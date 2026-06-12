Selecţionerul Mexicului vrea mai mult după debutul cu victorie la Cupa Mondială 2026: “Nu am jucat bine în prima repriză”

Selecţionerul Mexicului, Javier Aguirre, a fost bucuros că echipa sa şi-a depăşit emoţiile generate de debutul la Cupa Mondială de fotbal, reuşind să învingă cu scorul de 2-0 naţionala Africii de Sud, dar a avertizat că încă mai are multe de îmbunătăţit, informează Reuters.
Julian Quinones a deschis scorul în debutul primei reprize a meciului de pe stadionul Azteca din Ciudad de Mexico (9), înainte ca Raul Jimenez să pecetluiască victoria cu o lovitură de cap în repriza a doua (67), în condiţiile în care africanii au încheiat jocul cu doi jucători mai puţin pe teren.
- World Cup 2026 se vede exclusiv în Universul Antena, în perioada 11 iunie – 19 iulie
Javier Aguirre, după ce Mexic a câştigat meciul de debut la Cupa Mondială 2026: “Trebuie să ne îmbunătăţim”
“Ar fi putut fi un meci de 4-0, dar oamenii au fost fericiţi. Este începutul Cupei Mondiale, am lăsat emoţiile în urmă şi mergem mai departe cu trei puncte. Acum ne gândim la ce urmează”, a declarat Aguirre.
Mexicul a fost echipa mai bună pentru perioade lungi de timp şi a jucat cea mai mare parte a reprizei secunde cu un avantaj numeric, după ce mijlocaşul sud-african Sphephelo Sithole a fost eliminat la cinci minute după pauză, pentru un fault asupra lui Brian Gutierrez.
Oaspeţii au rămas în nouă jucători în minutul 84, când Themba Zwane a fost eliminat pentru comportament violent, dar Aguirre a spus că Mexicul a complicat jocul mai mult decât era necesar. Gazdele au avut la rândul lor un jucător eliminat în timpul adiţional.
“Nu am jucat bine în prima repriză. S-ar fi putut termina uşor 3-0. Am fost superiori în prima parte, dar scorul nu a reflectat acest lucru. Am complicat lucrurile noi înşine. După al doilea gol, am devenit prea încrezători, apoi a venit eliminarea. Trebuie să ne îmbunătăţim, dar a fost un meci bun”, a mai spus Aguirre.
Mexicul, care a pus capăt unei aşteptări de şapte meciuri pentru o victorie în partida de debut la Cupa Mondială, va înfrunta Coreea de Sud la Guadalajara, în următorul său meci, în timp ce Africa de Sud va juca împotriva Cehiei.
- “Asta nu este Shakira… cine e?!?!” Fanii au venit cu replici tari după ceremonia de deschidere a World Cup 2026
- Haos lângă Estadio Azteca, în prima zi a Campionatului Mondial. Fostul star al lui Real Madrid, prins în mijlocul incidentelor
- Coreea de Sud, statistică incredibilă la Cupa Mondială! Ce a reuşit naţionala lui Son
- Heung-Min Son a stabilit o bornă impresionantă, după Coreea de Sud – Cehia 2-1. Doar un singur jucător a mai reuşit asta
- Campionatul Mondial 2026 | Rezultate, program şi clasamente de la turneul final din-Statele-Unite, Canada şi Mexic