Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Universitatea Cluj și-a cedat jucătorul în Italia! Decizia luată de Cristiano Bergodi - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Universitatea Cluj și-a cedat jucătorul în Italia! Decizia luată de Cristiano Bergodi

Universitatea Cluj și-a cedat jucătorul în Italia! Decizia luată de Cristiano Bergodi

Daniel Işvanca Publicat: 13 ianuarie 2026, 16:14

Comentarii
Universitatea Cluj și-a cedat jucătorul în Italia! Decizia luată de Cristiano Bergodi

Jucătorii de la Universitatea Cluj / SPORT PICTURES

Universitatea Cluj este una dintre echipele care luptă pentru clasarea pe un loc de play-off la finalul celor 30 de etape, iar gruparea antrenată de Cristiano Bergodi a dat și o lovitură importantă pe piața transferurilor, prin aducerea lui Andrei Coubiș.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

În același timp, „șepcile roșii” au luat decizia de a ceda un jucător chiar la formația unde a fost împrumutat noul fundaș venit pe Cluj Arena în prima parte a sezonului.

De la Universitatea Cluj la Sampdoria

Alexandru Bota este unul dintre cei mai talentați jucători lansați de Universitatea Cluj, având trei meciuri jucate în actuala ediție a Ligii 1 pentru „șepcile roșii”.

După venirea lui Andrei Coubiș de la AC Milan, conducerea a luat decizia de a-l împrumuta pe puștiul de 17 ani în Italia, la Sampdoria, anunță cei de la fanatik.ro.

Deși noul jucător al „șepcilor roșii” nu a prins nici măcar un minut la gruparea din Serie B, italienii și-au manifestat dorința de a-l testa pe mijlocaș până la finalul acestui sezon.

Reclamă
Reclamă
  • 100.000 de euro este cota de piață a lui Alexandru Bota
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va mai lua Real Madrid vreun trofeu în acest sezon după despărţirea de Xabi Alonso?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Un turist care a vizitat peste 100 de orase din Europa spune de ce nu s-ar mai întoarce niciodată în Bucureşti
Observator
Un turist care a vizitat peste 100 de orase din Europa spune de ce nu s-ar mai întoarce niciodată în Bucureşti
Adrian Șut, mesaj emoționant pentru Gigi Becali după transferul de la FCSB. Ce i-a spus mijlocașul care a plecat în Emirate
Fanatik.ro
Adrian Șut, mesaj emoționant pentru Gigi Becali după transferul de la FCSB. Ce i-a spus mijlocașul care a plecat în Emirate
17:16
VideoAntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 13 ianuarie
17:03
Clauza care împiedică revenirea lui Radu Drăgușin în Italia! Cum decurg negocierile cu Tottenham
16:49
Lotul României de la Campionatul European de handbal masculin! Jucătorii convocaţi de George Buricea
16:36
Alvaro Arbeloa, prima reacție de la instalarea pe banca Realului: „Sunt conștient de responsabilitatea pe care o am”
16:33
Cea mai dură reacţie după demiterea lui Xabi Alonso! Jucătorii lui Real Madrid, făcuţi praf: “Răsfăţaţi! Trebuie să scapi de ei”
15:49
Joao Cancelo a semnat cu Barcelona
Vezi toate știrile
1 “Cine știe cât va mai visa Chivu”. Presa din Italia s-a pronunțat după Inter – Napoli 2-2. Nota primită de român 2 Fostul preşedinte al lui Adrian Mutu, asasinat la înmormântarea mamei sale: “Era un om extraordinar” 3 Xabi Alonso a fost dat afară de la Real Madrid! Clubul a anunţat cine este noul antrenor 4 Ce jucători mai vin la Universitatea Craiova? Filipe Coelho, anunţ despre transferuri: „Sunt foarte buni” 5 Adrian Şut l-a sunat pe Gigi Becali după ce s-a transferat. Ce a urmat: “Mi-a zis…” 6 Gigi Becali anunţă că azi se poate face super-transferul iernii la FCSB: “E fotbalist de fotbalist”
Citește și
Cele mai citite
Cine este viitoarea soţie a lui Adi Vasile. Prezentatorul de la Survivor România se iubeşte cu o brunetă focoasăCine este viitoarea soţie a lui Adi Vasile. Prezentatorul de la Survivor România se iubeşte cu o brunetă focoasă
Mama din Dorohoi a jucătorului naţionalei României a surprins în Antalya. I-a băgat în şedinţă pe Andrei Nicolescu şi CureleaMama din Dorohoi a jucătorului naţionalei României a surprins în Antalya. I-a băgat în şedinţă pe Andrei Nicolescu şi Curelea
Răsturnare de situaţie în divorţul lui Ilie Năstase de soţia lui, Ioana! Anunţul fostului mare tenismen românRăsturnare de situaţie în divorţul lui Ilie Năstase de soţia lui, Ioana! Anunţul fostului mare tenismen român
Gigi Becali s-a întâlnit în trafic cu un fost fotbalist al FCSB şi a răbufnit: “Am pierdut 20 de milioane de euro din cauza ta!”Gigi Becali s-a întâlnit în trafic cu un fost fotbalist al FCSB şi a răbufnit: “Am pierdut 20 de milioane de euro din cauza ta!”