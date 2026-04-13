U Cluj – U Craiova LIVE TEXT (21:30) Duelul pentru titlu se încinge. Declarație incredibilă înainte de meci

Stefan Baiaram si Ovidiu Alexandru Bic in meciul de fotbal dintre FC Universitatea Cluj si Universitatea Craiova, contand pentru Superliga Superbet, desfasurat pe Cluj Arena din Cluj-Napoca, luni 1 decembrie 2025. © FOTO:Flaviu Buboi/SPORT PICTURES

Despărțite în clasament doar de golaveraj, Universitatea Cluj și Universitatea Craiova se întâlnesc în această seară pe Cluj Arena într-un meci care poate cântări enorm în lupta la titlu.

Echipele probabile

În cele două partide din sezonul regulat nu s-au marcat multe goluri: în meciul tur de la Craiova a fost 2-1 pentru gazde, pentru ca la retur să se termine 0-0. Marea absență de la Universitatea Craiova rămâne Nicușor Bancu, după eliminarea din meciul cu Dinamo.

U Cluj:

Gertmonas – Chintes, Cristea, Coubis, Chipciu – Bic, Drammeh – Mendy, Nistor, Stanojev – Lukic

U Craiova:

Popescu – Romanchuk, Rus, Screciu – Mora, Cicăldău, Băluță, Ștefan – Matei, Al Hamlawi, Baiaram

Mesajul războinic al lui Lukic

Golgheterul campionatului, bosniacul Jovo Lukic, abia așteaptă marele meci din această seară. Va înfrunta fosta echipă, Universitatea Craiova, acolo unde a avut evoluții departe de așteptări: a marcat doar 2 goluri în tot sezonul. În mare formă la Cluj, Lukic nu va ține cont de trecut în cazul în care va marca.