Selecţionerul Camerunului, demis cu 20 de zile înaintea începerii Cupei Africii pe Naţiuni - Antena Sport

Selecţionerul Camerunului, demis cu 20 de zile înaintea începerii Cupei Africii pe Naţiuni

Radu Constantin Publicat: 2 decembrie 2025, 10:42

Selecţionerul belgian al Camerunului, Marc Brys, a fost demis luni de Federaţia Cameruneză de Fotbal (Fecafoot), reunită în comitet de urgenţă, care l-a numit în locul său pe David Pagou, cu 20 de zile înainte de începerea Cupei Africii pe Naţiuni (CAN) din Maroc.

În funcţie din aprilie 2024, Brys, în vârstă de 63 de ani, se afla într-un conflict deschis cu federaţia şi cu preşedintele acesteia, Samuel Eto’o, care tocmai a fost reales la conducerea instituţiei.

În cadrul acestei reuniuni, care a avut loc la Yaoundé, Federaţia a decis să mizeze pe un antrenor local, David Pagou, în vârstă de 56 de ani, care va fi asistat de Alexandre Belinga şi Martin Ntoungou.

Fecafoot a întocmit o listă cu unsprezece motive pentru a justifica demiterea lui Marc Brys, care, potrivit acesteia, are ca scop „instituirea unui climat senin în cadrul echipei pentru o pregătire şi o participare optime” la CAN, programată în perioada 21 decembrie – 18 ianuarie 2026 în Maroc.

Demiterea lui Brys ar putea însă reaprinde tensiunile în cadrul instituţiilor fotbalului camerunez.

De la angajarea sa în aprilie 2024, mai multe conflicte au opus tehnicianul belgian şi federaţia.

El a fost filmat în timp ce se certa în public cu un reprezentant al ministrului sportului şi cu fostul star al fotbalului camerunez Samuel Eto’o, actualul preşedinte al Fecafoot.

O echipă de conducere concurentă fusese numită în mai 2024 de Samuel Eto’o şi condusă de Martin Ntoungou Mpile.

Conflictul s-a calmat la începutul lunii octombrie 2024, ministerul şi federaţia ajungând la un acord pentru a-l menţine pe Brys la conducerea echipei şi a-i alătura tehnicieni locali aleşi de federaţie.

La CAN, Camerunul va înfrunta în grupa F Coasta de Fildeş, deţinătoarea titlului, Gabonul şi Mozambicul.

1 VIDEOCe moment de 1 decembrie! România, victorie uriaşă de Ziua Naţională, la Cupa Mondială Echipe Mixte 2 E oficial! FCSB rămâne fără Siyabonga Ngezana. Unde merge fotbalistul 3 Transferul momentului pentru FCSB. A ajuns la București să semneze: “Mă bucur să fiu din nou aici” 4 Costel Gâlcă, transfer de titlu la Rapid. Ce jucător de 1.2 milioane de euro vrea din Serie A 5 EXCLUSIV„Fotbal corupt și politizat!” Investitoarea suedeză din Liga 3 se retrage și dă cărțile pe față: „Nu umblăm cu BMW și Mercedes” 6 Afacerea în care Dan Șucu are pierderi de 33,3 milioane de euro. Raport fiscal dezastruos pentru român
