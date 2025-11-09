Universitatea Craiova - UTA Arad 1-2. Echipa lui Adrian Mihalcea detonează bomba în Bănie - Antena Sport

Min. 46: A început repriza a doua!

Final de primă repriză!

Min. 38: Șansă de 2-1 pentru Craiova! Mora are o nouă acțiune bună în banda dreaptă, acesta centrează în careu, însă mingea reluată de Baiaram se duce peste poartă.

Min. 36: GOL CRAIOVA! Ucraineanul Romanchuk restabilește egalitatea cu o lovitură de cap. Gorcea a atins mingea, dar nu a putut evita golul!

Min. 35: Ocazie mare pentru olteni! Carlos Mora trimite o centrare la bara a doua, mingea este reluată cu capul de Baiaram, dar balonul este reținut de portarul oaspeților.

Min. 24: GOL UTA! Luca Mihai deschide scorul pentru formația arădeană. Acesta șutează imparabil la vinclu.

Min. 15: Șansă de gol pentru echipa antrenată de Mirel Rădoi. Ștefan Baiaram a plecat pe contraatac, i-a pasat în dreapta lui Assad Al Hamlawi, dar șutul acestuia a fost blocat. Este corner pentru olteni.

Min. 4: O primă oportunitate pentru gruparea oaspete. Valentin Costache a preluat în marginea careului de 16 metri și a șutat cu piciorul stâng, execuția acestuia s-a dus peste poarta lui Isenko.

Min. 1: Start de meci pe stadionul ”Ion Oblemenco”! S-a ținut un moment de reculegere în memoria lui Emeric Ienei.

Universitatea Craiova (3-5-2) : Isenko – Romanchuk, Screciu, Badelj – Mora, D. Matei, Băluță, Cicâldău, F. Ștefan – Assad, Baiaram. Rezerve : L. Popescu, Stevanovic, Bancu, A. Crețu, A. Rus, Anzor, Teles, Houri, Băsceanu, Nsimba, Etim, Mogoș. Antrenor: Mirel Rădoi

UTA (4-2-3-1): Gorcea – M. Țuțu, Pospelov, Poulolo, Padula – Hrezdac, L. Mihai – Costache, A. Roman, Tzioni – Abdallah. Rezerve: Iliev, F. Iacob, Nemga, Alomerovic, Tăroi, Vlăsceanu, Ov. Popescu, Stolnik, M. Coman. Antrenor: Adrian Mihalcea

Oltenii lui Mirel Rădoi, moral excelent după victoria din Conference League

Universitatea Craiova poate încheia o săptămână pe cinste, în cazul unui succes cu UTA Arad. Formația din Bănie vine la câteva zile după succesul cu Rapid Viena, din UEFA Conference League.

Oltenii lui Mirel Rădoi au reușit primul succes din grupa principală a competiției și visează cu ochii deschiși la o calificare în următoarea fază din Conference.