Selecţionerul Camerunului, demis cu 20 de zile înaintea începerii Cupei Africii pe Naţiuni - Antena Sport

Selecţionerul belgian al Camerunului, Marc Brys, a fost demis luni de Federaţia Cameruneză de Fotbal (Fecafoot), reunită în comitet de urgenţă, care l-a numit în locul său pe David Pagou, cu 20 de zile înainte de începerea Cupei Africii pe Naţiuni (CAN) din Maroc.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

În funcţie din aprilie 2024, Brys, în vârstă de 63 de ani, se afla într-un conflict deschis cu federaţia şi cu preşedintele acesteia, Samuel Eto’o, care tocmai a fost reales la conducerea instituţiei.

În cadrul acestei reuniuni, care a avut loc la Yaoundé, Federaţia a decis să mizeze pe un antrenor local, David Pagou, în vârstă de 56 de ani, care va fi asistat de Alexandre Belinga şi Martin Ntoungou.

Fecafoot a întocmit o listă cu unsprezece motive pentru a justifica demiterea lui Marc Brys, care, potrivit acesteia, are ca scop „instituirea unui climat senin în cadrul echipei pentru o pregătire şi o participare optime” la CAN, programată în perioada 21 decembrie – 18 ianuarie 2026 în Maroc.

Demiterea lui Brys ar putea însă reaprinde tensiunile în cadrul instituţiilor fotbalului camerunez.