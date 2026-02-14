Moment istoric la Jocurile Olimpice de iarnă. Prima medalie de aur cucerită de un sportiv din America de Sud - Antena Sport

Închide meniul
Moment istoric la Jocurile Olimpice de iarnă. Prima medalie de aur cucerită de un sportiv din America de Sud

Jocurile Olimpice de Iarnă 2026

Moment istoric la Jocurile Olimpice de iarnă. Prima medalie de aur cucerită de un sportiv din America de Sud

Viviana Moraru Publicat: 14 februarie 2026, 16:45

Moment istoric la Jocurile Olimpice de iarnă. Prima medalie de aur cucerită de un sportiv din America de Sud

Lucas Pinheiro Braathen, la Jocurile Olimpice de iarnă 2026/ Profimedia

Schiorul brazilian Lucas Pinheiro Braathen a cucerit medalia de aur, sâmbătă, la Bormio, în proba de slalom uriaş de la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina, primul titlu olimpic pentru un sud-american la Olimpiada albă. 

Pinheiro Braathen, în vârstă de 25 de ani, care avea un avans semnificativ după prima manşă, în mijlocul unei ninsori abundente, s-a impus cu timpul cumulat de 2 min 25 sec 00, fiind urmat de elveţienii Marco Odermatt, marele favorit, la 58/100, şi Loic Meillard, la 1 sec 17/100. 

Lucas Pinheiro Braathen, aur istoric pentru America de Sud la Jocurile Olimpice de iarnă 

El şi-a început cariera în echipa Norvegiei, dar din 2024 concurează pentru Brazilia, ţara natală a mamei sale. El a fost purtătorul de drapel la ceremonia de deschidere de săptămâna trecută pentru Brazilia. 

Odermatt, în cursă pentru a 5-a sa Cupă Mondială la schi alpin, mare favorit la 3-4 medalii de aur, părăseşte JO 2026 cu trei medalii, două de argint şi una de bronz, dar fără vreun titlu olimpic. El a fost al patrulea la coborâre, al doilea la combinata alpină pe echipe, al treilea la slalom super-uriaş şi al doilea la slalom uriaş. 

Reprezentantul României, Alexandru Ştefănescu, s-a clasat pe locul 43, cu timpul cumulat de 2 min 42 sec 70/100, după ce ocupa locul 51 la finalul primei manşe (1:25.17). 

Alexandru Ştefan Ştefănescu (26 ani) a participat şi la JO 2022, la Beijing ocupând locul 32 la slalom uriaş şi 35 la slalom. 

