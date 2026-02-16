LPF a anunțat programul rundei a 29-a din Liga 1! Când au fost programate meciurile celor de la FCSB și CFR Cluj - Antena Sport

Liga Profesionistă de Fotbal a anunțat programul etapei cu numărul 29 din Liga 1, iar în această rundă vom avea parte de dueluri importante în ceea ce privește lupta la play-off.
FCSB va da piept cu UTA, CFR Cluj o va înfrunta pe Farul Constanța în deplasare, în timp ce Dinamo București va sta în calea celor de la FC Argeș.
Luptă „nebună” la play-off
FCSB luptă alături de alte echipe din Liga 1 pentru clasarea pe un loc de play-off, iar campioana României poate suferi o rușine istorică, asta în cazul în care nu va prinde un loc în primele șase.
Liga Profesionistă de Fotbal a publicat programul etapei cu numărul 29 din Liga 1, care aduce în față dueluri importante în ce a mai rămas din acest sezon regulat.
Vineri, 27 februarie
- Ora 17.00 FC Hermannstadt – FC Botoșani
- Ora 20.00 Universitatea Cluj – Oțelul Galați
Sâmbătă, 28 februarie
- Ora 15.00 Universitatea Craiova – FC Metaloglobus București
- Ora 20.00 Farul Constanța – CFR 1907 Cluj
Duminică, 1 martie
- Ora 15.45 Petrolul Ploiești – FK Csikszereda Miercurea Ciuc
- Ora 18.00 Dinamo București – FC Argeș
- Ora 21.00 UTA Arad – FCSB
Luni, 2 martie
- Ora 20.00 Unirea Slobozia – FC Rapid
- FC Argeş îşi caută dreptatea în instanţă, după golul anulat de Radu Petrescu: “O să fie o premieră”
- Hermannstadt – CFR Cluj LIVE TEXT (17:00). Echipa lui Daniel Pancu poate urca pe loc de play-off. Echipele de start
- “Cea mai mare ruşine din istorie”. Gigi Mustaţă i-a taxat pe jucătorii FCSB-ului, după eşecul cu Universitatea Craiova
- Dinamo forţează transferul lui George Puşcaş. “Câinii” au reluat negocierile cu atacantul român
- Mihai Stoica a anunţat două reveniri la FCSB, după eşecul cu Universitatea Craiova: “Merg la tratament”