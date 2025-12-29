Un fost golgheter din Liga 1, pe lista lui Valeriu Iftime la Botoşani! A fost dorit şi de FCSB - Antena Sport

Ajuns la vârsta de 31 de ani, Marko Dugandzic rămâne liber de contract la începutul anului 2026. Înțelegerea lui cu FC Seoul se încheie la data de 1 ianuarie. FC Botoşani vrea să-l transfere, considerând că încă mai este un fotbalist util.

Înainte de a se transfera la FC Seoul, Gigi Becali a negociat să-l aducă la FCSB în perioada de mercato, însă s-a lovit de refuzul atacantului.

Ternana, Matera, FC Botoșani, FC Sochi și CFR Cluj sunt echipele la care a mai jucat vârful. Acesta s-a simțit cel mai bine în Giulești, unde a marcat 28 de goluri și a oferit trei pase de gol în 48 de meciuri jucate.

“Eu îl am în vedere și pe Dugandzic. Nu am apucat încă să vorbim despre transferurile din iarnă, dar urmează. Oricând, Dugandzic este un atacant de top pentru echipele din România și pentru FC Botoșani, dar care să se lupte la titlu, nu pentru retrogradare. Vedem ce o să fie”, a spus Valeriu Iftime, pentru digisport.ro.