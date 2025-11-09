Unirea Slobozia - CFR Cluj 0-1. Ardelenii obțin un succes uriaș la debutul lui Daniel Pancu - Antena Sport

La debutul pe bancă al lui Daniel Pancu, CFR Cluj a obținut o victorie chinuită la Clinceni, contra celor de la Unirea Slobozia, în etapa cu numărul 16 din Liga 1.

Unicul gol al partidei a fost marcat de Andrei Cordea, însă reușita este una destul de controversată, având în vedere faptul că analiza VAR nu a fost destul de clară.

Unirea Slobozia – CFR Cluj 0-1

Final de meci!

Min. 67: Șansă mare de gol pentru formația gazdă. Purece a șutat puternic la colțul lung, mingea s-a dus însă pe lângă poarta apărată de Otto Hindrich.

Min. 42: Andrei Cordea a deschis scorul pentru ardeleni, după o fază în care arbitrul întâlnirii s-a consultat cu colegii din camera VAR în vederea unei posibile poziții de offside. Timpul de așteptare pentru deliberarea deciziei a fost unul extrem de mare, ceea ce a dat impresia că cei din camera video au avut mult “de furcă” pentru a găsi un unghi bun din care să își dea seama dacă jucătorul lui Pancu a fost într-adevăr în afara jocului.