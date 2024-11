Un alt fotbalist al FCSB-ului s-a "rupt"! Anunţul lui Mihai Stoica: "A venit în scaun cu rotile" - Antena Sport

FCSB-ul a mai pierdut un jucător după meciul de la Botoşani! Luis Phelipe s-a accidentat şi va lipsi la meciul cu Unirea Slobozia.

Cel mai probabil, Phelipe nu va fi în lot nici pentru partida roş-albaştrilor cu Olympiacos, din Europa League. Phelipe a avut o bară în meciul cu moldovenii, în minutul 67. El a trimis în bara laterală, după o centrare a lui Bîrligea, peste care a sărit Ştefănescu.

Luis Phelipe e OUT! Brazilianul s-a accidentat în meciul cu FC Botoşani

„Phelipe a venit în scaun cu rotile. Azi-noapte a fost cusut, are o plagă deschisă. A fost cusut la Botoșani. Mulțumim pentru solicitudine medicilor de la spitalul din Botoșani.

Ce înseamnă asta? OUT. La noi nu se glumește. Când ești OUT, ești OUT. Suntem pe 22 noiembrie, pe 24 jucăm primul meci și pe 21 decembrie al nouălea. Al nouălea meci!”, a declarat Mihai Stoica pentru primasport.ro.

FCSB a fost nevoită să trimită un prim 11 improvizat la restanţa cu FC Botoşani. Valentin Creţu, Baba Alhassan şi Adrian Şut au fost suspendaţi pentru duelul cu Botoşani. Mihai Lixandru, Alexandru Băluţă, Octavian Popescu şi Alexandru Pantea sunt accidentaţi. Ei nu vor mai evolua în niciun meci până la finalul anului.