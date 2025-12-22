"Un plus evident". Ilie Dumitrescu l-a lăudat pe Gigi Becali după FCSB - Rapid 2-1. Detaliul remarcat în derby - Antena Sport

Ilie Dumitrescu l-a lăudat pe Gigi Becali după ce FCSB a învins-o cu 2-1 pe Rapid, în etapa a 21-a din Liga 1. Fostul internaţional a transmis că schimbările efectuate la formaţia campioană în repriza secundă au fost unele inspirate.
În minutul 66, FCSB a efectuat trei schimbări. Malcom Edjouma, Risto Radunovic şi Alexandru Stoian au fost trimişi în teren, iar Daniel Bîrligea, Valentin Creţu şi Mihai Toma au fost trecuţi pe bancă.
Ilie Dumitrescu l-a lăudat pe Gigi Becali după FCSB – Rapid 2-1
Ilie Dumitrescu a transmis că schimbările din acest moment al derby-ului au adus un plus în jocul campioanei, subliniind că Malcom Edjouma a fost cel care a scos penalty-ul transformat de Florin Tănase, în minutul 75.
De asemenea, “Mister” a remarcat şi jocul bun al celor de la Rapid, după ce FCSB a marcat golul de 2-0. Giuleştenii au redus din diferenţă prin Alexandru Dobre, cel care a marcat din penalty în minutul 86, însă nu a fost de a ajuns, pierzând duelul cu marea rivală.
“Schimbările din minutul 66 au adus un plus evident în joc. Echipa a avut o reacție pozitivă. Edjouma a intrat bine, contează enorm să ai jucători care vin bine de pe bancă.
Edjouma scoate 11 metri, 2-0. A fost o reacție excelentă a celor de la Rapid, au intrat în joc.
Petrila scoate primul penalty din sezon, se face 2-1, apoi cei de la FCSB au suferit, au strâns din dinți și au reușit să obțină victoria asta. Un rezultat mare pentru FCSB”, a declarat Ilie Dumitrescu, conform digisport.ro, după FCSB – Rapid 2-1.
FCSB – Rapid 2-1
Arbitrul Istvan Kovacs a întrerupt jocul de pe Arena Naţională în minutul 8, pentru o petardă aruncată de galeria rapidistă în careul lui Târnovanu, iar campioana a dominat prima parte a derby-ului. Olaru şi-a reglat şutul în minutul 22, fără să producă mare pericol la poarta lui Aioani, pentru ca două minute mai târziu căpitanul roş-albaştrilor să înscrie cu un şut imparabil, după un un-doi cu Bîrligea. Rapid nu a reuşit să spargă defensiva gazdelor, iar repriza s-a încheiat cu intervenţia lui Aioani la şutul lui Toma, din minutul 45+2.
Bîrligea a fost aproape de gol în minutul 47, când şutul său a fost deviat de Aioani, iar giuleştenii au avut prima ocazie mare la şutul peste poartă al lui Christensen. Petrila a ratat şi el o şansă mare de gol, trimiţând cu capul pe lângă poartă, în minutul 57. Golul a venit tot la poarta lui Aioani, în minutul 75. La o fază în careul oaspeţilor, Edjouma a trimis în mâna lui Ciobotariu şi, după verificarea VAR, Istvan Kovacs a dictat penalty. A transformat Florin Tănase şi FCSB conducea cu 2-0. Graovac l-a faultat pe Petrila în careu şi Kovacs a dictat penalty şi pentru Rapid, iar Alex Dobre a redus din diferenţă, în minutul 86.
Giuleştenii au cerut penalty la un contact în careu între Şut şi Hromada, dar arbitrul nu a dat nimic în minutul 90+4 şi FCSB – Rapid s-a terminat 2-1. Elevii lui Charalambous sunt pe locul 9, cu 31 de puncte, iar Rapid e lider, cu 39 de puncte.
