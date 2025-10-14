Universitatea Cluj, transfer de perspectivă! L-a convins pe Neluțu Sabău după ce a marcat un hattrick - Antena Sport

Universitatea Cluj vrea să urce în clasament, după un sezon destul de modest, față de stagiunea precedentă. Ioan Ovidiu Sabău a primit un vot de încredere din partea conducerii, iar aceasta și-a asumat că va scoate echipa din criză.
Pentru asta, ardelenii au adus întăriri pe plan ofensiv și au transferat un atacant de culoare în vârstă de doar 19 ani. Acesta va face concurență cu Lukic și Virgiliu Postolachi.
Universitatea Cluj l-a transferat pe Taiwo Qaudri
Cu 14 puncte după 12 runde disputate, Universitatea Cluj este departe de echipa care conducea campionatul intern în prima parte a sezonului. Ardelenii au doar trei victorii în actuala ediție de campionat și au fost chiar pe punctul de a rămâne fără antrenor.
După niște discuții constructive cu cei din conducere, Ioan Ovidiu Sabău a luat decizia de a rămâne și și-a propus să adună echipa pe linia de plutire. Pentru asta, Neluțu a cerut întăriri, iar acestea au început deja să vină.
Printr-un comunicat oficial publicat pe site-ul clubului, Universitatea Cluj l-a prezentat pe atacantul nigerian de doar 19 ani, Taiwo Qaudri, care va lupta pentru postul de titular cu Lukic și Postolachi.
Comunicat Universitatea Cluj
„Atacantul nigerian Taiwo Qaudri (19 ani) este noul jucător al Universității Cluj, însă va putea evolua oficial în alb și negru doar după ce va obține viza de lungă ședere în România.
Tânărul jucător s-a aflat sub observația staff-ului tehnic în ultimele săptămâni, evoluând în cele două meciuri amicale cu ASA Târgu Mureș. În ultimul joc de pregătire cu echipa din liga secundă, care s-a încheiat cu scorul de 4-1 în favoarea „studenților”, Taiwo a reușit să marcheze un hattrick în prima repriză.
În țara natală, noul atacant al Universității Cluj a fost legitimat la clubul Jimmy Football Academy. Fotbalistul ofensiv nu este la prima experiență peste graniță. În sezonul 2024/2025, acesta a evoluat în Israel pentru echipa de tineret a celor de la Bnei Sakhnin FC”, au scris ardelenii pe site-ul oficial.
- Gigi Becali şi-a verificat contul bancar. Jucătorul pe care aşteaptă să primească de urgenţă 6 milioane de euro!
- Fiul lui Elias Charalambous visează să joace la FCSB: “Poate mă va antrena tata”
- Joyskim Dawa a spus când revine pe teren la FCSB. Campioana, în criză după accidentarea lui Mihai Popescu
- Veste teribilă pentru FCSB. Titularul care riscă să rateze tot sezonul, după accidentarea suferită
- Un fost președinte de la Dinamo, făcut praf de un jucător emblematic al alb-roșiilor: “Nu ți-e, mă, rușine?”