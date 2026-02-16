FC Argeş îşi caută dreptatea în instanţă, după golul anulat de Radu Petrescu: "O să fie o premieră" - Antena Sport

FC Argeş a anunţat că va merge în instanţă, dacă va rata calificarea în play-off, după golul anulat de Radu Petrescu în meciul cu Petrolul Ploieşti. În minutul 85, Sierra a reluat cu capul din centrarea lui Micovschi, dar arbitrul a fluierat înainte ca mingea să intre în poartă.
Daniel Stanciu, membru în staff-ul administrativ al celor de la FC Argeş, a dezvăluit că formaţia din Trivale vrea să meargă în instanţă pentru a cere daune, în cazul în care jucătorii lui Bogdan Andone nu vor termina pe un loc în primele şase echipe.
FC Argeş, pregătită să meargă în instanţă: "Toată lumea să s-turat de greşelile de arbitraj"
“Noi plecăm în momentul acesta. Citește comunicatul CCA, ce spune. Ei recunosc că a fost un gol marcat anulat. Am zis, dacă nu o să fim în play-off, diferența de bani față de locul 6. Pentru că facem calculul cu un punct sau 3 puncte din meciul cu Petrolul. O să fie o premieră! De ce să nu aibă voie, din punct de vedere financiar? Noi nu cerem să schimbe clasamentul, noi cerem daune din punct de vedere financiar.
Noi pierdem din punct de vedere financiar. De vineri seara sunt aproape toate cluburile care s-au arătat că ne susțin direct sau indirect în acest demers. Toată lumea s-a săturat de greșelile de arbitraj. Avem parte și de susținerea media, pentru că toată lumea vrea un fotbal corect”, a declarat Daniel Stanciu, potrivit digisport.ro.
