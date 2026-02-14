Moment istoric la Jocurile Olimpice de iarnă. Prima medalie de aur cucerită de un sportiv din America de Sud - Antena Sport

Schiorul brazilian Lucas Pinheiro Braathen a cucerit medalia de aur, sâmbătă, la Bormio, în proba de slalom uriaş de la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina, primul titlu olimpic pentru un sud-american la Olimpiada albă.

Pinheiro Braathen, în vârstă de 25 de ani, care avea un avans semnificativ după prima manşă, în mijlocul unei ninsori abundente, s-a impus cu timpul cumulat de 2 min 25 sec 00, fiind urmat de elveţienii Marco Odermatt, marele favorit, la 58/100, şi Loic Meillard, la 1 sec 17/100.

Lucas Pinheiro Braathen, aur istoric pentru America de Sud la Jocurile Olimpice de iarnă

El şi-a început cariera în echipa Norvegiei, dar din 2024 concurează pentru Brazilia, ţara natală a mamei sale. El a fost purtătorul de drapel la ceremonia de deschidere de săptămâna trecută pentru Brazilia.

Odermatt, în cursă pentru a 5-a sa Cupă Mondială la schi alpin, mare favorit la 3-4 medalii de aur, părăseşte JO 2026 cu trei medalii, două de argint şi una de bronz, dar fără vreun titlu olimpic. El a fost al patrulea la coborâre, al doilea la combinata alpină pe echipe, al treilea la slalom super-uriaş şi al doilea la slalom uriaş.

Reprezentantul României, Alexandru Ştefănescu, s-a clasat pe locul 43, cu timpul cumulat de 2 min 42 sec 70/100, după ce ocupa locul 51 la finalul primei manşe (1:25.17).