Universitatea Cluj l-a prezentat oficial pe Andrei Coubiș! Primele cuvinte rostite de jucător venit de la Milan - Antena Sport

Universitatea Cluj a dat o lovitură importantă pe piața transferurilor din România și l-a adus pe Andrei Coubiș sub formă de împrumut până la sfârșitul acestui sezon, de la AC Milan.

Fotbalistul a fost dorit la începutul acestui sezon și de Dinamo București, dar și de Universitatea Craiova. În cele din urmă, jucătorul a ales formația ardeleană.

Andrei Coubiș, noul jucător de la U Cluj

Fără meci jucat în prima parte a sezonului, când a fost împrumutat de AC Milan la Sampdoria, Andrei Coubiș a luat o decizie radicală pentru cariera sa și a hotărât să vină în România.

Stoperul a fost tentat de proiectul prezentat de Universitatea Cluj și a fost deja prezentat oficial la gruparea antrenată în prezent de Cristiano Bergodi. Aici, va lupta pentru un loc de play-off.

„Sunt foarte fericit că am ajuns aici. Haide ‘U’!”, a spus Andrei Coubiș.