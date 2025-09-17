Un nou transfer la Universitatea Craiova! Oltenii, dați de gol înainte să facă anunțul oficial - Antena Sport

Universitatea Craiova a realizat un nou transfer, deși perioada de mercato s-a încheiat acum mai bine de o săptămână. Liderul din Liga 1 l-a adus pe brazilianul Ramon Gomes de Lima, un fobalist de perspectivă de doar 19 ani.

Anunțul nu a fost făcut însă de clubul din Bănie, ci de firma de impresariat care îl reprezintă pe sud-american.

Mutarea cu numărul 18 la Craiova

Universitatea Craiova a fost dată de gol de cei de la MTA Group, care au postat pe pagina de Instagram anunțul privind transferul lui Ramon. Firma de impresariat a publicat inclusiv o fotografie cu brazilianul de la prezentarea oficială, deci cel mai probabil impresarii “au furat startul”.

Noul jucător al Universității a semnat un contract pe patru ani, valabil până în vara lui 2029. Ultima dată, cel mai recent transfer al alb-albaștrilor a jucat în Copa Sao Paulo pentru juniori, cunoscută și drept Copinha. Ramon este un jucător de profil ofensiv, însă poziția sa exactă nu figureză pe transfermarkt.com.

“Ramon Gomes de Lima a semnat un contract profesionist pe trei ani cu U Craiova, club din Superliga românească, cu opțiunea unui al patrulea an, până la 30 iunie 2029.