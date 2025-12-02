Mitică Dragomir, verdict crunt în cazul lui Florinel Coman: "S-a îngrăşat de atâţia bani" - Antena Sport

Florinel Coman a cunoscut succesul la FCSB, apoi s-a transferat la Al-Gharafa, în Qatar. Afacerea s-a dovedit una bună pentru Gigi Becali, care a încasat 5 milioane de euro, dar şi financiar pentru fotbalist, care are un salariu ce depăşeşte 1.5 milioane de euro. Pe plan fotbalistic însă, lucrurile stau prost pentru Florinel Coman. El nu s-a impus la titular la noua sa echipă, unde a reuşit 3 goluri şi 2 pase decisive în 12 meciuri, apoi a fost cedat sub formă de împrumut la Cagliari, în Serie A.

Nici aici nu a arătat că poate deveni jucător de bază, astfel că italienii nu i-au mai prelungit împrumutul, iar Florinel Coman a revenit în Qatar, unde a disputat doar 3 partide în acest sezon. Imediat s-a vehiculat o nouă revenire în fotbalul românesc şi la FCSB. Dacă Gigi Becali îl vrea înapoi, Mitică Dragomir crede că nivelul lui Coman a scăzut mult în ultima perioadă şi nu mai poate juca titular la FCSB, acolo unde deja sunt jucători valoroşi pe postul lui.

“S-a <<îngrăşat>> şi Coman de atâţia bani, cât a câştigat…Nu l-aş lua înapoi nici la FCSB, că l-aş <<curăţa>> pe George Popescu (n.r. – Tavi Popescu). Coman… Jucător bun, dar dacă nu joacă în Qatar, joacă în România?!”, a spus Dumitru Dragomir pentru Fanatik.