Haos lângă Estadio Azteca, în prima zi a Campionatului Mondial. Fostul star al lui Real Madrid, prins în mijlocul incidentelor

A fost haos lângă Estadio Azteca, în prima zi a Campionatului Mondial, care e live exclusiv în Universul Antena. Incidente violente au avut loc în apropierea unei porţi de acces pe stadionul din Ciudad de Mexico.

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Legendara arenă Azteca a găzduit meciul de deschidere de la Campionatul Mondial. Mexic a învins Africa de Sud cu scorul de 2-0, după o partidă în care trei jucători au fost eliminaţi.

Haos lângă Estadio Azteca, în prima zi a Campionatului Mondial

În timpul festivităţii de deschidere, unde capul de afiş a fost ţinut de Shakira, incidente violente aveau loc lângă stadion. Conform celor de la Bild, întregul haos a avut loc la poarta 8 de acces a arenei Azteca.

Cei 300 de poliţişti au fost atacaţi de aproximativ 2000 de manifestanţi mascaţi. Ei au dezlănţuit iadul lângă arena din Mexic, jefuind magazinele din apropiere şi distrugând maşinile, pe care le-au răsturnat.

🇲🇽⚽️🏆🔥 MUNDIAL 2026:

Imágenes de los alrededores del Estadio Ciudad de México (Azteca) durante la ceremonia de inauguración y el primer partido de la Copa Mundial de la FIFA 2026. pic.twitter.com/hoCYcUdLEq

— Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) June 11, 2026