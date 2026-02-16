David Popovici, prima reacție după ce a fost desemnat cel mai bun sportiv din Balcani în 2025: „O mare onoare” - Antena Sport

Anul 2025 a fost unul de excepție pentru David Popovici, care a cucerit titlul mondial la probele de 100 și 200 metri liber la Singapore. De asemenea, sportivul român a cucerit două medalii de aur (100 m liber, 200 m liber) şi una de bronz (50 m liber), la Campionatele Europene Under-23 de la Samorin (Slovacia).

Pentru aceste realizări impresionante, înotătorul român a fost desemnat cel mai bun sportiv din Balcani al anului 2025, la cea de-a 52-a ediție organizată de agenţia bulgară de ştiri BTA

David Popovici, parcurs de vis în 2025

În drumul către titlul de cel mai bun sportiv din Balcani al anului 2025, David Popovici a învins nume mari, precum baschetbaliştii Nikola Jokic (Serbia) şi Giannis Antetokounmpo (Grecia).

Chiar dacă nu a putut fi prezent la ceremonie, sportivul legitimat la CS Dinamo București nu a ratat ocazia de a le mulțumi organizatorilor, dar și celor care fac parte din echipa sa.

„Este o mare onoare să primesc acest premiu, este special pentru mine. Vreau să le mulțumesc organizatorilor, să-i felicit pe ceilalți sportivi nominalizați. De asemenea, vreau să le mulțumesc celor din echipa mea, celor care m-au sprijinit mereu, acest premiu ne aparține tuturor. Mulțumesc!”, a declarat sportivul legitimat la CS Dinamo București.