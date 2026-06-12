Kylian Mbappe, reacţie controversată înainte de debutul la Campionatul Mondial. Ce a putut spune despre adversara Franţei

Kylian Mbappe (27 de ani) a prefaţat duelul dintre Franţa şi Senegal, din prima etapă a grupelor de la Campionatul Mondial. Partida se va disputa pe 16 iunie, de la ora 22:00, şi va fi în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY.
Kylian Mbappe nu s-a putut abţine şi a avut o reacţie controversată, înaintea meciului de debut al naţionalei sale la turneul final găzduit de SUA, Mexic şi Canada. El a transmis că Franţa va întâlni campioana Africii, însă Senegal a pierdut finala la masa verde în faţa Marocului, deşi a câştigat meciul pe teren.
Kylian Mbappe, reacţie controversată înainte de Franţa – Senegal
Kylian Mbappe a mai declarat că îşi doreşte să ducă trofeul Cupei Mondiale din nou în Franţa. Starul lui Real Madrid l-a mai cucerit în 2018, la ediţia precedentă Franţa pierzând finala în faţa Argentinei.
“Jucăm împotriva Campioanei Africii. Nu ştiu dacă sunt ei sau nu (n.r. râde), din moment ce e şi Maroc. Vom încerca să stăm departe de asta (n.r. râde).
E o echipă bună, e bine să începem aşa. Nu putem nega că există o istorie între Franţa şi Senegal, deci e o poveste care va face acest meci să fie mai interesant, va fi grozav. Meciul va fi la ora 21:00 (n.r. ora Franţei), copiii nu vor fi în pat, deci depinde de noi să începem bine. Ne poate permite să risipim primele îndoieli, deoarece va exista anxietate la mulți oameni, nu la noi, ci la unii oameni. De asemenea, putem câştiga trei puncte.
Am fost suficient de norocos să particip deja la două turnee finale mondiale, să ajungă departe, să am şansa să joc, să-mi pun amprenta în cea mai mare competiţie. Dar ceea ce îmi doresc e să mă întorc acasă cu trofeul pe 20 iulie“, a declarat Kylian Mbappe, conform rcmsport.bfmtv.com.
Campionatul Mondial a debutat deja, live în Universul Antena. În meciul de deschidere, Mexic a învins Africa de Sud, scor 2-0. În al doilea meci al Grupei A, Coreea de Sud s-a impus în faţa Cehiei, scor 2-1.
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