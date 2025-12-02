Fostul component al Generaţiei de Aur, negocieri să preia Hermannstadt. Măldărășanu pleacă de la echipă - Antena Sport

Marius Măldărășanu este aproape de demiterea de la Hermannstadt. Antrenorul de 50 de ani nu a făcut deplasarea alături de sibieni la Botoșani, pentru meciul din a doua etapă a grupelor Cupei României.

Antrenorul urmează să-şi anumţe demisia, după ce a purtat o discuție finală cu oficialii de la Hermannstadt. Măldărășanu consideră că moralul jucătorilor săi este la pământ, astfel că formația din Sibiu are nevoie de o schimbare majoră cât mai rapid pentru a se redresa. Cel mai probabil, el va anunşa astăzi că pleacă de la echipă. Potrivit gsp.ro, clubul are două opțiuni de bază pentru postul de antrenor: spaniolul Ruben Albes și Dorinel Munteanu.

Hermannstadt traversează o situație extrem de dificilă. Trupa din Sibiu ocupă penultimul loc în Liga 1, cu 12 puncte, acumulate după 18 meciuri jucate.