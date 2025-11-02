Au furat 88 de milioane de euro în jaful secolului și au fost prinși la stadion, la meciul echipei favorite - Antena Sport

Pe 19 octombrie, la Paris, a avut loc unul dintre cele mai spectaculoase jafuri din acest secol.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

În mai puțin de opt minute și în plină zi, un grup de hoți a furat nouă bijuterii din colecția coroanei Franței, de la galeria Apollo din Muzeul Luvru. Potrivit procurorilor francezi, exponatele furate valorează 88 de milioane de euro.

Camerele de supraveghere i-au surprins pe autorii jafului când fugeau de la Luvru pe scutere, cu bijuteriile. Datorită acestor filmări, poliția din Paris a putut să identifice mai mulți suspecți și a început să-i caute.

După jaful ca-n filme, s-au dus să-și vadă echipa favorită!

Spre exemplu, unul dintre suspecți a fost arestat pe aeroportul Charles de Gaulle, tocmai când voia să se urce într-un zbor spre Algeria. Un alt suspect a fost arestat în Aubervilliers, la periferia Parisului.

Marea surpriză? Patru dintre cei bănuiți că au participat la jaf au fost arestați la stadion, în timp ce așteptau să intre la meciul echipei favorite! Deși căutați de poliție pentru un jaf ca-n filme, pe 29 octombrie, cei patru bărbați s-au dus să o vadă pe FC Paris, care a jucat acasă cu Olympique Lyon.