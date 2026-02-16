LPF a anunțat programul rundei a 29-a din Liga 1! Când au fost programate meciurile celor de la FCSB și CFR Cluj - Antena Sport

Liga Profesionistă de Fotbal a anunțat programul etapei cu numărul 29 din Liga 1, iar în această rundă vom avea parte de dueluri importante în ceea ce privește lupta la play-off.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

FCSB va da piept cu UTA, CFR Cluj o va înfrunta pe Farul Constanța în deplasare, în timp ce Dinamo București va sta în calea celor de la FC Argeș.

Luptă „nebună” la play-off

FCSB luptă alături de alte echipe din Liga 1 pentru clasarea pe un loc de play-off, iar campioana României poate suferi o rușine istorică, asta în cazul în care nu va prinde un loc în primele șase.

Liga Profesionistă de Fotbal a publicat programul etapei cu numărul 29 din Liga 1, care aduce în față dueluri importante în ce a mai rămas din acest sezon regulat.

Vineri, 27 februarie

Ora 17.00 FC Hermannstadt – FC Botoșani

Ora 20.00 Universitatea Cluj – Oțelul Galați

Sâmbătă, 28 februarie

Ora 15.00 Universitatea Craiova – FC Metaloglobus București

Ora 20.00 Farul Constanța – CFR 1907 Cluj

Duminică, 1 martie

Ora 15.45 Petrolul Ploiești – FK Csikszereda Miercurea Ciuc

Ora 18.00 Dinamo București – FC Argeș

Ora 21.00 UTA Arad – FCSB

Luni, 2 martie