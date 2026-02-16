Conducerea Csikszereda a reacționat, după a 7-a amendă primită din partea FRF: „Un război deschis” - Antena Sport

Cei de la Csikszereda au viață grea cu Federația Română de Fotbal, după ce au primit o a doua sancțiune în ultima lună. Comisia de Disciplină a sancționat clubul nou promovat pentru afișarea simbolurilor Ținutului Secuiesc și din cauza scandărilor xenofobe la meciurile din Liga 1.

Oficialii formației care se află la primul sezon pe prima scenă a fotbalului românesc au organizat o ședință de urgență, la care pe ordinea de zi au fost amenzile venite din partea FRF.

Csikszereda, amenzi de peste 20.000 de euro de la FRF

Csikszereda a primit o nouă sancțiune din partea Comisiei de Disciplină din cadrul FRF pentru afișarea simbolurilor Ținutului Secuiesc și din cauza scandărilor xenofobe la meciurile din Liga 1, iar conducerea a venit cu un răspuns în acest sens.

Oficialii nou promovatei au emis un comunicat prin vocea președintelui Zoltán Szondy, după ce s-a ajuns la șapte sancțiuni, cu un total de peste 20.000 de euro.

Comunicatul lui Zoltán Szondy

„Este acum un război deschis, despre care avem câteva comentarii. Aș dori să clarific ce urmează. Întrucât, conform regulamentului existent, aceste sancțiuni sunt cumulative, următorul pas (…) este o amendă de 70.000 de lei, care este maximul, nimeni neputând fi pedepsit mai mult pentru această așa-zisă abatere. Totuși, sancțiunea ulterioară este mult mai dureroasă decât posibila amendă, deoarece după aceea, sectorul va fi închis și stadionul va fi închis.