Sorin Cîrţu i-a făcut praf după U Cluj - Universitatea Craiova 0-0: "O echipă foarte fricoasă" - Antena Sport

Sorin Cîrţu crede că Bergodi şi U Cluj au jucat o tactică “la mica ciupeală”, refuzând jocul în meciul cu Universitatea Craiova.

”Ne-am dus pe 4. Nu plângem de punctele de aseară, cât de celelalte pierdute cu UTA, cu Metaloglobus, alea reflectă locul 4. Alea au fost. Aseară, ce să spun… sigur că trebuia, la modul în care s-a jucat, să sperăm să câștigăm.

Faptul că nu s-a pierdut sunt mulțumit, pentru că îți creează o stare de spirit bună în continuare, de încredere. Am condus meciul din minutul 1. Chiar n-am văzut, surprinzător așa pentru U Cluj, mi s-a părut o echipă foarte fricoasă. Tot timpul au stat cu câte 10 jucători de câmp în spatele mingii!

Bergodi asta a vrut. El a jucat la greșeala noastră. Înainte de meci chiar vorbeam cu cu Mario, cu Felgueiras, și eu i-am intuit mișcarea și spuneam Mario să vezi, chiar în timpul meciului i-am dat i-am dat mesaj, și i-am spus că joacă la greșeala noastră, la mica ciupeală și așteaptă un eventual contraatac.

Acesta a fost stilul de aseară. M-a surprins că nu a avut nicio altitudine o echipă care a jucat acasă cu o echipă epuizată, care a jucat cu Mainz. Cu puțină șansă puteam să câștigăm!”, a spus Sorin Cârțu, potrivit Fanatik.