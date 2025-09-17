Un nou transfer la Universitatea Craiova! Oltenii, dați de gol înainte să facă anunțul oficial - Antena Sport

Universitatea Craiova a realizat un nou transfer, deși perioada de mercato s-a încheiat acum mai bine de o săptămână. Liderul din Liga 1 l-a adus pe brazilianul Ramon Gomes de Lima, un fobalist de perspectivă de doar 19 ani.
Anunțul nu a fost făcut însă de clubul din Bănie, ci de firma de impresariat care îl reprezintă pe sud-american.
Mutarea cu numărul 18 la Craiova
Universitatea Craiova a fost dată de gol de cei de la MTA Group, care au postat pe pagina de Instagram anunțul privind transferul lui Ramon. Firma de impresariat a publicat inclusiv o fotografie cu brazilianul de la prezentarea oficială, deci cel mai probabil impresarii “au furat startul”.
Noul jucător al Universității a semnat un contract pe patru ani, valabil până în vara lui 2029. Ultima dată, cel mai recent transfer al alb-albaștrilor a jucat în Copa Sao Paulo pentru juniori, cunoscută și drept Copinha. Ramon este un jucător de profil ofensiv, însă poziția sa exactă nu figureză pe transfermarkt.com.
“Ramon Gomes de Lima a semnat un contract profesionist pe trei ani cu U Craiova, club din Superliga românească, cu opțiunea unui al patrulea an, până la 30 iunie 2029.
Acest transfer de succes a fost posibil datorită colaborării partenerilor noștri brazilieni exclusivi, care și-au oferit în mod constant disponibilitatea și expertiza pentru a ne ajuta să atingem această etapă importantă.
Mult succes, Ramon, acum marele tău vis te așteaptă“, este textul postării firmei de impresariat.
Până la momentul redactării acestui articol, Universitatea Craiova încă nu a anunțat transferul lui Ramon.
