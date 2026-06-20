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Daniel Pancu a exclus-o direct din lupta la titlu: „Nu știu dacă vor mai putea fi la nivelul acela”

Daniel Işvanca Publicat: 20 iunie 2026, 17:15

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Daniel Pancu a exclus-o direct din lupta la titlu: Nu știu dacă vor mai putea fi la nivelul acela”

Daniel Pancu / Sportpictures

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Instalat recent pe banca celor de la Rapid București, Daniel Pancu își face deja planurile pentru sezonul următor alături de gruparea giuleșteană.

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Noul tehnician al alb-vișiniilor a exclus deja o forță a Ligii 1 din lupta la titlu și a explicat și de ce nu crede că echipa va putea ține pasul cu ceilalți granzi din campionat.

Daniel Pancu nu dă șanse rivalei în lupta la titlu

Plecat de la CFR Cluj după un sezon peste așteptări, Daniel Pancu a vorbit pe scurt despre șansele ca gruparea ardeleană să lupte pentru campionat în stagiunea viitoare.

Noul antrenor al Rapidului a explicat de ce formația patronată de Neluțu Varga nu poate emite pretenții la câștigarea titlului în sezonul care va începe curând.

„E greu să cred că CFR Cluj va putea avea pretenții la același nivel ca anul trecut, au pierdut jucători. Dorința mea acolo era menținerea echipei. Eram greu de bătut. Cu trei jucători aduși pe pozițiile pe care le-am semnalat, puteam fi a doua sau a treia favorită la campionat.

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Cu jucătorii care au plecat, nu știu dacă vor mai putea fi la nivelul acela. Dar CFR are o capacitate de regenerare”, a declarat Daniel Pancu, potrivit primasport.ro.

Daniel Pancu: „Echipa nu știe să sufere”

„Sunt puțin obosit, chiar dacă m-am întors acasă. E alt loc, sunt alți oameni, încă nu m-am acomodat. E o oboseală care e normală când schimbi echipa. Ne gândim la transferuri, antrenamente, situația echipei. E cum mă așteptam.

Cum arătăm în momentul de față, nu putem face nimic la nivel de grup. Pare un lot suficient, dar nu își asumă responsabilități. Pare că toată lumea e vinovată, dar la nivel individual nu e nimeni. Echipa nu știe să sufere. Vedem lucrurile astea din afară. Nu știu cât de repede se pot regla. Echipa are valoare, e echipă de play-off, iar ca valoare de piață este a treia”, a concluzionat noul tehnician din Giulești.

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