Verdictul specialistului după ce Craiova a primit penalty la ultima fază a meciului cu Rapid. Jucătorul lăudat: „Stofă de stofă” - Antena Sport

S-a aflat verdictul specialistului după ce Universitatea Craiova a primit penalty la ultima fază a derby-ului cu Rapid, încheiat cu scorul de 2-2, în etapa a 15-a din Liga 1. Adrian Porumboiu a declarat că nu sunt dubii la faza în urma căreia Steven Nsimba a marcat în minutul 90+10.
Marian Aioani a avut o ieșire greșită și l-a lovit cu pumnul în cap pe Etim, în încercarea de a respinge mingea. Arbitrul Marcel Bîrsan a revăzut faza cu ajutorul VAR-ului și a dictat penalty.
Verdictul specialistului după ce Craiova a primit penalty la ultima fază a meciului cu Rapid
Adrian Porumboiu a transmis că Marcel Bîrsan a luat decizia corectă prin acordarea penalty-ului pentru oltenii lui Mirel Rădoi. Acesta a transmis că faza a fost una clară, faultul comis de Marian Aioani fiind unul evident.
„Nu sunt dubii la penalty. A fost o ieșire inoportună [a lui Aioani]. Nu a calculat bine, și-a lovit adversarul, nu a lovit mingea. Nu sunt alte lucruri de comentat”, a declarat Adrian Porumboiu, conform gsp.ro.
Totodată, Adrian Porumboiu l-a remarcat pe Luca Băsceanu, tânărul jucător al Universității Craiova: „Am urmărit două echipe bune și, în opinia mea, cei mai buni jucători. Mi-a plăcut mijlocașul Craiovei, Matei, apoi Blăsceanu, Băsceanu, cum îl cheamă. Două talente, doi jucători care au sclipit mult, au fost mai strălucitori decât jucătorii cu state vechi și contracte mari.
Băsceanu are niște ruperi de ritm de te cam fracturează pe la coloana vertebrală. S-a simțit când a intrat. Stofă de stofă”, a mai spus Adrian Porumboiu.
- “Frustrarea e mare!” Mihai Rotaru a pus tunurile pe arbitraj, după Universitatea Craiova – Rapid 2-2: “Cerem să fim respectaţi”
- Legenda Craiovei s-a revoltat, după ce Mirel Rădoi a plecat în timpul meciului cu Rapid: “Nu are voie să plece!”
- Victor Angelescu nu se teme de FCSB! Discurs războinic, după 2-2 cu Craiova: „Putem să câștigăm titlul”
- Mirel Rădoi a spus de ce a plecat la vestiare înainte de finalul din Univ. Craiova – Rapid 2-2: „Nu am mai avut răbdare”
- Costel Gâlcă şi-a pus la zid jucătorii după Universitatea Craiova – Rapid 2-2: “Sub orice critică! Unii nu au existat”