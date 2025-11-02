Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Verdictul specialistului după ce Craiova a primit penalty la ultima fază a meciului cu Rapid. Jucătorul lăudat: „Stofă de stofă” - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Verdictul specialistului după ce Craiova a primit penalty la ultima fază a meciului cu Rapid. Jucătorul lăudat: „Stofă de stofă”

Verdictul specialistului după ce Craiova a primit penalty la ultima fază a meciului cu Rapid. Jucătorul lăudat: „Stofă de stofă”

Publicat: 2 noiembrie 2025, 23:40

Comentarii
Verdictul specialistului după ce Craiova a primit penalty la ultima fază a meciului cu Rapid. Jucătorul lăudat: Stofă de stofă”

Universitatea Craiova - Rapid 2-2/ Sport Pictures

S-a aflat verdictul specialistului după ce Universitatea Craiova a primit penalty la ultima fază a derby-ului cu Rapid, încheiat cu scorul de 2-2, în etapa a 15-a din Liga 1. Adrian Porumboiu a declarat că nu sunt dubii la faza în urma căreia Steven Nsimba a marcat în minutul 90+10. 

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Marian Aioani a avut o ieșire greșită și l-a lovit cu pumnul în cap pe Etim, în încercarea de a respinge mingea. Arbitrul Marcel Bîrsan a revăzut faza cu ajutorul VAR-ului și a dictat penalty. 

Verdictul specialistului după ce Craiova a primit penalty la ultima fază a meciului cu Rapid 

Adrian Porumboiu a transmis că Marcel Bîrsan a luat decizia corectă prin acordarea penalty-ului pentru oltenii lui Mirel Rădoi. Acesta a transmis că faza a fost una clară, faultul comis de Marian Aioani fiind unul evident. 

Nu sunt dubii la penalty. A fost o ieșire inoportună [a lui Aioani]. Nu a calculat bine, și-a lovit adversarul, nu a lovit mingea. Nu sunt alte lucruri de comentat”, a declarat Adrian Porumboiu, conform gsp.ro. 

Totodată, Adrian Porumboiu l-a remarcat pe Luca Băsceanu, tânărul jucător al Universității Craiova: „Am urmărit două echipe bune și, în opinia mea, cei mai buni jucători. Mi-a plăcut mijlocașul Craiovei, Matei, apoi Blăsceanu, Băsceanu, cum îl cheamă. Două talente, doi jucători care au sclipit mult, au fost mai strălucitori decât jucătorii cu state vechi și contracte mari. 

Reclamă
Reclamă

Băsceanu are niște ruperi de ritm de te cam fracturează pe la coloana vertebrală. S-a simțit când a intrat. Stofă de stofă”, a mai spus Adrian Porumboiu. 

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va reuși Daniel Pancu să o califice pe CFR Cluj în play-off?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Primele ipoteze în cazul exploziei din Dej. Anchetatorii caută probe sub ce a mai rămas din casa distrusă
Observator
Primele ipoteze în cazul exploziei din Dej. Anchetatorii caută probe sub ce a mai rămas din casa distrusă
Mirel Rădoi a plecat la vestiare înainte de finalul derby-ului cu U Craiova – Rapid 2-2. După ce s-a întors, antrenorul a oferit imaginile serii. Foto
Fanatik.ro
Mirel Rădoi a plecat la vestiare înainte de finalul derby-ului cu U Craiova – Rapid 2-2. După ce s-a întors, antrenorul a oferit imaginile serii. Foto
0:30 3 nov.
VIDEOPorto – Braga 2-1. “Dragonii” sunt lideri în Liga Portugal. Samu şi Veiga au adus victoria
0:30 3 nov.
LIVE VIDEONew Orleans Pelicans – Oklahoma City Thunder se joacă ACUM. Thunder caută să îşi extindă seria de invincibilitate
0:03 3 nov.
“Frustrarea e mare!” Mihai Rotaru a pus tunurile pe arbitraj, după Universitatea Craiova – Rapid 2-2: “Cerem să fim respectaţi”
23:36
Legenda Craiovei s-a revoltat, după ce Mirel Rădoi a plecat în timpul meciului cu Rapid: “Nu are voie să plece!”
23:31
Victor Angelescu nu se teme de FCSB! Discurs războinic, după 2-2 cu Craiova: „Putem să câștigăm titlul”
23:11
Mirel Rădoi a spus de ce a plecat la vestiare înainte de finalul din Univ. Craiova – Rapid 2-2: „Nu am mai avut răbdare”
Vezi toate știrile
1 Neluțu Varga, anunț uriaș pentru CFR Cluj: „Toată lumea trebuie să își facă treaba” 2 Au furat 88 de milioane de euro în jaful secolului și au fost prinși la stadion, la meciul echipei favorite 3 Gigi Becali, anunţ la miezul nopţii despre viitorul lui Denis Alibec 4 Dani Coman, replică devastatoare după derapajul lui Gigi Becali: “S-ar putea să nu-l poată spăla nici tot Argeșul” 5 Daniel Opriţa a sărit la scandal după ce Steaua a pierdut în Ghencea. Penalty executat mult peste poartă 6 Derapaj al lui Gigi Becali! Jucătorul care nu va mai ajunge la FCSB: “Au făcut pe șmecherii, pe jigodiile, acum la revedere”
Citește și
Cele mai citite
Marea companie din România a fost cumpărată de miliardarul ucrainean Rinat AhmetovMarea companie din România a fost cumpărată de miliardarul ucrainean Rinat Ahmetov
Scandal uriaş: Denisa Golgotă a depus plângere pentru hărţuire: “A spus că mi-ar da pumni în gură. E favorizată o gimnastă”Scandal uriaş: Denisa Golgotă a depus plângere pentru hărţuire: “A spus că mi-ar da pumni în gură. E favorizată o gimnastă”
Giovanni Becali i-a dat replica lui Florin Tănase, după ce a fost făcut praf de decarul FCSB-uluiGiovanni Becali i-a dat replica lui Florin Tănase, după ce a fost făcut praf de decarul FCSB-ului
Soţia lui Laurenţiu Popescu a explicat de ce a plâns la autogol: “O perioadă destul de grea pentru noi”Soţia lui Laurenţiu Popescu a explicat de ce a plâns la autogol: “O perioadă destul de grea pentru noi”