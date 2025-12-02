Gigi Becali a dat cărţile pe faţă despre situaţia lui Elias Charalambous: "Pleacă pe 2-3 milioane de euro" - Antena Sport

Închide meniul
Gigi Becali a dat cărţile pe faţă despre situaţia lui Elias Charalambous: “Pleacă pe 2-3 milioane de euro”

Dan Roșu Publicat: 2 decembrie 2025, 11:47

Gigi Becali a dat cărţile pe faţă despre situaţia lui Elias Charalambous: Pleacă pe 2-3 milioane de euro

Gigi Becali, în timpul unui interviu - Hepta

FCSB are un sezon sub aşteptări în Liga 1, dar dă semne de revenire, după ce a ajuns la două puncte de locurile de play-off. Elias Charalambous va rămâne antrenorul campioanei, susţine Gigi Becali.

Patronul roş-albaştrilor a dezvăluit şi care sunt condiţiile în care l-ar lăsa să plece pe cipriot de la FCSB: doar dacă va avea o ofertă salarială de 2-3 milioane de euro.

Gigi Becali a dat cărţile pe faţă despre situaţia lui Elias Charalambous

“Spun unii, ‘Domne, că antrenorul’. E chestiune de caracter. Din moment ce tu, Becali, faci echipa, tu faci schimbările, eu antrenez echipa. Ce am adus eu, cu munca mea, zeci de milioane în clubul ăsta în doi ani, că așa a adus Charalambous. La prima adiere de vânt, să te dau afară? Nu fac așa ceva.

Stai să vedem, omul, când e să plece de la mine, să plece pe 2-3 milioane antrenor, să plece în vogă, să fie căutat, nu să plece pentru că a dat chix. (n.r. – îi dați drumul lui Charalambous doar pe 2-3 milioane?) Da, acolo în Arabia.

Nu fac eu așa ceva, să-l dau afară pe Charalambous. Stai, tată, să o scoatem la capăt, să luăm campionatul încă o dată și după aceea vor spune ‘Ce a făcut, mă, Charalambous, a luat trei campionate cu FCSB? Ia luați-l mă, trei milioane’”, a spus Becali, citat de fanatik.ro.

Elias Charalambous a vrut să plece de la FCSB

După Hermannstadt – FCSB 3-3, Charalambous şi Pintilii au vrut să plece de la echipă, dar Gigi Becali a fost cel care nu a acceptat asta.

“Pintilii şi Charalambous şi-au dat demisia, au vrut să plece, am zis nu. Le-am zis că îmi asum eu de acum. Am dat vreodată vina pe Pintilii sau Charalambous? Nu. Şut trebuia să stea puţin în tribune, să rupă banca, pentru a putea să joace ca înainte”, a declarat Gigi Becali, la digisport.ro.

După primele 18 etape disputate în Liga 1, FCSB e pe locul 9, cu 24 de puncte, la două lungimi de Farul, echipa de pe locul 6, ultimul care duce în play-off.

