Unirea Slobozia - CFR Cluj 0-1. Ardelenii obțin un succes uriaș la debutul lui Daniel Pancu - Antena Sport

La debutul pe bancă al lui Daniel Pancu, CFR Cluj a obținut o victorie chinuită la Clinceni, contra celor de la Unirea Slobozia, în etapa cu numărul 16 din Liga 1.
Unicul gol al partidei a fost marcat de Andrei Cordea, însă reușita este una destul de controversată, având în vedere faptul că analiza VAR nu a fost destul de clară.
Unirea Slobozia – CFR Cluj 0-1
Final de meci!
Min. 67: Șansă mare de gol pentru formația gazdă. Purece a șutat puternic la colțul lung, mingea s-a dus însă pe lângă poarta apărată de Otto Hindrich.
Min. 42: Andrei Cordea a deschis scorul pentru ardeleni, după o fază în care arbitrul întâlnirii s-a consultat cu colegii din camera VAR în vederea unei posibile poziții de offside. Timpul de așteptare pentru deliberarea deciziei a fost unul extrem de mare, ceea ce a dat impresia că cei din camera video au avut mult “de furcă” pentru a găsi un unghi bun din care să își dea seama dacă jucătorul lui Pancu a fost într-adevăr în afara jocului.
Update: A început meciul de la Clinceni.
Înainte de meciul din această după-amiază, Unirea Slobozia se află pe locul 11 în campionat, cu 18 puncte. De cealaltă parte, CFR Cluj are 13 puncte și se află pe primul loc de baraj, respectiv poziția a 13-a.
Ambele trec prin perioade extrem de dificile în campionat, ținând cont că ialomițenii au patru eșecuri la rând, iar ardelenii trei. CFR a obținut o victorie între eșecurile respective în Cupa României, unde a învins-o pe CSM Slatina.
Etapa trecută, elevii lui Andrei Prepeliță au fost învinși de cei de la FC Argeș, în timp ce clujenii au fost întorși dramatic de Dinamo în ultimele minute. Acum, ambele speră să iasă din pasa proastă și să obțină o victorie.
În tur, CFR Cluj s-a impus cu 2-1 pe 13 iulie, cu un gol marcat în prelungirile partidei de Daniel Dumbrăvanu, împrumutat ulterior la FC Voluntari.
Echipele de start la Unirea Slobozia – CFR Cluj
Unirea Slobozia: Gurău – Dorobanțu, Safranov, Antoche, Șerbănică – Coadă, Hamdiji – Bărbuț, V. Pop, Papeau – Afalna
Rezerve: R. Popa, Ibrian, Dinu, Dragu, C. Toma, E. Florescu, Deaconu, Purece, Rotund, Dulcea, Torres, Said
Absenți: D. Rusu (accidentat)
Antrenor: Andrei Prepeliță
CFR Cluj: Hindrich – Kun, Sinyan, M. Ilie, Camora – Fică, Muhar, Emerllahu – Cordea, L. Munteanu, Korenica
Rezerve: Gal, Vâlceanu, Abeid, T. Keita, Djokovic, Perianu, Păun, Biliboc, Deac, Ciubăcan, Badamosi, Slimani
Absenți: Rocha, Kamara (accidentați)
Antrenor: Daniel Pancu
