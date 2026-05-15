Belgia a anunţat lotul pentru Cupa Mondială 2028! Surpriză în cazul lui Romelu Lukaku

Belgia l-a inclus pe atacantul Romelu Lukaku în lotul pentru Cupa Mondială, deşi acesta a jucat doar o oră de fotbal competitiv în acest sezon, relatează Reuters.
Lukaku, care a împlinit 33 de ani miercuri, nu a fost titular la Napoli în acest sezon, intrând de şapte ori ca rezervă şi marcând un gol la Verona în februarie, iar în ultimele două luni s-a aflat în Belgia, unde s-a recuperat în urma unei accidentări la coapsă.
Romelu Lukaku a fost convocat la naţionala Belgiei şi va prinde World Cup 2026
Însă rolul său de golgheter al ţării l-a determinat pe antrenorul Rudi Garcia să parieze pe forma sa fizică pentru turneul care începe luna viitoare, unde Belgia se află în Grupa G alături de Egipt, Iran şi Noua Zeelandă.
Lukaku a marcat de 89 de ori, dar a jucat ultimul dintre cele 124 de meciuri pentru naţională în victoria cu 4-3 de pe teren propriu împotriva Ţării Galilor, în preliminariile Cupei Mondiale, în iunie anul trecut.
Ca rezervă, Garcia l-a inclus pe promiţătorul atacant Matias Fernandez-Pardo, după ce acesta şi-a dedicat viitorul internaţional ţării în această săptămână.
Jucătorul în vârstă de 21 de ani, născut la Bruxelles din părinţi italian şi spaniol, a jucat pentru Belgia la nivel de juniori, dar în 2024 a ales să joace pentru Spania, fără însă a onora ulterior o convocare la echipa sub 20 de ani a acesteia. El a avut un sezon puternic la Lille şi a fost ales în locul lui Lois Openda, care nu a jucat regulat pentru Juventus în acest sezon.
Fundaşul de la Sporting, Zeno Debast, a fost inclus şi el în lot, în ciuda faptului că s-a accidentat la antrenamentele clubului portughez şi a zvonurilor că s-ar putea să nu se refacă la timp. Debast a fost titular de când Garcia a preluat funcţia de antrenor.
Revenirea la timp după accidentare a portarului Thibaut Courtois este un bonus pentru echipă, dar speculaţiile conform cărora Garcia ar fi selectat patru portari în lotul său de 26 de jucători s-au dovedit a fi incorecte.
Garcia şi-a anunţat lotul în buletinul de ştiri de la prânz de la televiziunea belgiană, iar pentru Courtois, Lukaku, Kevin De Bruyne şi Axel Witsel aceasta va fi a patra Cupă Mondială consecutivă.
Lotul Belgiei care va evolua la World Cup 2026
- Portari: Thibaut Courtois (Real Madrid), Senne Lammens (Manchester United), Mike Penders (Racing Strasbourg)
- Fundaşi: Timothy Castagne (Fulham), Zeno Debast (Sporting Lisabona), Maxim De Cuyper (Brighton & Hove Albion), Koni De Winter (AC Milan), Brandon Mechele (Club Brugge), Thomas Meunier (Lille), Nathan Ngoy (Lille), Joaquin Seys (Club Brugge), Arthur Theate (Eintracht Frankfurt)
- Mijlocaşi: Kevin De Bruyne (Napoli), Amadou Onana (Aston Villa), Nicolas Raskin (Rangers), Youri Tielemans (Aston Villa), Hans Vanaken (Club Brugge), Axel Witsel (Girona)
- Atacanţi: Charles De Ketelaere (Atalanta), Jeremy Doku (Manchester City), Matias Fernandez-Pardo (Lille), Romelu Lukaku (Napoli), Dodi Lukebakio (Benfica), Diego Moreira (Racing Strasbourg), Alexis Saelemaekers (AC Milan), Leandro Trossard (Arsenal).
Programul Belgiei la World Cup 2026
- Belgia – Egipt (22:00, Grupa G, Seattle Stadium, 15 iunie)
- Belgia – Iran (22:00, Grupa G, Los Angeles Stadium, 21 iunie)
- Noua Zeelandă – Belgia (06:00, Grupa G, BC Place Vancouver, 27 iunie)
