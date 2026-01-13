Universitatea Cluj și-a cedat jucătorul în Italia! Decizia luată de Cristiano Bergodi - Antena Sport

Universitatea Cluj este una dintre echipele care luptă pentru clasarea pe un loc de play-off la finalul celor 30 de etape, iar gruparea antrenată de Cristiano Bergodi a dat și o lovitură importantă pe piața transferurilor, prin aducerea lui Andrei Coubiș.

În același timp, „șepcile roșii” au luat decizia de a ceda un jucător chiar la formația unde a fost împrumutat noul fundaș venit pe Cluj Arena în prima parte a sezonului.

De la Universitatea Cluj la Sampdoria

Alexandru Bota este unul dintre cei mai talentați jucători lansați de Universitatea Cluj, având trei meciuri jucate în actuala ediție a Ligii 1 pentru „șepcile roșii”.

După venirea lui Andrei Coubiș de la AC Milan, conducerea a luat decizia de a-l împrumuta pe puștiul de 17 ani în Italia, la Sampdoria, anunță cei de la fanatik.ro.

Deși noul jucător al „șepcilor roșii” nu a prins nici măcar un minut la gruparea din Serie B, italienii și-au manifestat dorința de a-l testa pe mijlocaș până la finalul acestui sezon.