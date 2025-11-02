Verdictul specialistului după ce Craiova a primit penalty la ultima fază a meciului cu Rapid. Jucătorul lăudat: „Stofă de stofă” - Antena Sport

S-a aflat verdictul specialistului după ce Universitatea Craiova a primit penalty la ultima fază a derby-ului cu Rapid, încheiat cu scorul de 2-2, în etapa a 15-a din Liga 1. Adrian Porumboiu a declarat că nu sunt dubii la faza în urma căreia Steven Nsimba a marcat în minutul 90+10.

Marian Aioani a avut o ieșire greșită și l-a lovit cu pumnul în cap pe Etim, în încercarea de a respinge mingea. Arbitrul Marcel Bîrsan a revăzut faza cu ajutorul VAR-ului și a dictat penalty.

Verdictul specialistului după ce Craiova a primit penalty la ultima fază a meciului cu Rapid

Adrian Porumboiu a transmis că Marcel Bîrsan a luat decizia corectă prin acordarea penalty-ului pentru oltenii lui Mirel Rădoi. Acesta a transmis că faza a fost una clară, faultul comis de Marian Aioani fiind unul evident.

„Nu sunt dubii la penalty. A fost o ieșire inoportună [a lui Aioani]. Nu a calculat bine, și-a lovit adversarul, nu a lovit mingea. Nu sunt alte lucruri de comentat”, a declarat Adrian Porumboiu, conform gsp.ro.

Totodată, Adrian Porumboiu l-a remarcat pe Luca Băsceanu, tânărul jucător al Universității Craiova: „Am urmărit două echipe bune și, în opinia mea, cei mai buni jucători. Mi-a plăcut mijlocașul Craiovei, Matei, apoi Blăsceanu, Băsceanu, cum îl cheamă. Două talente, doi jucători care au sclipit mult, au fost mai strălucitori decât jucătorii cu state vechi și contracte mari.