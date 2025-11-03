Petrolul - Botoşani LIVE TEXT (20:30). Moldovenii pot termina turul Ligii 1 pe locul 1 - Antena Sport

Închide meniul
Petrolul – Botoşani LIVE TEXT (20:30). Moldovenii pot termina turul Ligii 1 pe locul 1

Publicat: 3 noiembrie 2025, 13:03 / Actualizat: 3 noiembrie 2025, 14:32

Petrolul - CFR Cluj / SPORT PICTURES

Petrolul – Botoşani este ultimul meci din turul Ligii 1. Partida se va disputa luni, de la ora 20:30, iar moldovenii speră să fie pe locul 1 după primele 15 etape.

În acest moment, echipa lui Leo Grozavu este pe poziţia secundă, cu 31 de puncte, la o lungime de liderul Rapid, care a pierdut o victorie uriaşă în Bănie, fiind egalată în al zecelea minut al prelungirilor de Universitatea Craiova (2-2).

Petrolul – Botoşani, ultimul meci al turului Ligii 1

Pentru a reveni pe primul loc al Ligii 1, trupa lui Valeriu Iftime are nevoie de cel puţin un punct din vizita la Ploieşti, pentru că în cazul în care se va afla la egalitate de puncte cu Rapid, va fi luat în calcul golaverajul superior al Botoşaniului.

De partea cealaltă, Petrolul e pe locul 12, fiind neînvinsă în ultimele trei etape. Totuşi, prahovenii au cel mai slab atac al Ligii 1, cu doar 10 goluri marcate.

Declaraţiile lui Eugen Neagoe şi Leo Grozavu

“Suntem în fața unei săptămâni importante, cu două jocuri acasă, luni cu FC Botoșani și sâmbătă cu Oțelul Galați. Evident, și pentru că este primul, cel mai important la acest moment este cel cu FC Botoșani, ocupanta locului întâi în clasament, o echipă cu jucători experimentați, valoroși, ce joacă de ceva timp împreună. La fel, au și un antrenor foarte valoros, care îi cunoaște bine și care are experiență foarte mare la nivel de prim eșalon, dar și noi avem jucători cu calitate și cred că ne putem ridica la nivelul echipei de pe prima poziție”, a comentat Eugen Neagoe

“Urmează o partidă dificilă la Ploiești. Este o echipă care pare că și-a regăsit cadența, o echipă de tradiție. De la schimbarea antrenorului, lucrurile par că s-au îmbunătățit. Au reușit să lege rezultatele pozitive. Au două victorii, două egaluri, contabilizând aici și meciul de Cupă. Nu va fi o partidă ușoară. Întâlnim o echipă cu jucători experimentați, echilibrați, deci e clar că ne așteaptă o partidă foarte dificilă”, a spus Leo Grozavu.

Echipele probabile la Petrolul – Botoşani

Petrolul (3-5-2): Bălbărău – Ricardinho, Papp, Roche – Jyry, Doukansy, Mateiu, Dongmo, R. Sălceanu – D. Radu, Chică-Roșă

FC Botoșani (4-2-3-1): Anestis – A. Dumitru, Miron, Diaw, Țigănașu – Petro, Bordeianu – Cîmpanu, Ongenda, Mailat – Kovtalyuk

