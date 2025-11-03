Programul etapei a 17-a a Ligii 1! Când se joacă CFR - Rapid, Botoşani - Dinamo şi FCSB - Petrolul - Antena Sport

LPF a anunţat, luni, programul partidelor din etapa a 17-a a Ligii 1. Confruntările vor avea loc în perioada 21-24 noiembrie.

Înainte de această etapă, echipa naţională va disputa ultimele două meciuri din grupele preliminare ale Cupei Mondiale din 2026: în 15 noiembrie în deplasare cu Bosnia şi în 18 noiembrie acasă cu San Marino.

Tricolorii ocupă locul 3 în grupa H, cu 10 puncte, în timp ce primele clasate, Austria şi Bosnia, au 15, respectiv 13 puncte. Locul 1 se califică la Cupa Mondială, iar locul doi va evolua în play-off-ul pentru CM.

Programul etapei a 17-a din Liga 1

Vineri, 21 noiembrie

Ora 17.30 FK Csikszereda Miercurea Ciuc – Unirea Slobozia

Ora 20.30 FC Argeş – Universitatea Craiova

Sâmbătă, 22 noiembrie