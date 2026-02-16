FC Argeş îşi caută dreptatea în instanţă, după golul anulat de Radu Petrescu: "O să fie o premieră" - Antena Sport

Închide meniul
FC Argeş îşi caută dreptatea în instanţă, după golul anulat de Radu Petrescu: “O să fie o premieră”

Alex Masgras Publicat: 16 februarie 2026, 15:52

FC Argeş îşi caută dreptatea în instanţă, după golul anulat de Radu Petrescu: O să fie o premieră

Radu Petrescu, în Petrolul - FC Argeş / Sport Pictures

FC Argeş a anunţat că va merge în instanţă, dacă va rata calificarea în play-off, după golul anulat de Radu Petrescu în meciul cu Petrolul Ploieşti. În minutul 85, Sierra a reluat cu capul din centrarea lui Micovschi, dar arbitrul a fluierat înainte ca mingea să intre în poartă.

Daniel Stanciu, membru în staff-ul administrativ al celor de la FC Argeş, a dezvăluit că formaţia din Trivale vrea să meargă în instanţă pentru a cere daune, în cazul în care jucătorii lui Bogdan Andone nu vor termina pe un loc în primele şase echipe.

FC Argeş, pregătită să meargă în instanţă: “Toată lumea să s-turat de greşelile de arbitraj”

“Noi plecăm în momentul acesta. Citește comunicatul CCA, ce spune. Ei recunosc că a fost un gol marcat anulat. Am zis, dacă nu o să fim în play-off, diferența de bani față de locul 6. Pentru că facem calculul cu un punct sau 3 puncte din meciul cu Petrolul. O să fie o premieră! De ce să nu aibă voie, din punct de vedere financiar? Noi nu cerem să schimbe clasamentul, noi cerem daune din punct de vedere financiar.

Noi pierdem din punct de vedere financiar. De vineri seara sunt aproape toate cluburile care s-au arătat că ne susțin direct sau indirect în acest demers. Toată lumea s-a săturat de greșelile de arbitraj. Avem parte și de susținerea media, pentru că toată lumea vrea un fotbal corect”, a declarat Daniel Stanciu, potrivit digisport.ro.

Pe ce loc va termina România în Grupa B4 a Nations League, din care mai fac parte Polonia, Bosnia şi Suedia?
Loading ... Loading ...
1 Alessandro Del Piero l-a criticat pe Cristi Chivu, după Inter – Juventus 3-2: “A greşit! Poate îşi va da seama” 2 FotoPetrecere la Dinamo: Florentin Petre s-a căsătorit pentru a treia oară. Zeljko Kopic şi jucătorii nu au lipsit de la nuntă 3 FotoValentin Costache, în lacrimi după ce a marcat în ultimul lui meci pentru UTA: “Nu mă mai lăsau să joc” 4 Universitatea Craiova – FCSB 1-0. Înfrângerea care adânceşte colapsul, campioana se îndepărtează de play-off 5 “MM s-a înşelat” Transferul pe care Gigi Becali îl regretă, după Craiova – FCSB 1-0: “Nu eram în situaţia asta” 6 Gigi Becali nu l-a iertat! Jucătorul scos de patronul FCSB-ului la pauza meciului cu Universitatea Craiova
