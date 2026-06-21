Home | Fotbal | Liga 1 | Transferul făcut de Rapid peste capul lui Daniel Pancu: “E ceva special!”

Transferul făcut de Rapid peste capul lui Daniel Pancu: “E ceva special!”

Mihai Alecu Publicat: 21 iunie 2026, 17:34

Comentarii
Transferul făcut de Rapid peste capul lui Daniel Pancu: E ceva special!

Transferul făcut de Rapid peste capul lui Daniel Pancu. Foto: Sport Pictures

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News As.roUrmărește AS.ro pe Discover

Daniel Pancu a revenit în Giuleşti în această vară, după ce l-a înlocuit pe Costel Gâlcă, iar tehnicianul a primit deja primele întăriri din partea conducerii clubului bucureştean.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Mohammed Kamara a venit din postura de jucător liber de contract după ce a fost ultima dată chiar la CFR Cluj, acolo unde a lucrat cu Daniel Pancu.

Daniel Pancu a vorbit despre transferul lui Mohammed Kamara la Rapid

Fotbalistul african a fost accidentat grav şi a revenit pe teren abia în finalul stagiunii trecute, când a fost folosit într-un singur meci, iar acum aşteptările sunt ca el să fie din nou la cel mai înalt nivel, în Giuleşti. El a semnat cu Rapid în această vară şi este din nou sub comanda lui Daniel Pancu, cel care recunoaşte că nu a avut vreo implicare în aducerea sa.

„Se pregătește normal cu noi. Arată mult mai bine decât în perioada CFR, mai trebuie spus că pe Kamara nu eu l-am adus la Rapid, el era înţeles cu Rapidul când am venit eu. E altul în comparaţie cu perioada CFR. Începe să alerge normal, aleargă normal.

Are o mare problemă legată de numărul de minute. Cu mine a jucat într-un meci din play-off, 7 minute la Craiova. Are nevoie de meciuri amicale şi să nu ferească Dumnezeu să se mai accidenteze. Atât. Ca şi calitate e ceva special.”, a spus Daniel Pancu la Primasport.

Reclamă
Reclamă

Tobias Christensen a plecat de la Rapid

Una dintre mutările surprinzătoare petrecute în această vară la cei de la Rapid a fost cedarea lui Tobias Christensen în Polonia, la Wieczysta Kraków. Mijlocaşul norvegian a fost un om important de la sosirea sa în Giuleşti, însă conducătorii echipei au luat decizia de a-l lăsa să plece.

Astfel, oferta de 500.000 de de euro venită de Wieczysta Kraków a fost suficientă pentru ca trupa bucureşteană să accepte despărţirea, mai ales că jucătorul era în ultimul an de contract şi şi-a exprimat dorinţa de a nu mai rămâne în Liga 1.

Alertă pe litoralul bulgăresc. O plajă frecventată de turişti a fost închisă din cauza bacteriei E. coliAlertă pe litoralul bulgăresc. O plajă frecventată de turişti a fost închisă din cauza bacteriei E. coli
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va fi surpriza neplăcută a Cupei Mondiale?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Zi caniculară în România. Oraşele care s-au topit la 38-40 de grade
Observator
Zi caniculară în România. Oraşele care s-au topit la 38-40 de grade
Echipa de play-off si-a pierdut vedeta: „Mai facem trei transferuri! Îl amăgesc agenții”
Fanatik.ro
Echipa de play-off si-a pierdut vedeta: „Mai facem trei transferuri! Îl amăgesc agenții”
17:08

O echipă de play-off se desparte de unul dintre cei mai importanți jucători. Salariul pe care îl va încasa
17:02

Starul care a impresionat la Cupa Mondială ar putea deveni coleg cu Radu Drăguşin la Tottenham
17:00

Campionatul Mondial 2026 | Rezultate, program şi clasamente de la turneul final din Statele Unite, Canada şi Mexic
16:41

Au făcut-o din nou! Ce s-a întâmplat după partida 1.000 de la Cupa Mondială, arbitrată de Istvan Kovacs
16:29

Ei sunt fotbaliștii care l-au “vrăjit” pe Gigi Becali: “Când au mingea la picior, îmi place să mă uit la ei”
16:24

Leo Messi, negocieri pentru revenirea în tricoul Barcelonei! Totul s-ar putea petrece după Cupa Mondială
Vezi toate știrile
1 Moment controversat în startul meciului istoric arbitrat de Istvan Kovacs la Mondial. Japonia a cerut penalty 2 Scandal uriaș la Cupa Mondială! Algeria a făcut plângere la FIFA din cauza lui Lionel Messi 3 Cele mai dure reacții, după debutul lui Istvan Kovacs la Cupa Mondială: „Concediați-l” 4 Primul 10 de la Cupa Mondială! Cea mai mare notă de la turneul final după o prestație istorică 5 Suma cu care s-a ales Istvan Kovacs după ce a arbitrat meciul 1.000 din istoria Cupei Mondiale 6 Răsturnare de situație. Ce se întâmplă, de fapt, cu Denis Drăguș. Gigi Becali l-a anunţat ca şi transferat la FCSB
Citește și
Cele mai citite
Trabzonspor a decis: ce se întâmplă cu Denis Drăguş, după ce atacantul s-a înţeles cu Gigi BecaliTrabzonspor a decis: ce se întâmplă cu Denis Drăguş, după ce atacantul s-a înţeles cu Gigi Becali
FCSB, transfer nou! Jucătorul vine direct la reunire și acoperă un post deficitarFCSB, transfer nou! Jucătorul vine direct la reunire și acoperă un post deficitar
O recunoşti? Prezenţă scandaloasă la inaugurarea bisericii de 10 milioane de euro a lui Gigi BecaliO recunoşti? Prezenţă scandaloasă la inaugurarea bisericii de 10 milioane de euro a lui Gigi Becali
Gigi Becali s-a răzgândit! Nu-i mai prelungeşte contractul. O nouă plecare de la FCSBGigi Becali s-a răzgândit! Nu-i mai prelungeşte contractul. O nouă plecare de la FCSB