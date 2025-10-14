Universitatea Cluj, transfer de perspectivă! L-a convins pe Neluțu Sabău după ce a marcat un hattrick - Antena Sport

Universitatea Cluj vrea să urce în clasament, după un sezon destul de modest, față de stagiunea precedentă. Ioan Ovidiu Sabău a primit un vot de încredere din partea conducerii, iar aceasta și-a asumat că va scoate echipa din criză.

Pentru asta, ardelenii au adus întăriri pe plan ofensiv și au transferat un atacant de culoare în vârstă de doar 19 ani. Acesta va face concurență cu Lukic și Virgiliu Postolachi.

Universitatea Cluj l-a transferat pe Taiwo Qaudri

Cu 14 puncte după 12 runde disputate, Universitatea Cluj este departe de echipa care conducea campionatul intern în prima parte a sezonului. Ardelenii au doar trei victorii în actuala ediție de campionat și au fost chiar pe punctul de a rămâne fără antrenor.

După niște discuții constructive cu cei din conducere, Ioan Ovidiu Sabău a luat decizia de a rămâne și și-a propus să adună echipa pe linia de plutire. Pentru asta, Neluțu a cerut întăriri, iar acestea au început deja să vină.

Printr-un comunicat oficial publicat pe site-ul clubului, Universitatea Cluj l-a prezentat pe atacantul nigerian de doar 19 ani, Taiwo Qaudri, care va lupta pentru postul de titular cu Lukic și Postolachi.