Jannik Sinner a revenit pe locul 1 ATP! Cum arată duelul pentru ultimul loc de la Turneul Campionilor - Antena Sport

Jannik Sinner a revenit pe primul loc în clasamentul mondial al jucătorilor profesionişti (ATP), dat publicităţii luni, după ce a cucerit titlul, duminică, la turneul ATP Masters 1.000 de la Paris, transmite AFP.
Sinner l-a detronat pe spaniolul Carlos Alcaraz, care a fost învins în turul al doilea la Paris, cei doi fiind despărţiţi de 250 de puncte.
Jannik Sinner a revenit pe locul 1 ATP
Germanul Alexander Zverev completează podiumul, la aproape 6.000 de puncte de cei doi.
Turneul parizian a oferit trei bilete la Turneul Campionilor, care va avea loc la Torino în perioada 9-16 noiembrie, obţinute de Ben Shelton, Taylor Fritz şi Alex De Minaur, care se alătura astfel lui Alcaraz, Sinner, Alexander Zverev şi Novak Djokovic.
Al optulea şi ultimul jucător care va participa la turneul care încheie sezonul în circuitul ATP se va decide dintre canadianul Felix Auger-Aliassime şi italianul Lorenzo Musetti. Canadianul a fost finalist la Paris şi a urcat pe locul 8 în lume, însă a renunţat la turneul de la Metz, în timp ce Musetti va juca la Atena (ATP 250), între ei fiind 200 de puncte.
Filip Cristian Jianu este în continuare cel mai bun jucător român la simplu, însă regresul său continuă, fiind aproape de a ieşit din top 300. El a coborât 23 de locuri faţă de săptămâna trecută şi se află pe 294.
La dublu, cel mai bine clasat român este în continuare Victor Cornea, care a urcat pe 122.
Clasamentul ATP
- 1 (2). Jannik Sinner (Italia) 11.500 puncte
- 2 (1). Carlos Alcaraz (Spania) 11.250
- 3 (3). Alexander Zverev (Germania) 5.560
- 4 (4). Taylor Fritz (SUA) 4.375
- 5 (5). Novak Djokovic (Serbia) 4.580
- 6 (7). Ben Shelton (SUA) 3.970
- 7 (6). Alex De Minaur (Australia) 3.935
- 8 (10). Felix Auger-Aliassime (Canada) 3.845
- 9 (8). Lorenzo Musetti (Italia) 3.685
- 10 (9). Casper Ruud (Norvegia) 3.235
