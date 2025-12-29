Unde a fost surprins Denis Alibec, după ce Mihai Stoica a spus că este ca și plecat de la FCSB - Antena Sport

Mihai Stoica a transmis că aventura lui Denis Alibec în tricoul celor de la FCSB s-a încheiat, probleme medicale fiind principalul motiv pentru care s-a ajuns la despărțirea de fostul internațional român.

Chiar dacă atacantul nu a confirmat această ruptură de campioana României, șansele ca el să continue sub comanda lui Elias Charalambous din iarnă sunt minime.

Denis Alibec a plecat din țară

Denis Alibec nu ia în calcul retragerea din fotbal, în ciuda problemelor medicale pe care le-a întâmpinat în acest sezon. Mai mult decât atât, acesta vrea să revină în circuitul echipei naționale, chiar dacă aventura sa la FCSB se apropie de final.

Evaluat la 500.000 de euro, atacantul în vârstă de 34 de ani a plecat în vacanță la final de 2025. Acesta a publicat pe contul oficial de Instagram mai multe fotografii din „Raiul milionarilor”, mai exact din Dubai.

Dennis Man, Valentin Mihăilă, Olimpiu Moruțan și David Miculescu se află și ei în Dubai în acest final de an. Valeriu Iftime insistă în aceste zile pentru a-l convinge pe Alibec să meargă la Botoșani.