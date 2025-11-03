Gigi Becali pregăteşte super-transferul unui mijlocaş român din străinătate! "Voi cheltui 5-6 milioane de euro la iarnă" - Antena Sport

Gigi Becali a anunţat că va aduce la FCSB un mijlocaş român cunoscut, care evoluează în străinătate. Chiar dacă nu a oferit numele acestuia, finanţatorul campioanei e sigur că fotbalistul va face diferenţa în acest sezon.

Becali a renunţat la pista Louis Munteanu şi vrea să aducă în perioada de mercato de iarnă un fundaş lateral, un fundaş central şi doi atacanţi. La capitolul atacanţi, omul cu bani de la FCSB consideră că echipa stă bine, avându-i pe Bîrligea, Alibec sau Thiam.

Gigi Becali pregăteşte super-transferul unui mijlocaş român

“Nu mai vreau să le zic. Se ocupă Meme, el e priceput în astea. ( n.r. – Câţi jucători vreţi să luaţi?) 4-5 jucători. Sunt de afară. (n.r: Nu e nimeni din Liga 1?) Din Liga 1 sunt cu ochii pe cineva. Dar vorbesc la iarnă, nu discutăm acum. Lasă-l pe Louis Munteanu, să fie sănătos, n-auzi că vrea 18 milioane? Nu are rost să discutăm acum, vorbim la iarnă.

E unul de afară pe care îl ştiţi (n.r: Duarte?) Unul pe care îl ştiţi voi, român. MM lucrează la treaba asta. Fundaş central, fundaş stânga, mijlocaşi, 2 mijlocaşi vreau. De atacanţi nici n-am pus problema că avem atacanţi, Bîrligea, Thiam, Alibec. (n.r: Jucătorul e mijlocaş sau fundaş?) E mijlocaş (n.r: Stanciu?) Numai, gata, nu mai zi nume, că nu îţi mai răspund. Oricum vă duc pe piste.

Eu cred că 5-6 milioane voi băga în transferuri. Nu mă mai joc. Acum trebuie, în iarnă, să faci echipă. Craiova, bang bătaie, Rapid, în Giuleşti, Dinamo, la fel. Mi-e ruşine de ei, de suporteri. Am zis că trebuie să fac ceva. Ce e de făcut? De luat 3-4-5 jucători să pot să fiu sigur”, a spus Becali, citat de fanatik.ro.