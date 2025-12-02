Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Sorin Cîrţu i-a făcut praf după U Cluj - Universitatea Craiova 0-0: "O echipă foarte fricoasă" - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Sorin Cîrţu i-a făcut praf după U Cluj – Universitatea Craiova 0-0: “O echipă foarte fricoasă”

Sorin Cîrţu i-a făcut praf după U Cluj – Universitatea Craiova 0-0: “O echipă foarte fricoasă”

Radu Constantin Publicat: 2 decembrie 2025, 11:42

Comentarii
Sorin Cîrţu i-a făcut praf după U Cluj – Universitatea Craiova 0-0: O echipă foarte fricoasă

Sorin Cârţu, într-o conferinţă de presă / Hepta

Sorin Cîrţu crede că Bergodi şi U Cluj au jucat o tactică “la mica ciupeală”, refuzând jocul în meciul cu Universitatea Craiova.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

”Ne-am dus pe 4. Nu plângem de punctele de aseară, cât de celelalte pierdute cu UTA, cu Metaloglobus, alea reflectă locul 4. Alea au fost. Aseară, ce să spun… sigur că trebuia, la modul în care s-a jucat, să sperăm să câștigăm.

Faptul că nu s-a pierdut sunt mulțumit, pentru că îți creează o stare de spirit bună în continuare, de încredere. Am condus meciul din minutul 1. Chiar n-am văzut, surprinzător așa pentru U Cluj, mi s-a părut o echipă foarte fricoasă. Tot timpul au stat cu câte 10 jucători de câmp în spatele mingii!

Bergodi asta a vrut. El a jucat la greșeala noastră. Înainte de meci chiar vorbeam cu cu Mario, cu Felgueiras, și eu i-am intuit mișcarea și spuneam Mario să vezi, chiar în timpul meciului i-am dat i-am dat mesaj, și i-am spus că joacă la greșeala noastră, la mica ciupeală și așteaptă un eventual contraatac.

Acesta a fost stilul de aseară. M-a surprins că nu a avut nicio altitudine o echipă care a jucat acasă cu o echipă epuizată, care a jucat cu Mainz. Cu puțină șansă puteam să câștigăm!”, a spus Sorin Cârțu, potrivit Fanatik.

Reclamă
Reclamă

Coelho, trei meciuri fără înfrângere

Oltenii au disputat al treilea meci sub comanda lui Coelho, noul antrenor al Craiovei care a obţinut două victorii în primele două partide, 2-1 cu FC Argeş şi 1-0 cu Mainz, în grupa Conference League. Portughezul rămâne neînvins după 3 jocuri pe banca oltenilor, dar de data aceasta a făcut doar egal cu Universitatea Cluj, echipă antrenată de Bergodi.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cina va câştiga titlul mondial în Formula 1?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Prognoza meteo 2 - 29 decembrie. Cum va fi vremea de Crăciun
Observator
Prognoza meteo 2 - 29 decembrie. Cum va fi vremea de Crăciun
Marius Măldărășanu, dat afară de la Hermannstadt! Prima reacție a antrenorului: „M-au sunat să o închidem”. Exclusiv
Fanatik.ro
Marius Măldărășanu, dat afară de la Hermannstadt! Prima reacție a antrenorului: „M-au sunat să o închidem”. Exclusiv
13:43
Andy Murray, dezvăluiri despre colaborarea cu Novak Djokovic: “La ora 23:00, mă uitam la videoclipuri cu meciurile lui”
13:34
Plecat de la Hermannstadt, Marius Măldărășanu spune adevărul despre transferul lui Kevin Ciubotaru la FCSB
13:28
FC Argeş – Rapid LIVE SCORE (19:30), în Cupa României. Cum arată programul zilei
13:09
EXCLUSIVOvidiu Mihăilă a anunţat ce trebuie să “repare” pentru ca România să câştige “finala” cu Ungaria de la Mondial
12:49
Ce se ştie până acum despre transferul lui Louis Munteanu. Iuliu Mureşan a răbufnit: “S-a dat peste cap”
12:09
Final de drum pentru Marius Măldărăşanu. Confirmă că a fost dat afară: “Au zis că vor să o închidem”
Vezi toate știrile
1 VIDEOCe moment de 1 decembrie! România, victorie uriaşă de Ziua Naţională, la Cupa Mondială Echipe Mixte 2 E oficial! FCSB rămâne fără Siyabonga Ngezana. Unde merge fotbalistul 3 Transferul momentului pentru FCSB. A ajuns la București să semneze: “Mă bucur să fiu din nou aici” 4 Costel Gâlcă, transfer de titlu la Rapid. Ce jucător de 1.2 milioane de euro vrea din Serie A 5 EXCLUSIV„Fotbal corupt și politizat!” Investitoarea suedeză din Liga 3 se retrage și dă cărțile pe față: „Nu umblăm cu BMW și Mercedes” 6 Lautaro Martinez a dat cărţile pe faţă despre relaţia cu Cristi Chivu: “Face asta prea mult”
Citește și
Cele mai citite
Marea companie din România a fost scoasă la vânzare de Gigi Becali. “Vreau să vând o fabrică…”Marea companie din România a fost scoasă la vânzare de Gigi Becali. “Vreau să vând o fabrică…”
Afacerea care i-a adus lui Mihai Rotaru averea de “300 de milioane de euro”. Patronul Universităţii Craiova e putred de bogatAfacerea care i-a adus lui Mihai Rotaru averea de “300 de milioane de euro”. Patronul Universităţii Craiova e putred de bogat
Marea companie din România a fost cumpărată de Mircea Lucescu. Selecţionerul României are o avere fabuloasăMarea companie din România a fost cumpărată de Mircea Lucescu. Selecţionerul României are o avere fabuloasă
Louis Munteanu, ca şi transferat de la CFR Cluj. Cu Rapid „a fost chiar antrenorul” să-l vadă jucândLouis Munteanu, ca şi transferat de la CFR Cluj. Cu Rapid „a fost chiar antrenorul” să-l vadă jucând