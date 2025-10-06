Neluțu Sabău rămâne la Universitatea Cluj! Prima reacție a antrenorului după ședința cu cei din conducere - Antena Sport

Închide meniul
UPDATE

Neluțu Sabău rămâne la Universitatea Cluj! Prima reacție a antrenorului după ședința cu cei din conducere

Publicat: 6 octombrie 2025, 18:15

Neluțu Sabău rămâne la Universitatea Cluj! Prima reacție a antrenorului după ședința cu cei din conducere

Ioan Ovidiu Sabău, în timpul unui meci / Profimedia

Ioan Ovidiu Sabău a anunţat că vrea să îşi rezilieze contractul după meciul pierdut de U Cluj la Miercurea Ciuc, cu Csikszereda, scor 1-2. La finalul acestei partide, Sabău a declarat că şi-a dorit să părăsească echipa încă din vară, dar acest lucru nu s-a putut.

Sabău a declarat după meciul cu Csikszereda că va încerca să găsească o soluţie cu conducerea echipei, pentru a pleca de pe banca lui U Cluj. Luni, de la ora 18:00, are loc şedinţa decisivă în privinţa viitorului lui Ioan Ovidiu Sabău, dar se pare că decizia s-a luat deja.

UPDATE: Ioan Ovidiu Sabău a reacționat, după ce a decis să rămână la U Cluj

Neluțu Sabău a avut o ședință cu cei din conducerea clubului U Cluj, iar în urma discuțiilor, a rămas că tehnicianul român va continua pe banca „șepcilor roșii”. Acesta a reacționat imediat și a transmis că își dorește să readucă echipa pe calea cea bună din punct de vedere al rezultatelor.

„Împreună suntem mai puternici, mergem împreună înainte! Ne-am spus, fiecare, punctele de vedere, nemulțumirile, părțile bune, părțile mai puțin bune. De mâine după-amiază reîncepem treaba, să sperăm că mai bine. Au avut și jucătorii câteva zile libere, să reflecteze.

Nu s-a întâmplat nimic, nu au fost discuții complexe, a spus fiecare ce trebuia spus pentru U Cluj. Până la urmă, am luat o decizie pentru binele echipei. Dorința mea era ca eu să rezolv situația, până acum, dar n-a fost să fie. Sper ca de mâine înainte să o facem.

Cred că avem multe lucruri de îmbunătățit, împreună putem să le facem. Primează interesul lui U aici, întotdeauna”, a declarat Sabău, potrivit gsp.ro.

Ioan Ovidiu Sabău va rămâne la U Cluj

Potrivit sport.ro, Ioan Ovidiu Sabău va rămâne pe banca celor de la U Cluj, chiar dacă şi-a manifestat în public dorinţa de a pleca. Cei din conducerea “şepcilor roşii” au în continuare încredere în Sabău, chiar dacă ultima victorie a lui U Cluj a venit tocmai în luna august, contra Unirii Slobozia.

După pauza internaţională, U Cluj va juca pe teren propriu, împotriva celor de la FC Botoşani, una dintre surprizele acestui sezon din Liga 1.

Cu cât vinde ANAF o casă cu teren de 540 mp în Prahova
După 12 etape disputate în acest sezon din Liga 1, U Cluj se află pe locul 9, cu 14 puncte, la 4 puncte în spatele ultimului loc de play-off, ocupat în acest moemnt de Unirea Slobozia, înaintea ultimelor două meciuri din etapa cu numărul 12 a Ligii 1.

“Eu personal voi avea o discuție cu conducerea să reziliem contractul pe cale amiabilă, să găsim o înțelegere. Am mai cerut asta înainte de începerea campionatului, în perioada de pregătire”, este declaraţia dată de Ioan Ovidiu Sabău, imediat după meciul dintre Csikszereda şi U Cluj.

