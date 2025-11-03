O altă revenire importantă la FCSB înaintea meciului cu Basel din Europa League - Antena Sport

Închide meniul
O altă revenire importantă la FCSB înaintea meciului cu Basel din Europa League

Publicat: 3 noiembrie 2025, 13:28

O altă revenire importantă la FCSB înaintea meciului cu Basel din Europa League

Jucătorii FCSB-ului, la finalul unui meci - Profimedia Images

După ce Juri Cisotti (32 de ani) şi David Miculescu (24 de ani) au fost refăcuţi în timp record pentru duelul cu U Cluj, câştigat de roş-albaştri cu 2-0, FCSB a mai primit o veste bună.

Unul dintre jucătorii indisponibili s-a pregătit cu echipa. Este vorba despre Valentin Creţu (36 de ani).

Valentin Creţu a revenit la antrenamentele FCSB-ului

Potrivit digisport.ro, Valentin Creţu a făcut săptămâna trecută un antrenament complet cu FCSB. Fundaşul dreapta al FCSB-ului a fost diagnosticat cu ruptură de cartilaj și edem la nivelul metatarsianului, dar a ales până acum să nu se opereze fiindcă intervenţia chirurgicală l-ar ţine 6 luni departe de gazon.

Valentin Creţu, care e cotat la 175.000 de euro de către site-ul de specialitate transfermarkt.com, a evoluat în 3 partide în Liga 1 în acest sezon. Creţu a mai jucat în 5 meciuri în Europa League, marcând un gol.

Creţu se plângea, recent, că regula U21 îi ia dreptul la muncă, în condiţiile în care au existat situaţii în care el a fost scos din echipă pentru a fi introdus un jucător de regulă. Sezonul trecut, Creţu nu a fost afectat de regula U21. În campionat, în sezonul 2024-2025, fundaşul dreapta a adunat 36 de partide, marcând un gol şi reuşind 4 assist-uri.

Pentru FCSB urmează duelul cu Basel din Europa League. Basel – FCSB se dispută joi, de la ora 19:45, partida putând fi urmărită în format LIVE TEXT pe AS.ro şi în aplicaţia AntenaSport.

