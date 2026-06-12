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Haos lângă Estadio Azteca, în prima zi a Campionatului Mondial. Fostul star al lui Real Madrid, prins în mijlocul incidentelor

Viviana Moraru Publicat: 12 iunie 2026, 8:58

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Haos lângă Estadio Azteca, în prima zi a Campionatului Mondial. Fostul star al lui Real Madrid, prins în mijlocul incidentelor

Incidente violente lângă Estadio Azteca, la deschiderea Cupei Mondiale/ Profimedia

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A fost haos lângă Estadio Azteca, în prima zi a Campionatului Mondial, care e live exclusiv în Universul Antena. Incidente violente au avut loc în apropierea unei porţi de acces pe stadionul din Ciudad de Mexico.

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Legendara arenă Azteca a găzduit meciul de deschidere de la Campionatul Mondial. Mexic a învins Africa de Sud cu scorul de 2-0, după o partidă în care trei jucători au fost eliminaţi.

Haos lângă Estadio Azteca, în prima zi a Campionatului Mondial

În timpul festivităţii de deschidere, unde capul de afiş a fost ţinut de Shakira, incidente violente aveau loc lângă stadion. Conform celor de la Bild, întregul haos a avut loc la poarta 8 de acces a arenei Azteca.

Cei 300 de poliţişti au fost atacaţi de aproximativ 2000 de manifestanţi mascaţi. Ei au dezlănţuit iadul lângă arena din Mexic, jefuind magazinele din apropiere şi distrugând maşinile, pe care le-au răsturnat.

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În tot acest haos a fost prins şi Marcelo. Fostul star de la Real Madrid şi legendă a Braziliei a avut nevoie să fie protejat de forţele de ordine, pentru a putea intra pe stadionul Azteca, la meciul de deschidere.

“Aici se desfășoară scene nebunești. Poliția-călare încearcă să-i țină în frâu pe manifestanți.

Tot ceea ce se întâmplă contrastează puternic cu ceea ce se petrece pe stadion, unde lumea se bucură de show-ul Shakirei și de un meci de fotbal. Și este doar prima dintre cele 39 de zile ale Cupei Mondiale”, a transmis un reporter al sursei citate anterior, de la faţa locului.

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Cei care au produs haosul lângă Azteca sunt membrii ai Sindicatului Profesorilor din Mexic, CNTE. Ei au pornit un protest de amploare în urmă cu câteva zile, dorind înlăturarea unei reforme controversate a pensiilor. Şi “Blocul Negru”, format din extremişti de stânga îmbrăcaţi toţi în negru, au participat la incidentele violente.

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