Reacţia Universităţii Craiova după ce Adrian Mititelu a câştigat palmaresul - Antena Sport

Reacţia Universităţii Craiova după ce Adrian Mititelu a câştigat palmaresul

Radu Constantin Publicat: 5 februarie 2026, 16:31

Curtea de Apel Timișoara a decis astăzi că FCU Craiova este deținătoarea siglei și palmaresului echipei istorice din Oltenia, pentru care se luptau de ani buni atât clubul lui Adrian Mititelu, cât și cel al lui Mihai Rotaru.

Decizia poate fi atacată prin apel în aceeași instanță judecătorească în termen de 30 de zile. Clubul Universitatea Craiova a anut o reacţie oficială pe tema acestui subiect. Spune că decizia nu este defintivă, deci clubuk oltean urmează să facă o contestaţie.

“Clubul Universitatea Craiova își menține poziția de a nu comenta deciziile instanțelor de judecată, cu atât mai puțin cele care nu sunt definitive. Așteptăm redactarea și comunicarea hotărârii judecătorești nr. 333/59/2023* și a motivării acesteia, urmând a formula obiecțiunile noastre la Înalta Curte de Casație și Justiție din România.

Așa cum am mai menționat în trecut, reiterăm faptul că, în acest dosar, Universitatea Craiova susține poziția Clubului Sportiv Universitatea Craiova în apărarea palmaresului istoric al Științei.
Suporterilor noștri le transmitem ferm și clar: Știința este bine și perseverentă în a atinge obiectivele pe care le-a avut dintotdeauna, trofee pe plan intern și prezență europeană la cel mai înalt nivel. Iar diseară avem un meci important pentru a duce Știința pe primul loc!”, se arată în comunicatul celor de la Universitatea Craiova.

