David Popovici e uriaş! A fost declarat cel mai bun sportiv din Balcani, în 2025. Ce nume mari a învins - Antena Sport

David Popovici, dublu campion mondial la Singapore, anul trecut, a fost desemnat cel mai bun sportiv din Balcani în 2025, la cea de-a 52-a ediţie a anchetei organizate de agenţia bulgară de ştiri BTA.
Popovici a învins nume mari din sportul mondial, precum baschetbaliştii Nikola Jokic (Serbia) şi Giannis Antetokounmpo (Grecia).
David Popovici, cel mai bun sportiv din Balcani, în 2025
Pe lista primilor 10 au mai intrat bulgarii Aleksandar Nikolov (volei) Karlos Nasar (haltere), baschetbalistul turc Alperen Şengun, judoka Distria Krasniqi (Kosovo), atletul grec Emmanouil Karalis, schioarea croată Zrinka Ljutic şi canotorul grec Stefanos Ntouskos.
Ceremonia de premiere, prilej cu care au fost anunţate rezultatele finale, a avut loc la Sofia, luni seară (16 februarie), zi în care BTA a publicat primul său buletin de ştiri, în 1898.
David Popovici, cel mai bun înotător din Europa, în 2025
Pe de altă parte, David Popovici a fost ales cel mai bun înotător european al anului 2025, conform anchetei forului continental. El l-a depăşit pe celebrul Leon Marchand.
Popovici a obţinut două titluri mondiale anul trecut, la Singapore, în probele de 100 m liber şi 200 m liber.
De asemenea, înotătorul român a cucerit două medalii de aur (100 m liber, 200 m liber) şi una de bronz (50 m liber), la Campionatele Europene Under-23 de la Samorin (Slovacia).
