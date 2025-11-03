Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Gigi Becali pregăteşte super-transferul unui mijlocaş român din străinătate! "Voi cheltui 5-6 milioane de euro la iarnă" - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Gigi Becali pregăteşte super-transferul unui mijlocaş român din străinătate! “Voi cheltui 5-6 milioane de euro la iarnă”

Gigi Becali pregăteşte super-transferul unui mijlocaş român din străinătate! “Voi cheltui 5-6 milioane de euro la iarnă”

Publicat: 3 noiembrie 2025, 12:06

Comentarii
Gigi Becali pregăteşte super-transferul unui mijlocaş român din străinătate! Voi cheltui 5-6 milioane de euro la iarnă

Gigi Becali, în timpul unei conferinţe de presă - Hepta

Gigi Becali a anunţat că va aduce la FCSB un mijlocaş român cunoscut, care evoluează în străinătate. Chiar dacă nu a oferit numele acestuia, finanţatorul campioanei e sigur că fotbalistul va face diferenţa în acest sezon.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Becali a renunţat la pista Louis Munteanu şi vrea să aducă în perioada de mercato de iarnă un fundaş lateral, un fundaş central şi doi atacanţi. La capitolul atacanţi, omul cu bani de la FCSB consideră că echipa stă bine, avându-i pe Bîrligea, Alibec sau Thiam.

Gigi Becali pregăteşte super-transferul unui mijlocaş român

“Nu mai vreau să le zic. Se ocupă Meme, el e priceput în astea. ( n.r. – Câţi jucători vreţi să luaţi?) 4-5 jucători. Sunt de afară. (n.r: Nu e nimeni din Liga 1?) Din Liga 1 sunt cu ochii pe cineva. Dar vorbesc la iarnă, nu discutăm acum. Lasă-l pe Louis Munteanu, să fie sănătos, n-auzi că vrea 18 milioane? Nu are rost să discutăm acum, vorbim la iarnă.

E unul de afară pe care îl ştiţi (n.r: Duarte?) Unul pe care îl ştiţi voi, român. MM lucrează la treaba asta. Fundaş central, fundaş stânga, mijlocaşi, 2 mijlocaşi vreau. De atacanţi nici n-am pus problema că avem atacanţi, Bîrligea, Thiam, Alibec. (n.r: Jucătorul e mijlocaş sau fundaş?) E mijlocaş (n.r: Stanciu?) Numai, gata, nu mai zi nume, că nu îţi mai răspund. Oricum vă duc pe piste.

Eu cred că 5-6 milioane voi băga în transferuri. Nu mă mai joc. Acum trebuie, în iarnă, să faci echipă. Craiova, bang bătaie, Rapid, în Giuleşti, Dinamo, la fel. Mi-e ruşine de ei, de suporteri. Am zis că trebuie să fac ceva. Ce e de făcut? De luat 3-4-5 jucători să pot să fiu sigur”, a spus Becali, citat de fanatik.ro.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va reuși Daniel Pancu să o califice pe CFR Cluj în play-off?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Livrator străin, agresat şi umilit în stradă de doi tineri, în Popeşti-Leordeni. Răspunsul victimei
Observator
Livrator străin, agresat şi umilit în stradă de doi tineri, în Popeşti-Leordeni. Răspunsul victimei
Fosta jucătoare de Top 10 WTA și-a făcut cont pe o aplicație de dating și a spus ce tip de bărbat caută. „Dacă ai de gând să faci asta, nu-mi scrie”. Foto
Fanatik.ro
Fosta jucătoare de Top 10 WTA și-a făcut cont pe o aplicație de dating și a spus ce tip de bărbat caută. „Dacă ai de gând să faci asta, nu-mi scrie”. Foto
13:46
Noutățile lunii noiembrie în AntenaPLAY
13:44
“Se desființează echipa!” Decizie şoc în fotbalul românesc: Constantin Budescu și-a reziliat contractul
13:37
Doliu în fotbalul românesc! A murit Constantin Zamfir, fost mare atacant al Stelei
13:37
VIDEOLuka Doncic, primul triple double al sezonului, pentru LA Lakers
13:28
O altă revenire importantă la FCSB înaintea meciului cu Basel din Europa League
13:26
Programul etapei a 17-a a Ligii 1! Când se joacă CFR – Rapid, Botoşani – Dinamo şi FCSB – Petrolul
Vezi toate știrile
1 Neluțu Varga, anunț uriaș pentru CFR Cluj: „Toată lumea trebuie să își facă treaba” 2 Verdictul specialistului după ce Craiova a primit penalty la ultima fază a meciului cu Rapid. Jucătorul lăudat: „Stofă de stofă” 3 Au furat 88 de milioane de euro în jaful secolului și au fost prinși la stadion, la meciul echipei favorite 4 Dani Coman, replică devastatoare după derapajul lui Gigi Becali: “S-ar putea să nu-l poată spăla nici tot Argeșul” 5 Gigi Becali, anunţ la miezul nopţii despre viitorul lui Denis Alibec 6 Lupta încinsă pentru locul secund. Comentariul lui Adrian Georgescu
Citește și
Cele mai citite
Marea companie din România a fost cumpărată de miliardarul ucrainean Rinat AhmetovMarea companie din România a fost cumpărată de miliardarul ucrainean Rinat Ahmetov
Scandal uriaş: Denisa Golgotă a depus plângere pentru hărţuire: “A spus că mi-ar da pumni în gură. E favorizată o gimnastă”Scandal uriaş: Denisa Golgotă a depus plângere pentru hărţuire: “A spus că mi-ar da pumni în gură. E favorizată o gimnastă”
Giovanni Becali i-a dat replica lui Florin Tănase, după ce a fost făcut praf de decarul FCSB-uluiGiovanni Becali i-a dat replica lui Florin Tănase, după ce a fost făcut praf de decarul FCSB-ului
Soţia lui Laurenţiu Popescu a explicat de ce a plâns la autogol: “O perioadă destul de grea pentru noi”Soţia lui Laurenţiu Popescu a explicat de ce a plâns la autogol: “O perioadă destul de grea pentru noi”