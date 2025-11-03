Trei jucători, daţi afară de la FCSB! Gigi Becali a anunţat lista neagră - Antena Sport

Închide meniul
Trei jucători, daţi afară de la FCSB! Gigi Becali a anunţat lista neagră

Radu Constantin Publicat: 3 noiembrie 2025, 12:55

Trei jucători, daţi afară de la FCSB! Gigi Becali a anunţat lista neagră

Daniel Bîrligea, reacţie savuroasă după ce Mihai Popescu a marcat cu San Marino | Profimedia

Trei dintr-un foc! Finalul de an nu îi mai prinde la FCSB. Primul fotbalist care va pleca este Malcom Edjouma, căruia îi expiră contractul pe 31 decembrie. Gigi Becali a anunțat că pe lista plecărilor se mai află David Kiki și Vlad Chiricheș.

“Iau doi mijlocaşi acum, că Edjouma pleacă, Chiricheş pleacă. Adică n-o să mai fie pe listă… Kiki”, a fost declaraţia categorică a lui Gig Becali.

Lista neagră a latifundiarului se poate extide şi cu Vali Crețu, pe care vrea să-l mai vadă în câteva meciuri pentru a lua o decizie şi în cazul lui. “E posibil dacă Creţu nu îşi revine, luăm şi un fundaş dreapta. Nu îl pun pe Creţu deocmandată, vreau să îl văd”, a mai spus Gigi Becali pentru Fanatik.ro.

Vlad Chiricheş îşi caută echipă

Aflat pe final de contract cu FCSB, Vlad Chiricheș (35 de ani) și-a stabilit viitorul. „Chiri” nu mai este dorit de FCSB, care i-a oferit, în schimb, un post în cadrul clubului după ce va agăța ghetele în cui. Totuși, se pare că fundașul are alte planuri. Potrivit gsp.ro, Vlad Chiricheș nu va accepta propunerea venită din partea celor de la FCSB și, dacă își va rezilia contractul de fotbalist, va pleca de la campioana României și va continua să joace.

