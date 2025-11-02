Au furat 88 de milioane de euro în jaful secolului și au fost prinși la stadion, la meciul echipei favorite - Antena Sport

Pe 19 octombrie, la Paris, a avut loc unul dintre cele mai spectaculoase jafuri din acest secol.
În mai puțin de opt minute și în plină zi, un grup de hoți a furat nouă bijuterii din colecția coroanei Franței, de la galeria Apollo din Muzeul Luvru. Potrivit procurorilor francezi, exponatele furate valorează 88 de milioane de euro.
Camerele de supraveghere i-au surprins pe autorii jafului când fugeau de la Luvru pe scutere, cu bijuteriile. Datorită acestor filmări, poliția din Paris a putut să identifice mai mulți suspecți și a început să-i caute.
După jaful ca-n filme, s-au dus să-și vadă echipa favorită!
Spre exemplu, unul dintre suspecți a fost arestat pe aeroportul Charles de Gaulle, tocmai când voia să se urce într-un zbor spre Algeria. Un alt suspect a fost arestat în Aubervilliers, la periferia Parisului.
Marea surpriză? Patru dintre cei bănuiți că au participat la jaf au fost arestați la stadion, în timp ce așteptau să intre la meciul echipei favorite! Deși căutați de poliție pentru un jaf ca-n filme, pe 29 octombrie, cei patru bărbați s-au dus să o vadă pe FC Paris, care a jucat acasă cu Olympique Lyon.
Arestați la stadion, au pierdut „remontada” lui FC Paris
La intrarea pe arena Sebastien Charlety, au fost reținuți, fără să opună rezistență. Potrivit informațiilor din presa franceză, unul dintre suspecți are aproximativ 30 de ani și antecedente pentru furt. El ar fi condus unul dintre scuterele cu care hoții au fugit de la locul faptei. Pentru moment, implicarea celorlalți trei suspecți arestați este încă neclară.
Cert e că toți patru au ratat un meci de poveste al echipei lor favorite. FC Paris, nou-promovată în Ligue1, a fost condusă cu 0-3, dar a revenit incredibil. A marcat de trei ori și a smuls un punct, la capătul unui meci cu doi jucători eliminați, câte unul de la fiecare echipă.
Bijuteriile, încă nerecuperate
Jaful de la Luvru a avut loc la 9:30 dimineața, la jumătate de oră după deschiderea muzeului. Hoții s-au deghizat în muncitori, toți cu veste galben-portocalii, și au intrat în galeria Apollo printr-un balcon. Toată operațiunea a durat sub opt minute, dintre care doar patru în interiorul muzeului.
La plecare, hoții au pierdut coroana împărătesei Eugenie, soția lui Napoleon al III-lea. Coroana a fost găsită pe stradă, deteriorată, în timp ce hoții au fugit spre autostradă. Momentan, bijuteriile furate nu au fost recuperate.
- “Coşmarul” se apropie de final pentru Paul Pogba. E gata să joace primul meci după doi ani
- Fosta adversară a FCSB-ului transferă de la Real Madrid! A înaintat deja oferta oficială
- OFICIAL | A fost demis deşi e la doar 3 puncte în spatele liderului PSG!
- Veste bună pentru Ousmane Dembele, după ce a câștigat Balonul de Aur
- Naționala se și refuză! Motivul incredibil pentru care jucătorul a decis să spună ”NU” convocării