Home | Fotbal | Campionatul Mondial 2026 | Belgia a anunţat lotul pentru Cupa Mondială 2028! Surpriză în cazul lui Romelu Lukaku

Belgia a anunţat lotul pentru Cupa Mondială 2028! Surpriză în cazul lui Romelu Lukaku

Alex Masgras Publicat: 15 mai 2026, 17:16

Comentarii
Belgia a anunţat lotul pentru Cupa Mondială 2028! Surpriză în cazul lui Romelu Lukaku

Romelu Lukaku, la naţionala Belgiei / Profimedia

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Belgia l-a inclus pe atacantul Romelu Lukaku în lotul pentru Cupa Mondială, deşi acesta a jucat doar o oră de fotbal competitiv în acest sezon, relatează Reuters.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Lukaku, care a împlinit 33 de ani miercuri, nu a fost titular la Napoli în acest sezon, intrând de şapte ori ca rezervă şi marcând un gol la Verona în februarie, iar în ultimele două luni s-a aflat în Belgia, unde s-a recuperat în urma unei accidentări la coapsă.

  • World Cup 2026 se vede exclusiv în Universul Antena, în perioada 11 iunie – 19 iulie

Romelu Lukaku a fost convocat la naţionala Belgiei şi va prinde World Cup 2026

Însă rolul său de golgheter al ţării l-a determinat pe antrenorul Rudi Garcia să parieze pe forma sa fizică pentru turneul care începe luna viitoare, unde Belgia se află în Grupa G alături de Egipt, Iran şi Noua Zeelandă.

Lukaku a marcat de 89 de ori, dar a jucat ultimul dintre cele 124 de meciuri pentru naţională în victoria cu 4-3 de pe teren propriu împotriva Ţării Galilor, în preliminariile Cupei Mondiale, în iunie anul trecut.

Ca rezervă, Garcia l-a inclus pe promiţătorul atacant Matias Fernandez-Pardo, după ce acesta şi-a dedicat viitorul internaţional ţării în această săptămână.

Reclamă
Reclamă

Jucătorul în vârstă de 21 de ani, născut la Bruxelles din părinţi italian şi spaniol, a jucat pentru Belgia la nivel de juniori, dar în 2024 a ales să joace pentru Spania, fără însă a onora ulterior o convocare la echipa sub 20 de ani a acesteia. El a avut un sezon puternic la Lille şi a fost ales în locul lui Lois Openda, care nu a jucat regulat pentru Juventus în acest sezon.

Fundaşul de la Sporting, Zeno Debast, a fost inclus şi el în lot, în ciuda faptului că s-a accidentat la antrenamentele clubului portughez şi a zvonurilor că s-ar putea să nu se refacă la timp. Debast a fost titular de când Garcia a preluat funcţia de antrenor.

Revenirea la timp după accidentare a portarului Thibaut Courtois este un bonus pentru echipă, dar speculaţiile conform cărora Garcia ar fi selectat patru portari în lotul său de 26 de jucători s-au dovedit a fi incorecte.

Oraşul în care mai multe case construite legal vor fi demolate, după extinderea aeroportuluiOraşul în care mai multe case construite legal vor fi demolate, după extinderea aeroportului
Reclamă

Garcia şi-a anunţat lotul în buletinul de ştiri de la prânz de la televiziunea belgiană, iar pentru Courtois, Lukaku, Kevin De Bruyne şi Axel Witsel aceasta va fi a patra Cupă Mondială consecutivă.

Lotul Belgiei care va evolua la World Cup 2026

  • Portari: Thibaut Courtois (Real Madrid), Senne Lammens (Manchester United), Mike Penders (Racing Strasbourg)
  • Fundaşi: Timothy Castagne (Fulham), Zeno Debast (Sporting Lisabona), Maxim De Cuyper (Brighton & Hove Albion), Koni De Winter (AC Milan), Brandon Mechele (Club Brugge), Thomas Meunier (Lille), Nathan Ngoy (Lille), Joaquin Seys (Club Brugge), Arthur ⁠Theate (Eintracht Frankfurt)
  • Mijlocaşi: ​Kevin De Bruyne (Napoli), Amadou Onana (Aston Villa), Nicolas Raskin (Rangers), Youri ​Tielemans (Aston Villa), Hans Vanaken (Club Brugge), Axel Witsel (Girona)
  • Atacanţi: Charles De Ketelaere (Atalanta), Jeremy Doku (Manchester City), Matias Fernandez-Pardo (Lille), Romelu Lukaku (Napoli), Dodi Lukebakio (Benfica), Diego ​Moreira (Racing Strasbourg), Alexis Saelemaekers (AC Milan), Leandro Trossard (Arsenal).

Programul Belgiei la World Cup 2026

  • Belgia – Egipt (22:00, Grupa G, Seattle Stadium, 15 iunie)
  • Belgia – Iran (22:00, Grupa G, Los Angeles Stadium, 21 iunie)
  • Noua Zeelandă – Belgia (06:00, Grupa G, BC Place Vancouver, 27 iunie)
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Unde se va opri Sorana Cîrstea la Roma?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Presa britanică, despre prestaţia Alexandrei de la Eurovision: "Versuri despre sufocat femei şi teme sexuale"
Observator
Presa britanică, despre prestaţia Alexandrei de la Eurovision: "Versuri despre sufocat femei şi teme sexuale"
După un an de pauză, Florin Niță revine: ”Sper să fie așa cum îmi doresc”
Fanatik.ro
După un an de pauză, Florin Niță revine: ”Sper să fie așa cum îmi doresc”
17:13

S-a aflat din ce cauză a primit Gaziantep interdicție la transferuri! Ce sumă datorează clubul antrenat de Mirel Rădoi
16:57

Istvan Kovacs, trimis în Liga 2 înainte de Cupa Mondială! Delegare surpriză a CCA
16:54

Adrian Mihalcea și-a decis viitorul! Anunțul așteptat de fanii UTA: „Nu vorbim de garanții”
16:42

Conducerea U Cluj a reacționat după controlul antidoping cerut de Universitatea Craiova
16:32

Camelia Voinea, reacţie dură după ce a fost suspendată de federaţie: “Vor să mi-o ia cu japca pe Sabrina”
16:30

FC Argeș – Rapid LIVE TEXT (20:30). Ultima șansă la Europa pentru giuleșteni. Alex Dobre a revenit în lot
Vezi toate știrile
1 VIDEOCristi Chivu, gest de mare modestie la ceremonia de decernare a trofeului! Ce a făcut antrenorul român 2 “Vreau să subliniez asta”. Ce a spus preşedintele lui Inter despre Cristi Chivu, după eventul reuşit 3 Reacţia lui Iuliu Mureşan după ce Neluţu Varga l-a făcut nesimţit pe Daniel Pancu! Ce a spus de Dan Petrescu 4 Ce gafă a putut face Emil Boc, după ce U Cluj a fost învinsă dramatic de Univ. Craiova în finala Cupei României 5 Prima reacţie a lui Daniel Pancu după ce Neluţu Varga l-a făcut nesimţit! Ce a spus de Rapid: “Mă doresc mult” 6 Vestiarul Realului a ales: cine pleacă de la club după bătaia Valverde-Tchouameni! Surpriză uriașă
Citește și
Cele mai citite
Nou antrenor în Liga 1. Mutarea va fi oficializată la final de sezonNou antrenor în Liga 1. Mutarea va fi oficializată la final de sezon
Hermannstadt i-a găsit înlocuitor lui Dorinel Munteanu. Cine este favorit să preia gruparea sibianăHermannstadt i-a găsit înlocuitor lui Dorinel Munteanu. Cine este favorit să preia gruparea sibiană
Opriți jocul, PSG devine imposibil de oprit! Luis Enrique pregătește transferul cu care face echipa perfectăOpriți jocul, PSG devine imposibil de oprit! Luis Enrique pregătește transferul cu care face echipa perfectă
Cristi Chivu, gest de mare modestie la ceremonia de decernare a trofeului! Ce a făcut antrenorul românCristi Chivu, gest de mare modestie la ceremonia de decernare a trofeului! Ce a făcut antrenorul român