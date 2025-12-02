Final de drum pentru Marius Măldărăşanu. Confirmă că a fost dat afară: "Au zis că vor să o închidem" - Antena Sport

Marius Măldărăşanu nu mai este antrenorul formaţiei Hermannstadt. El spune că a fost dat afară după înfrânegerea cu UTA, când a fost sunat de președintele Daniel Niculae care i-a cerut rezilierea contractului. Marius Mălărăşanu a recunposcut că şi-a dat acordul să plece, dar va mai avea o singură şedinţă cu echipa, în care îşi va lua la revedere.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

„S-au tot scris în presă unele lucruri nu prea clare. Unele poate cât de cât reale. Cert este că n-am făcut deplasarea la Botoșani pentru că după meci am fost sunat de președintele Daniel Niculae. Mi-a spus că a vorbit cu patronii și au zis că vor să o închidem. Banii la zi, fără clauza de reziliere. Am zis da, ok. Am cerut doar să îmi iau la revedere de la băieți și mi-a zis că totul e în regulă”, a declarat Marius Măldărășanu, pentru Fanatik.ro.

Clubul are mai multe opțiuni pentru postul de antrenor: spaniolul Ruben Albes, Dorinel Munteanu, dar şi Adi Mutu.