Lupta încinsă pentru locul secund. Comentariul lui Adrian Georgescu - Antena Sport

Are Ferrari un stil de a reveni în luptă pe final…! Aidoma anului trecut, când mașinile roșii au câștigat la Austin și în Mexic, cele două piste le-au adus și în 2025 rezultate bune. În SUA, Leclerc și Hamilton au fost pe locurile 3 și 4. În Mexic, Leclerc a obținut poziția secundă, reușind, cu puțin noroc, să reziste în ultimele tururi asalturilor lui Verstappen.
Poziția secundă se joacă
Deși titlul la constructori a fost deja adjudecat de McLaren, poziția secundă e foarte importantă. Sumele care vor răsplăti echipele la sfârșitul sezonului se calculează după poziția ocupată în acest clasament, al constructorilor. Într-un mod neașteptat, scuderia este în prezent pe locul secund, după (deja) campioana McLaren. Cu patru curse clasice plus două sprinturi înaintea finalului, Ferrari are 356 puncte, Mercedes 355, iar Red Bull 346.
E cumva bizară această poziție, într-un sezon în care Ferrari nu a câștigat niciun Mare Premiu. În același timp, Red Bull a repurtat cinci triumfuri, iar Mercedes două. De asemenea, într-un (alt) sezon în care Ferrari a greșit, din nou, proiectul. Pentru a funcționa într-un interval eficient, SF-25 trebuie să fie foarte aproape de sol. Dacă e foarte aproape de sol, podeaua se uzează prea mult și riscă descalificarea. Piloții sunt astfel siliți să folosească, destul de rapid în curse, manevre Lift and Coast pentru a limita supraîncălzirea roților.
De remarcat în cursa din Mexic a fost totuși performanța bună a unităților de putere de la Maranello. Mai ales pentru că, din cauza aerului rarefiat, eficiența arderii e mai scăzută. Cinci mașini propulsate de motoare italiene au terminat în top 10 în cursa mexicană. Anume, Leclerc, Bearman, Hamilton, Ocon și Bortoleto.
Vor conta penalizările pentru schimbarea motorului
Numărul de elemente ale unității de putere F1 utilizate care sunt permise pentru fiecare mașină în timpul sezonului este limitat. În sezonul 2025, echipele au dreptul să utilizeze 4 propulsoare cu combustie internă, 4 sisteme turbo, 4 MGU-H, 4 MGU-K și 5 cutii de viteze per mașină fără penalizări. Atunci când se utilizează mai multe elemente, pilotul mașinii primește respective va primi penalizări pe grila de start în cursa următoare. Pentru prima abatere, în principiu se dictează o declasare cu 10 poziții pe grila de start, apoi 5.
Dintre piloții fruntași, Norris, Piastri, Leclerc, Verstappen și Russell sunt în pragul penalizării.
Hamilton, Tsunoda și Antonelli au trecut pragul de 4 propulsoare cu combustie internă mai devreme în sezon, fiecare primind atunci penalizări pe grila de start.
Echipele pot alege, evident, unde trec acest prag și sunt preferate circuitele unde se poate depăși mai ușor și, în general. De pildă, Hamilton și-a ispășit pedeapsa la Spa, traseu unde, prin strategie alternativă sau măiestrie, se pot câștiga mai ușor poziții în cursă.
Leclerc și Russell ar putea schimba motoarele
Interlagos e un asemenea traseu, iar Ferrari studiază posibilitatea de a înlocui motorul lui Leclerc cu unul nou. Este o pistă unde uzura pneurilor nu e ridicată, fără prea multe neregularități, deci se poate rula cu o gardă la sol mai redusă.
Un alt avantaj ar fi faptul că monegascul ar beneficia în cursa din Las Vegas, unde puterea și fiabilitatea propulsorului sunt extrem de importante, de unul nou. Aceeași decizie e posibil să o ia și Mercedes pentru Russell.
Situația punctelor de penalizare
Mai există o ”sperietoare” pentru piloți, anume punctele de penalizare pe care aceștia le primesc pentru diferite manevre neregulamentare în curse. FIA a introdus punctele de penalizare în 2014, ca parte a inițiativei sale de îmbunătățire a standardelor de curse. Aceste puncte sunt înregistrate pe Super Licența FIA a pilotului și servesc ca instrument disciplinar pentru urmărirea incidentelor grave pe pistă. Spre deosebire de penalizările imediate din cursă, acest sistem monitorizează comportamentul pilotului pe o perioadă de 12 luni, abordând în mod eficient abaterile repetate. Dacă un pilot adună 12 puncte de-a lungul a 12 luni, va fi suspendat de la lua startul în următoarea cursă. În septembrie 2024, de pildă, Magnussen a primit din acest motiv interdicție de a lua startul în Azerbaijan.
În prezent, pilotul cel mai expus e Ollie Bearman. Vineri avea 10, însă până la cursa din Brazilia va rămâne cu 8. Max Verstappen a fost, la un moment dat, foarte aproape de o suspendare, dar a scăpat. Are în prezent 7, dar până la Interlagos va rămâne cu 6.
