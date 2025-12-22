"Un plus evident". Ilie Dumitrescu l-a lăudat pe Gigi Becali după FCSB - Rapid 2-1. Detaliul remarcat în derby - Antena Sport

Ilie Dumitrescu l-a lăudat pe Gigi Becali după ce FCSB a învins-o cu 2-1 pe Rapid, în etapa a 21-a din Liga 1. Fostul internaţional a transmis că schimbările efectuate la formaţia campioană în repriza secundă au fost unele inspirate.

În minutul 66, FCSB a efectuat trei schimbări. Malcom Edjouma, Risto Radunovic şi Alexandru Stoian au fost trimişi în teren, iar Daniel Bîrligea, Valentin Creţu şi Mihai Toma au fost trecuţi pe bancă.

Ilie Dumitrescu l-a lăudat pe Gigi Becali după FCSB – Rapid 2-1

Ilie Dumitrescu a transmis că schimbările din acest moment al derby-ului au adus un plus în jocul campioanei, subliniind că Malcom Edjouma a fost cel care a scos penalty-ul transformat de Florin Tănase, în minutul 75.

De asemenea, “Mister” a remarcat şi jocul bun al celor de la Rapid, după ce FCSB a marcat golul de 2-0. Giuleştenii au redus din diferenţă prin Alexandru Dobre, cel care a marcat din penalty în minutul 86, însă nu a fost de a ajuns, pierzând duelul cu marea rivală.

“Schimbările din minutul 66 au adus un plus evident în joc. Echipa a avut o reacție pozitivă. Edjouma a intrat bine, contează enorm să ai jucători care vin bine de pe bancă.