Programul etapei a 17-a a Ligii 1! Când se joacă CFR - Rapid, Botoşani - Dinamo şi FCSB - Petrolul - Antena Sport

Programul etapei a 17-a a Ligii 1! Când se joacă CFR – Rapid, Botoşani – Dinamo şi FCSB – Petrolul

Publicat: 3 noiembrie 2025, 13:26

LPF a anunţat, luni, programul partidelor din etapa a 17-a a Ligii 1. Confruntările vor avea loc în perioada 21-24 noiembrie.

Înainte de această etapă, echipa naţională va disputa ultimele două meciuri din grupele preliminare ale Cupei Mondiale din 2026: în 15 noiembrie în deplasare cu Bosnia şi în 18 noiembrie acasă cu San Marino.

Tricolorii ocupă locul 3 în grupa H, cu 10 puncte, în timp ce primele clasate, Austria şi Bosnia, au 15, respectiv 13 puncte. Locul 1 se califică la Cupa Mondială, iar locul doi va evolua în play-off-ul pentru CM.

Programul etapei a 17-a din Liga 1

Vineri, 21 noiembrie

  • Ora 17.30 FK Csikszereda Miercurea Ciuc – Unirea Slobozia
  • Ora 20.30 FC Argeş – Universitatea Craiova

Sâmbătă, 22 noiembrie

  • Ora 15.00 UTA Arad – Universitatea Cluj
  • Ora 20.30 FCSB – Petrolul Ploieşti

Duminică, 23 noiembrie

  • Ora 17.30 Oţelul Galaţi – Farul Constanţa
  • Ora 20.30 CFR – FC Rapid

Luni, 24 noiembrie

  • Ora 17.30 Metaloglobus Bucureşti – FC Hermannstadt
  • Ora 20.30 FC Botoşani – Dinamo Bucureşti

 

