Programul etapei a 17-a a Ligii 1! Când se joacă CFR - Rapid, Botoşani - Dinamo şi FCSB - Petrolul - Antena Sport

LPF a anunţat, luni, programul partidelor din etapa a 17-a a Ligii 1. Confruntările vor avea loc în perioada 21-24 noiembrie.
Înainte de această etapă, echipa naţională va disputa ultimele două meciuri din grupele preliminare ale Cupei Mondiale din 2026: în 15 noiembrie în deplasare cu Bosnia şi în 18 noiembrie acasă cu San Marino.
Tricolorii ocupă locul 3 în grupa H, cu 10 puncte, în timp ce primele clasate, Austria şi Bosnia, au 15, respectiv 13 puncte. Locul 1 se califică la Cupa Mondială, iar locul doi va evolua în play-off-ul pentru CM.
Programul etapei a 17-a din Liga 1
Vineri, 21 noiembrie
- Ora 17.30 FK Csikszereda Miercurea Ciuc – Unirea Slobozia
- Ora 20.30 FC Argeş – Universitatea Craiova
Sâmbătă, 22 noiembrie
- Ora 15.00 UTA Arad – Universitatea Cluj
- Ora 20.30 FCSB – Petrolul Ploieşti
Duminică, 23 noiembrie
- Ora 17.30 Oţelul Galaţi – Farul Constanţa
- Ora 20.30 CFR – FC Rapid
Luni, 24 noiembrie
- Ora 17.30 Metaloglobus Bucureşti – FC Hermannstadt
- Ora 20.30 FC Botoşani – Dinamo Bucureşti
- O altă revenire importantă la FCSB înaintea meciului cu Basel din Europa League
- Petrolul – Botoşani LIVE TEXT (20:30). Moldovenii pot termina turul Ligii 1 pe locul 1
- Trei jucători, daţi afară de la FCSB! Gigi Becali a anunţat lista neagră
- Gigi Becali pregăteşte super-transferul unui mijlocaş român din străinătate! “Voi cheltui 5-6 milioane de euro la iarnă”
- Gigi Becali îl vrea pe Rădoi scos din lupta pentru titlu: “Începe şandramaua să se dărâme, cu Craiova am ce am…”