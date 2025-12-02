Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Fostul component al Generaţiei de Aur, negocieri să preia Hermannstadt. Măldărășanu pleacă de la echipă - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Fostul component al Generaţiei de Aur, negocieri să preia Hermannstadt. Măldărășanu pleacă de la echipă

Fostul component al Generaţiei de Aur, negocieri să preia Hermannstadt. Măldărășanu pleacă de la echipă

Radu Constantin Publicat: 2 decembrie 2025, 10:18

Comentarii
Fostul component al Generaţiei de Aur, negocieri să preia Hermannstadt. Măldărășanu pleacă de la echipă

Marius Măldărășanu este aproape de demiterea de la Hermannstadt. Antrenorul de 50 de ani nu a făcut deplasarea alături de sibieni la Botoșani, pentru meciul din a doua etapă a grupelor Cupei României.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Antrenorul urmează să-şi anumţe demisia, după ce a purtat o discuție finală cu oficialii de la Hermannstadt. Măldărășanu consideră că moralul jucătorilor săi este la pământ, astfel că formația din Sibiu are nevoie de o schimbare majoră cât mai rapid pentru a se redresa. Cel mai probabil, el va anunşa astăzi că pleacă de la echipă. Potrivit gsp.ro, clubul are două opțiuni de bază pentru postul de antrenor: spaniolul Ruben Albes și Dorinel Munteanu.

Hermannstadt traversează o situație extrem de dificilă. Trupa din Sibiu ocupă penultimul loc în Liga 1, cu 12 puncte, acumulate după 18 meciuri jucate.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cina va câştiga titlul mondial în Formula 1?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Charlie Ottley, românul. Cum a petrecut de 1 Decembrie şi ce planuri are pentru satul în care s-a mutat
Observator
Charlie Ottley, românul. Cum a petrecut de 1 Decembrie şi ce planuri are pentru satul în care s-a mutat
„Charalambous va pleca de la FCSB pe salariu de 2 milioane de euro”. Anunț de ultimă oră despre tehnicianul cipriot. Exclusiv
Fanatik.ro
„Charalambous va pleca de la FCSB pe salariu de 2 milioane de euro”. Anunț de ultimă oră despre tehnicianul cipriot. Exclusiv
10:42
Selecţionerul Camerunului, demis cu 20 de zile înaintea începerii Cupei Africii pe Naţiuni
9:57
Anunţul lui Giovanni Becali despre transferul lui Valentin Mihăilă la Universitatea Craiova
9:46
Campionul României, lider Survivor. Faimoși vs Războinici. Adi Vasile este noul prezentator al show-ului Antenei 1
9:24
Ronald Araujo a cerut ajutorul Barcelonei pentru a scăpa de problemele mentale
9:23
Gigi Becali, declaraţie controversată despre religia lui Dennis Politic: “Vreau să-l fac om adevărat”
8:54
Lautaro Martinez a dat cărţile pe faţă despre relaţia cu Cristi Chivu: “Face asta prea mult”
Vezi toate știrile
1 VIDEOCe moment de 1 decembrie! România, victorie uriaşă de Ziua Naţională, la Cupa Mondială Echipe Mixte 2 E oficial! FCSB rămâne fără Siyabonga Ngezana. Unde merge fotbalistul 3 Transferul momentului pentru FCSB. A ajuns la București să semneze: “Mă bucur să fiu din nou aici” 4 Costel Gâlcă, transfer de titlu la Rapid. Ce jucător de 1.2 milioane de euro vrea din Serie A 5 EXCLUSIV„Fotbal corupt și politizat!” Investitoarea suedeză din Liga 3 se retrage și dă cărțile pe față: „Nu umblăm cu BMW și Mercedes” 6 Misiune infernală pentru România la Mondial. Cum arată grupa principală 1. Cum ne putem califica în sferturi
Citește și
Cele mai citite
Marea companie din România a fost scoasă la vânzare de Gigi Becali. “Vreau să vând o fabrică…”Marea companie din România a fost scoasă la vânzare de Gigi Becali. “Vreau să vând o fabrică…”
Afacerea care i-a adus lui Mihai Rotaru averea de “300 de milioane de euro”. Patronul Universităţii Craiova e putred de bogatAfacerea care i-a adus lui Mihai Rotaru averea de “300 de milioane de euro”. Patronul Universităţii Craiova e putred de bogat
Marea companie din România a fost cumpărată de Mircea Lucescu. Selecţionerul României are o avere fabuloasăMarea companie din România a fost cumpărată de Mircea Lucescu. Selecţionerul României are o avere fabuloasă
Louis Munteanu, ca şi transferat de la CFR Cluj. Cu Rapid „a fost chiar antrenorul” să-l vadă jucândLouis Munteanu, ca şi transferat de la CFR Cluj. Cu Rapid „a fost chiar antrenorul” să-l vadă jucând