt ca el să fie din nou la cel mai înalt nivel, în Giuleşti. El a semnat cu Rapid în această vară şi este din nou sub comanda lui Daniel Pancu, cel care recunoaşte că nu a avut vreo implicare în aducerea sa.
„Se pregătește normal cu noi. Arată mult mai bine decât în perioada CFR, mai trebuie spus că pe Kamara nu eu l-am adus la Rapid, el era înţeles cu Rapidul când am venit eu. E altul în comparaţie cu perioada CFR. Începe să alerge normal, aleargă normal.
Are o mare problemă legată de numărul de minute. Cu mine a jucat într-un meci din play-off, 7 minute la Craiova. Are nevoie de meciuri amicale şi să nu ferească Dumnezeu să se mai accidenteze. Atât. Ca şi calitate e ceva special.”, a spus Daniel Pancu la Primasport.
Tobias Christensen a plecat de la Rapid
Una dintre mutările surprinzătoare petrecute în această vară la cei de la Rapid a fost cedarea lui Tobias Christensen în Polonia, la Wieczysta Kraków. Mijlocaşul norvegian a fost un om important de la sosirea sa în Giuleşti, însă conducătorii echipei au luat decizia de a-l lăsa să plece.
Astfel, oferta de 500.000 de de euro venită de Wieczysta Kraków a fost suficientă pentru ca trupa bucureşteană să accepte despărţirea, mai ales că jucătorul era în ultimul an de contract şi şi-a exprimat dorinţa de a nu mai rămâne în Liga 1.
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