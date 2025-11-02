Lupta încinsă pentru locul secund. Comentariul lui Adrian Georgescu - Antena Sport

Hamilton, Tsunoda și Antonelli au trecut pragul de 4 propulsoare cu combustie internă mai devreme în sezon, fiecare primind atunci penalizări pe grila de start.

Echipele pot alege, evident, unde trec acest prag și sunt preferate circuitele unde se poate depăși mai ușor și, în general. De pildă, Hamilton și-a ispășit pedeapsa la Spa, traseu unde, prin strategie alternativă sau măiestrie, se pot câștiga mai ușor poziții în cursă.

Leclerc și Russell ar putea schimba motoarele

Interlagos e un asemenea traseu, iar Ferrari studiază posibilitatea de a înlocui motorul lui Leclerc cu unul nou. Este o pistă unde uzura pneurilor nu e ridicată, fără prea multe neregularități, deci se poate rula cu o gardă la sol mai redusă.

Un alt avantaj ar fi faptul că monegascul ar beneficia în cursa din Las Vegas, unde puterea și fiabilitatea propulsorului sunt extrem de importante, de unul nou. Aceeași decizie e posibil să o ia și Mercedes pentru Russell.

Situația punctelor de penalizare

Mai există o ”sperietoare” pentru piloți, anume punctele de penalizare pe care aceștia le primesc pentru diferite manevre neregulamentare în curse. FIA a introdus punctele de penalizare în 2014, ca parte a inițiativei sale de îmbunătățire a standardelor de curse. Aceste puncte sunt înregistrate pe Super Licența FIA a pilotului și servesc ca instrument disciplinar pentru urmărirea incidentelor grave pe pistă. Spre deosebire de penalizările imediate din cursă, acest sistem monitorizează comportamentul pilotului pe o perioadă de 12 luni, abordând în mod eficient abaterile repetate. Dacă un pilot adună 12 puncte de-a lungul a 12 luni, va fi suspendat de la lua startul în următoarea cursă. În septembrie 2024, de pildă, Magnussen a primit din acest motiv interdicție de a lua startul în Azerbaijan.

În prezent, pilotul cel mai expus e Ollie Bearman. Vineri avea 10, însă până la cursa din Brazilia va rămâne cu 8. Max Verstappen a fost, la un moment dat, foarte aproape de o suspendare, dar a scăpat. Are în prezent 7, dar până la Interlagos va rămâne cu 6.