Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Unirea Slobozia - UTA 1-3. Arădenii au urcat pe loc de play-off - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Unirea Slobozia – UTA 1-3. Arădenii au urcat pe loc de play-off

Unirea Slobozia – UTA 1-3. Arădenii au urcat pe loc de play-off

Bogdan Stănescu Publicat: 17 ianuarie 2026, 15:28

Comentarii
Unirea Slobozia – UTA 1-3. Arădenii au urcat pe loc de play-off

Imagine din meciul Unirea Slobozia - UTA 1-3 / Sport Pictures

Echipa UTA Arad a învins, sâmbătă, în deplasare, scor 3-1, formaţia Unirea Slobozia, în etapa a 22-a din Liga 1.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Unirea Slobozia a revenit pe propriul stadion, dar fără noroc. Arădenii au încercat vigilenţa lui Robert Popa în minutul 19, când Alin Roman a şutat de la distanţă. După cinci minute oaspeţii au deschis scorul, prin Marius Coman, care l-a lobat pe Popa. Ialomiţenii au egalat în minutul 35, când Alexandru Albu a înscris din faţa porţii.

Unirea Slobozia – UTA 1-3

Elevii lui Mihalcea au ratat o ocazie mare în minutul 70, prin Vali Costache, pentru ca un minut mai târziu Papeau să şuteze din prima şi să trimită puţin pe lângă poarta lui Gorcea.

Şi dacă Unirea nu a marcat, a făcut-o Alomerovic, pentru arădeni, în minutul 73, aducându-i din nou în avantaj pe alb-roşii.

Intrat în minutul 80, David Barbu a înscris ultimul gol al meciului, în minutul 82, şi Unirea Slobozia – UTA Arad s-a terminat 1-3.

Reclamă
Reclamă

În clasament, UTA a ajuns la 35 de puncte şi e pe locul 6, ultimul de play-off, în timp ce Unirea Slobozia este a 12-a, cu 21 de puncte.

UNIREA SLOBOZIA: R. Popa – A. Dorobanţu, A. Dinu, Antoche, Şerbănică – Al. Albu, T. Lungu (Hamdiu 82), Dragu (Vlăsceanu 82), Papeau, Dulcea (Bărbuţ 63) – Ahmed Said (Dahan 63). ANTRENOR: Andrei Prepeliţă

UTA ARAD: Gorcea – Ţuţu (D. Barbu 81), , Pospelov, Poulolo, Alomerovic – Mino Sota (Gojkovic 63), Odada – Hakim Abdallah (Fl. Iacob 81), Alin Roman, V. Costache – M. Coman (van Durmen 85). ANTRENOR: Adrian Mihalcea

Podul locuit care a rezistat peste 800 de ani: 80 de oameni au ales să îşi facă aici o casăPodul locuit care a rezistat peste 800 de ani: 80 de oameni au ales să îşi facă aici o casă
Reclamă

Cartonaşe galbene: A. Dinu 45+1, Lungu 58, Antoche 76 / Odada 65

Arbitri: Radu Petrescu – Radu Ghinguleac, Ionuţ Neacşu

Arbitri VAR: Cătălin Popa – Valentin Porumbel.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Se va califica FCSB în play-off sezonul acesta?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Singurul oraş din România, unde localnicii nu vor mai plăti taxe și impozite locale
Observator
Singurul oraş din România, unde localnicii nu vor mai plăti taxe și impozite locale
Povestea dureroasă a campionului mondial care acum se antrenează cu David Popovici. Viața lui s-a schimbat complet după o accidentare gravă suferită, însă nu a renunțat niciodată la visurile sale
Fanatik.ro
Povestea dureroasă a campionului mondial care acum se antrenează cu David Popovici. Viața lui s-a schimbat complet după o accidentare gravă suferită, însă nu a renunțat niciodată la visurile sale
15:20
Udinese – Inter LIVE TEXT (16:00). Echipa lui Cristi Chivu vrea să îşi menţină avansul în fruntea clasamentului
15:16
Gigi Becali a vorbit la telefon cu Moruţan, pentru a-l convinge să vină la FCSB: “I-am spus ce salariu îi dau”
14:36
Cum i-a numit tatăl lui Louis Munteanu pe şefii lui CFR Cluj, după ce fiul lui a semnat în SUA
14:35
VIDEOReal Madrid, pe un butoi de pulbere! Fanii au huiduit vedetele lui Perez la sosirea pe Bernabeu
13:36
Minnesota Timberwolves – Houston Rockets 115-110. Kevin Durant a făcut spectacol pentru echipa din Texas
13:26
Denis Alibec, ultimatum la FCSB! Meciul care îi decide soarta atacantului
Vezi toate știrile
1 Constantin Budescu a dat verdictul despre lupta la titlu: “Nu o să le stea nimeni în cale” 2 Prima “victimă” a lui Gigi Becali după FC Argeş – FCSB 1-0: “Reziliem contractul! N-am nevoie de aşa ceva” 3 Gigi Becali, prima reacție după ce a aflat că Rapid îl transferă pe Olimpiu Moruțan: „Și eu l-am vrut” 4 Gigi Becali și-a distrus jucătorii, după FC Argeș – FCSB 1-0. Ce le-a reproșat patronul campioanei 5 Cele două mutări anunțate de Gigi Becali la FCSB, după înfrângerea cu FC Argeș: „Vor veni amândoi” 6 Suma uriaşă donată de Gigi Becali călugărilor de pe Muntele Athos: “Va fi sfânt! Rămâne în istorie”
Citește și
Cele mai citite
Cine este viitoarea soţie a lui Adi Vasile. Prezentatorul de la Survivor România se iubeşte cu o brunetă focoasăCine este viitoarea soţie a lui Adi Vasile. Prezentatorul de la Survivor România se iubeşte cu o brunetă focoasă
Un alt transfer din fotbalul românesc în Turcia. Agentul confirmă: “Mâine face vizita medicală”Un alt transfer din fotbalul românesc în Turcia. Agentul confirmă: “Mâine face vizita medicală”
Radu Drăgușin și-a dat acordul pentru un contract până în 2030. Răspunsul dat de TottenhamRadu Drăgușin și-a dat acordul pentru un contract până în 2030. Răspunsul dat de Tottenham
Constantin Budescu a dat verdictul despre lupta la titlu: “Nu o să le stea nimeni în cale”Constantin Budescu a dat verdictul despre lupta la titlu: “Nu o să le stea nimeni în cale”