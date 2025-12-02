Gigi Becali a dat cărţile pe faţă despre situaţia lui Elias Charalambous: "Pleacă pe 2-3 milioane de euro" - Antena Sport

FCSB are un sezon sub aşteptări în Liga 1, dar dă semne de revenire, după ce a ajuns la două puncte de locurile de play-off. Elias Charalambous va rămâne antrenorul campioanei, susţine Gigi Becali.

Patronul roş-albaştrilor a dezvăluit şi care sunt condiţiile în care l-ar lăsa să plece pe cipriot de la FCSB: doar dacă va avea o ofertă salarială de 2-3 milioane de euro.

Gigi Becali a dat cărţile pe faţă despre situaţia lui Elias Charalambous

“Spun unii, ‘Domne, că antrenorul’. E chestiune de caracter. Din moment ce tu, Becali, faci echipa, tu faci schimbările, eu antrenez echipa. Ce am adus eu, cu munca mea, zeci de milioane în clubul ăsta în doi ani, că așa a adus Charalambous. La prima adiere de vânt, să te dau afară? Nu fac așa ceva.

Stai să vedem, omul, când e să plece de la mine, să plece pe 2-3 milioane antrenor, să plece în vogă, să fie căutat, nu să plece pentru că a dat chix. (n.r. – îi dați drumul lui Charalambous doar pe 2-3 milioane?) Da, acolo în Arabia.

Nu fac eu așa ceva, să-l dau afară pe Charalambous. Stai, tată, să o scoatem la capăt, să luăm campionatul încă o dată și după aceea vor spune ‘Ce a făcut, mă, Charalambous, a luat trei campionate cu FCSB? Ia luați-l mă, trei milioane’”, a spus Becali, citat de fanatik.ro.