Belgia a anunţat lotul pentru Cupa Mondială 2028! Surpriză în cazul lui Romelu Lukaku

Belgia l-a inclus pe atacantul Romelu Lukaku în lotul pentru Cupa Mondială, deşi acesta a jucat doar o oră de fotbal competitiv în acest sezon, relatează Reuters.

Lukaku, care a împlinit 33 de ani miercuri, nu a fost titular la Napoli în acest sezon, intrând de şapte ori ca rezervă şi marcând un gol la Verona în februarie, iar în ultimele două luni s-a aflat în Belgia, unde s-a recuperat în urma unei accidentări la coapsă.

Însă rolul său de golgheter al ţării l-a determinat pe antrenorul Rudi Garcia să parieze pe forma sa fizică pentru turneul care începe luna viitoare, unde Belgia se află în Grupa G alături de Egipt, Iran şi Noua Zeelandă.

Lukaku a marcat de 89 de ori, dar a jucat ultimul dintre cele 124 de meciuri pentru naţională în victoria cu 4-3 de pe teren propriu împotriva Ţării Galilor, în preliminariile Cupei Mondiale, în iunie anul trecut.

Ca rezervă, Garcia l-a inclus pe promiţătorul atacant Matias Fernandez-Pardo, după ce acesta şi-a dedicat viitorul internaţional ţării în această săptămână.