Meme Stoica, replică la Adrian Porumboiu după ce l-a făcut "paharnic": "E un om de 75 de ani, am respect pentru senectute" - Antena Sport

Meme Stoica, replică la Adrian Porumboiu după ce l-a făcut “paharnic”: “E un om de 75 de ani, am respect pentru senectute”

Radu Constantin Publicat: 16 februarie 2026, 16:30

Adrian Porumboiu a analizat faza în care Luca Băsceanu a jucat mingea cu umărul, în Craiova – FCSB 2-2, şi a dat un verdict categoric: golul a fost unul valabil! Analiza lui Porumboiu nu i-a convenit lui Meme Stoica. “Nu am încredere în judecata unora care ar putea, nu mă refer la ceva anume, ar putea spune, nu neapărat ce văd, ci ce ar vrea să vădă pentru că au o problemă cu noi, cu Gigi”, a fost declaraţia lui Meme care-l viza pe Porumboiu.

Fostul arbitru l-a contrat dur apoi pe managerul FCSB-ului. “Mihai Stoica m-a cunoscut pe mine pe când eu eram arbitru, iar eu l-am cunoscut pe când dânsul era paharnic la protocoalele de dinaintea meciurilor de la Galați”, l-a ridiculizat Porumboiu. “Nu accept ca cineva flexibil precum un vârf de undiță să-ncerce să pună la îndoială corectitudinea mea când vine vorba de arbitraj”, a mai spus Porumboiu.

Meme Stoica a venit şi el cu o ultima ironie la adresa lui Porumboiu.

„Bineînţeles că ştiu despre ce e vorba. Dacă i-aș da replică, nu aș mai scăpa toată viața de polemica asta. Nu am ce replică să dau, e un om de 75 de ani, chiar am respect pentru senectute și nu dau nicio replică. Știu ce a spus, nu mă interesează. Eu pot să comentez ce spun omologii mei de la alte echipe, pot să comentez tot ce se întâmplă. Să comentez ce spun toți chibiții… nu”, a spus Meme Stoica pentru Fanatik.ro.

