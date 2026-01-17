Unirea Slobozia - UTA 1-3. Arădenii au urcat pe loc de play-off - Antena Sport

Echipa UTA Arad a învins, sâmbătă, în deplasare, scor 3-1, formaţia Unirea Slobozia, în etapa a 22-a din Liga 1.

Unirea Slobozia a revenit pe propriul stadion, dar fără noroc. Arădenii au încercat vigilenţa lui Robert Popa în minutul 19, când Alin Roman a şutat de la distanţă. După cinci minute oaspeţii au deschis scorul, prin Marius Coman, care l-a lobat pe Popa. Ialomiţenii au egalat în minutul 35, când Alexandru Albu a înscris din faţa porţii.

Unirea Slobozia – UTA 1-3

Elevii lui Mihalcea au ratat o ocazie mare în minutul 70, prin Vali Costache, pentru ca un minut mai târziu Papeau să şuteze din prima şi să trimită puţin pe lângă poarta lui Gorcea.

Şi dacă Unirea nu a marcat, a făcut-o Alomerovic, pentru arădeni, în minutul 73, aducându-i din nou în avantaj pe alb-roşii.

Intrat în minutul 80, David Barbu a înscris ultimul gol al meciului, în minutul 82, şi Unirea Slobozia – UTA Arad s-a terminat 1-3.