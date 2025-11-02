Dani Coman, replică devastatoare după derapajul lui Gigi Becali: "S-ar putea să nu-l poată spăla nici tot Argeșul" - Antena Sport

Dani Coman, preşedintele celor de la FC Argeş, i-a dat replica lui Gigi Becali, după derapajul patronului de la FCSB la adresa conducerii formaţiei din Trivale.
Întrebat după meciul câştigat pe terenul celor de la U Cluj dacă se mai gândeşte la transferul lui Mario Tudose, în condiţiile în care campioana României caută fundaş central, Becali a spus că piteştenii au făcut “pe şmecherii, pe jigodiile”.
Dani Coman l-a pus la zid pe Gigi Becali: “Ar fi mult mai bine să îşi vadă de echipa lui”
Totul a plecat de la faptul că Gigi Becali a oferit un milion de euro pentru transferul lui Tudose, dar doar jumătate din această sumă ar fi ajuns la FC Argeş, în condiţiile în care Benfica deţine 50% din drepturile fundaşului central.
În urma declaraţiei lui Gigi Becali, Dani Coman, preşedintele celor de la FC Argeş, a venit cu o replică dură pentru patronul celor de la FCSB:
“Gigi Becali ar fi mult mai bine să își vadă de echipa lui, de schimbările pe care le face, iar eu, personal, am fost în gară în momentul acela și era doar un marfar.
Mario Tudose se va afla în Săgeata Albastră, nu în marfar. În rest, să fie sănătos. Dacă va continua cu jignirile, continuăm și noi. Și s-ar putea să nu îl poată spăla nici tot Argeșul”, a declarat Dani Coman, potrivit ziarobiectiv.ro.
Fundaşul cotat la 700.000 de euro a adunat 15 meciuri în Liga 1 şi şi-a trecut în cont un assist. Becali nu mai vrea însă să audă de fotbalistul piteştenilor.
“Nu, nu, nu. I-au dat ei banderola. Bă, în viață, când vine trenul, urcă-n el. Dacă te dai șmecher, îl pierzi și apoi nu mai vine. Urcă-te-n tren când ai ocazia.
Au făcut pe șmecherii, pe jigodiile, acum la revedere! Îi dau ei banderola, de parcă mă interesează banderola pe mine”, a spus Becali, citat de primasport.ro.
