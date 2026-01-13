Un fost jucător al FCSB vrea să se transfere la Rapid: "Acolo sunt acasă" - Antena Sport

Andrei Gheorghiță a făcut o declaraţie de “rapidist”. Chiar dacă a îmbrăcat tricoul celor de la FCSB, el spune că echipa lui de suflet este Rapid, acolo unde vrea să se transfere.

”Încerc să evit această discuție, Rapid și FCSB, pentru că nu vreau să se creeze tot felul de discuții. ‘Uite, a fost la FCSB și acum se dă rapidist’ sau chestii de genul. Prietenii mei și cei care mă cunosc știu ce este în sufletul meu. Ce va fi, va fi, suntem jucători profesioniști. Chit că va fi să joc la Rapid sau iar la FCSB, eu îmi fac treaba pentru orice echipă. Până una-alta, sunt aici, la Universitatea Cluj. Nu ar trebui să mă judece nimeni, da. Mi-ar plăcea să joc acasă, pentru că acolo sunt acasă. Nu cred că este un lucru de ascuns”, a declarat Gheorghiță pentru Digi Sport.

Andrei Gheorghiță este legitimat în prezent la Universitatea Cluj, formaţoe pentru care a evoluat în cinci partide în actuala ediţie de campionat.