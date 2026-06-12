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Selecţionerul Mexicului vrea mai mult după debutul cu victorie la Cupa Mondială 2026: “Nu am jucat bine în prima repriză”

Alex Masgras Publicat: 12 iunie 2026, 9:15

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Selecţionerul Mexicului vrea mai mult după debutul cu victorie la Cupa Mondială 2026: Nu am jucat bine în prima repriză

Javier Aguirre / Profimedia

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Selecţionerul Mexicului, Javier Aguirre, a fost bucuros că echipa sa şi-a depăşit emoţiile generate de debutul la Cupa Mondială de fotbal, reuşind să învingă cu scorul de 2-0 naţionala Africii de Sud, dar a avertizat că încă mai are multe de îmbunătăţit, informează Reuters.

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Julian Quinones a deschis scorul în debutul primei reprize a meciului de pe stadionul Azteca din Ciudad de Mexico (9), înainte ca Raul Jimenez să pecetluiască victoria cu o lovitură de cap în repriza a doua (67), în condiţiile în care africanii au încheiat jocul cu doi jucători mai puţin pe teren.

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Javier Aguirre, după ce Mexic a câştigat meciul de debut la Cupa Mondială 2026: “Trebuie să ne îmbunătăţim”

“Ar fi putut fi un meci de 4-0, dar oamenii au fost fericiţi. Este începutul Cupei Mondiale, am lăsat emoţiile în urmă şi mergem mai departe cu trei puncte. Acum ne gândim la ce urmează”, a declarat Aguirre.

Mexicul a fost echipa mai bună pentru perioade lungi de timp şi a jucat cea mai mare parte a reprizei secunde cu un avantaj numeric, după ce mijlocaşul sud-african Sphephelo Sithole a fost eliminat la cinci minute după pauză, pentru un fault asupra lui Brian Gutierrez.

Oaspeţii au rămas în nouă jucători în minutul 84, când Themba Zwane a fost eliminat pentru comportament violent, dar Aguirre a spus că Mexicul a complicat jocul mai mult decât era necesar. Gazdele au avut la rândul lor un jucător eliminat în timpul adiţional.

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“Nu am jucat bine în prima repriză. S-ar fi putut termina uşor 3-0. Am fost superiori în prima parte, dar scorul nu a reflectat acest lucru. Am complicat lucrurile noi înşine. După al doilea gol, am devenit prea încrezători, apoi a venit eliminarea. Trebuie să ne îmbunătăţim, dar a fost un meci bun”, a mai spus Aguirre.

Mexicul, care a pus capăt unei aşteptări de şapte meciuri pentru o victorie în partida de debut la Cupa Mondială, va înfrunta Coreea de Sud la Guadalajara, în următorul său meci, în timp ce Africa de Sud va juca împotriva Cehiei.

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