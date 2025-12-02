Final de drum pentru Marius Măldărăşanu. Confirmă că a fost dat afară: "Au zis că vor să o închidem" - Antena Sport

Marius Măldărăşanu nu mai este antrenorul formaţiei Hermannstadt. El spune că a fost dat afară după înfrânegerea cu UTA, când a fost sunat de președintele Daniel Niculae care i-a cerut rezilierea contractului. Marius Mălărăşanu a recunposcut că şi-a dat acordul să plece, dar va mai avea o singură şedinţă cu echipa, în care îşi va lua la revedere.
„S-au tot scris în presă unele lucruri nu prea clare. Unele poate cât de cât reale. Cert este că n-am făcut deplasarea la Botoșani pentru că după meci am fost sunat de președintele Daniel Niculae. Mi-a spus că a vorbit cu patronii și au zis că vor să o închidem. Banii la zi, fără clauza de reziliere. Am zis da, ok. Am cerut doar să îmi iau la revedere de la băieți și mi-a zis că totul e în regulă”, a declarat Marius Măldărășanu, pentru Fanatik.ro.
Clubul are mai multe opțiuni pentru postul de antrenor: spaniolul Ruben Albes, Dorinel Munteanu, dar şi Adi Mutu.
- Ce se ştie până acum despre transferul lui Louis Munteanu. Iuliu Mureşan a răbufnit: “S-a dat peste cap”
- Gigi Becali a dat cărţile pe faţă despre situaţia lui Elias Charalambous: “Pleacă pe 2-3 milioane de euro”
- Sorin Cîrţu i-a făcut praf după U Cluj – Universitatea Craiova 0-0: “O echipă foarte fricoasă”
- Mitică Dragomir, verdict crunt în cazul lui Florinel Coman: “S-a îngrăşat de atâţia bani”
- Fostul component al Generaţiei de Aur, negocieri să preia Hermannstadt. Măldărășanu pleacă de la echipă