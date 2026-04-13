U Cluj – U Craiova LIVE TEXT (21:30) Duelul pentru titlu se încinge. Declarație incredibilă înainte de meci

Sebastian Ujica Publicat: 13 aprilie 2026, 9:39

Stefan Baiaram si Ovidiu Alexandru Bic in meciul de fotbal dintre FC Universitatea Cluj si Universitatea Craiova, contand pentru Superliga Superbet, desfasurat pe Cluj Arena din Cluj-Napoca, luni 1 decembrie 2025. © FOTO:Flaviu Buboi/SPORT PICTURES

Despărțite în clasament doar de golaveraj, Universitatea Cluj și Universitatea Craiova se întâlnesc în această seară pe Cluj Arena într-un meci care poate cântări enorm în lupta la titlu.

Echipele probabile

În cele două partide din sezonul regulat nu s-au marcat multe goluri: în meciul tur de la Craiova a fost 2-1 pentru gazde, pentru ca la retur să se termine 0-0. Marea absență de la Universitatea Craiova rămâne Nicușor Bancu, după eliminarea din meciul cu Dinamo.

U Cluj:
Gertmonas – Chintes, Cristea, Coubis, Chipciu – Bic, Drammeh – Mendy, Nistor, Stanojev – Lukic
U Craiova:
Popescu – Romanchuk, Rus, Screciu – Mora, Cicăldău, Băluță, Ștefan – Matei, Al Hamlawi, Baiaram

Mesajul războinic al lui Lukic

Golgheterul campionatului, bosniacul Jovo Lukic, abia așteaptă marele meci din această seară. Va înfrunta fosta echipă, Universitatea Craiova, acolo unde a avut evoluții departe de așteptări: a marcat doar 2 goluri în tot sezonul. În mare formă la Cluj, Lukic nu va ține cont de trecut în cazul în care va marca.

„Puteți vedea cum e atmosfera după cum suntem noi. Toată lumea zâmbește, suntem nerăbdători să înceapă acest meci, să arătăm pe teren care este mai bun. Cred că acest meci este important pentru ambele echipe. Dacă o echipă câștigă, merge la 3 puncte deasupra celeilalte și vom vedea luni ce va fi.

Cu siguranță încrederea noastră poate face diferența, dar trebuie să fim inteligenți, să nu ne avântăm, să fim calmi și să ne așteptăm ocaziile. Cel mai important lucru este să fim calmi.

Nu cred, pentru că mai avem multe meciuri după acesta. Mai avem un meci din tur și apoi încă un joc cu fiecare echipă, așa că vom vedea. Mai sunt multe partide de jucat.

Pentru mine e la fel ca orice altă partidă. Dacă vom câștiga, primim 3 puncte, la egal unul și dacă pierdem, nimic, așa că vrem victoria. Sărbătoresc orice ocazie cu fanii noștri, așa că dacă voi marca la acest meci, voi celebra golul” a declarat Jovo Lukic înaintea partidei.

