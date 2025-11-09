Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Unirea Slobozia - CFR Cluj 0-1. Ardelenii obțin un succes uriaș la debutul lui Daniel Pancu - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Unirea Slobozia – CFR Cluj 0-1. Ardelenii obțin un succes uriaș la debutul lui Daniel Pancu

Unirea Slobozia – CFR Cluj 0-1. Ardelenii obțin un succes uriaș la debutul lui Daniel Pancu

Andrei Nicolae Publicat: 9 noiembrie 2025, 16:26

Comentarii
Unirea Slobozia – CFR Cluj 0-1. Ardelenii obțin un succes uriaș la debutul lui Daniel Pancu

Unirea Slobozia - CFR Cluj / SPORT PICTURES

La debutul pe bancă al lui Daniel Pancu, CFR Cluj a obținut o victorie chinuită la Clinceni, contra celor de la Unirea Slobozia, în etapa cu numărul 16 din Liga 1.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Unicul gol al partidei a fost marcat de Andrei Cordea, însă reușita este una destul de controversată, având în vedere faptul că analiza VAR nu a fost destul de clară.

Unirea Slobozia – CFR Cluj 0-1

Final de meci! 

Min. 67: Șansă mare de gol pentru formația gazdă. Purece a șutat puternic la colțul lung, mingea s-a dus însă pe lângă poarta apărată de Otto Hindrich.

Min. 42: Andrei Cordea a deschis scorul pentru ardeleni, după o fază în care arbitrul întâlnirii s-a consultat cu colegii din camera VAR în vederea unei posibile poziții de offside. Timpul de așteptare pentru deliberarea deciziei a fost unul extrem de mare, ceea ce a dat impresia că cei din camera video au avut mult “de furcă” pentru a găsi un unghi bun din care să își dea seama dacă jucătorul lui Pancu a fost într-adevăr în afara jocului.

Reclamă
Reclamă

Update: A început meciul de la Clinceni.

Înainte de meciul din această după-amiază, Unirea Slobozia se află pe locul 11 în campionat, cu 18 puncte. De cealaltă parte, CFR Cluj are 13 puncte și se află pe primul loc de baraj, respectiv poziția a 13-a.

Ambele trec prin perioade extrem de dificile în campionat, ținând cont că ialomițenii au patru eșecuri la rând, iar ardelenii trei. CFR a obținut o victorie între eșecurile respective în Cupa României, unde a învins-o pe CSM Slatina.

"Luaţi-o că o omoară". Şi-a ucis sora pe care o bătea şi o chinuia de ani întregi. Filmul crimei din Vaslui"Luaţi-o că o omoară". Şi-a ucis sora pe care o bătea şi o chinuia de ani întregi. Filmul crimei din Vaslui
Reclamă

Etapa trecută, elevii lui Andrei Prepeliță au fost învinși de cei de la FC Argeș, în timp ce clujenii au fost întorși dramatic de Dinamo în ultimele minute. Acum, ambele speră să iasă din pasa proastă și să obțină o victorie.

În tur, CFR Cluj s-a impus cu 2-1 pe 13 iulie, cu un gol marcat în prelungirile partidei de Daniel Dumbrăvanu, împrumutat ulterior la FC Voluntari.

Echipele de start la Unirea Slobozia – CFR Cluj

Unirea Slobozia: Gurău – Dorobanțu, Safranov, Antoche, Șerbănică – Coadă, Hamdiji – Bărbuț, V. Pop, Papeau – Afalna

Rezerve: R. Popa, Ibrian, Dinu, Dragu, C. Toma, E. Florescu, Deaconu, Purece, Rotund, Dulcea, Torres, Said

Absenți: D. Rusu (accidentat)

Antrenor: Andrei Prepeliță

CFR Cluj: Hindrich – Kun, Sinyan, M. Ilie, Camora – Fică, Muhar, Emerllahu – Cordea, L. Munteanu, Korenica

Rezerve: Gal, Vâlceanu, Abeid, T. Keita, Djokovic, Perianu, Păun, Biliboc, Deac, Ciubăcan, Badamosi, Slimani

Absenți: Rocha, Kamara (accidentați)

Antrenor: Daniel Pancu

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ar fi meritat Alex Dobre convocarea la naţională pentru meciurile cu Bosnia şi San Marino?
Loading ... Loading ...
Citește și:
O mamă a trei copii ucisă de soţ în faţa celui mai mic, în Teleorman. Băieţelul îşi ţinea încă mama în braţe
Observator
O mamă a trei copii ucisă de soţ în faţa celui mai mic, în Teleorman. Băieţelul îşi ţinea încă mama în braţe
Femeia arbitru Iuliana Demetrescu, făcută praf după Dinamo – Csikszereda 4-0! Cristi Balaj: “Nu a fost penalty la Musi! Bărbații din VAR au încurcat-o, nu trebuiau să intervină”
Fanatik.ro
Femeia arbitru Iuliana Demetrescu, făcută praf după Dinamo – Csikszereda 4-0! Cristi Balaj: “Nu a fost penalty la Musi! Bărbații din VAR au încurcat-o, nu trebuiau să intervină”
16:06
Univ. Craiova – UTA Arad LIVE TEXT (17:30). Oltenii pot urca pe podium. Cum arată echipele de start
15:54
Ilie Năstase, față în față cu Alcaraz la Turneul Campionilor. Ce i-a transmis ibericului
15:30
Cristi Chivu are derby azi în Inter – Lazio (LIVE SCORE). Andrei Rațiu, Dennis Man și Răzvan Marin joacă și ei
15:15
Imaginea zilei în Liga 1! “Galeria” CFR-ului face furori la Clinceni, cu Unirea Slobozia
14:57
Un nou club din Liga 1 a primit interdicție la transferuri. Lovitură după lovitură dată de FIFA
14:55
Rui Costa a rămas preşedintele Benficăi
Vezi toate știrile
1 FotoClipe emoţionante la înmormântarea lui Emeric Ienei. Ce a făcut nepoata fostului antrenor 2 VIDEOLando Norris, pole-position în Marele Premiu al Braziliei! Calificări incredibile, cu Verstappen OUT din Q1 3 S-a “rupt” pe scara autocarului şi ratează Hermannstadt – FCSB. Situaţie incredibilă 4 VIDEOIanis Hagi, gol de senzaţie! Fiul lui Gică Hagi, în mare formă înaintea meciurilor naţionalei 5 Alimentul pe care David Popovici îl mănâncă zilnic! Era de bază în dieta românilor 6 Incredibil! Neluţu Varga i-a dat 100.000 de euro lui Gigi Becali ca să-l transfere pe Louis Munteanu. Ce s-a decis
Citește și
Cele mai citite
Ilie Dumitrescu: “Dumnezeu să-l odihnească!” Prima reacţie după ce a murit o legendă a SteleiIlie Dumitrescu: “Dumnezeu să-l odihnească!” Prima reacţie după ce a murit o legendă a Stelei
Clipe emoţionante la înmormântarea lui Emeric Ienei. Ce a făcut nepoata fostului antrenorClipe emoţionante la înmormântarea lui Emeric Ienei. Ce a făcut nepoata fostului antrenor
Anunţul făcut de UEFA la miezul nopţii după golul de 4-3 anulat lui Brugge cu Barcelona, în prelungiriAnunţul făcut de UEFA la miezul nopţii după golul de 4-3 anulat lui Brugge cu Barcelona, în prelungiri
Ion Ţiriac l-a angajat pe managerul care a făcut o tranzacţie de 2 miliarde de euro pentru RomâniaIon Ţiriac l-a angajat pe managerul care a făcut o tranzacţie de 2 miliarde de euro pentru România