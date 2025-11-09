Universitatea Craiova - UTA Arad 1-2. Echipa lui Adrian Mihalcea detonează bomba în Bănie - Antena Sport

UTA Arad a dat lovitura pe ”Ion Oblemenco” și s-a impus cu scorul de 2-1 pe terenul Universității Craiova, în etapa cu numărul 16 din Liga 1. Echipa lui Adrian Mihalcea a câștigat patru puncte în duelurile cu oltenii.
Formația antrenată de Mirel Rădoi a dat semne de oboseală după victoria de la Viena și a încercat în zadar să obțină un rezultat pozitiv cu gruparea arădeană. Mai mult decât atât, aceștia au încheiat partida în inferioritate numerică.
Univ. Craiova – UTA Arad 1-2
Final de meci!
Min. 80: Cartonaș roșu Craiova! Alexandru Cicâldău este trimis mai devreme la vestiare, după ce a fost eliminat pentru al doilea galben.
Min. 76: GOL UTA! Valentin Costache aduce formația arădeană în avantaj cu un șut plasat la colțul lung.
Min. 60: Assad Al Hamlawi își încearcă norocul cu un șut de la aproximativ 25 de metri, dar mingea se duce pe lângă poarta.
Min. 54: O nouă șansă de gol pentru echipa lui Mirel Rădoi. Mora apare excelent la bara a doua și reia din cădere cu capul, mingea este scoasă incredibil de Gorcea.
Min. 47: Ocazie pentru olteni în debutul părții secunde! Romanchuk șutează din careu cu piciorul stâng, mingea a lovit însă un adversar.
Min. 46: A început repriza a doua!
Final de primă repriză!
Min. 38: Șansă de 2-1 pentru Craiova! Mora are o nouă acțiune bună în banda dreaptă, acesta centrează în careu, însă mingea reluată de Baiaram se duce peste poartă.
Min. 36: GOL CRAIOVA! Ucraineanul Romanchuk restabilește egalitatea cu o lovitură de cap. Gorcea a atins mingea, dar nu a putut evita golul!
Min. 35: Ocazie mare pentru olteni! Carlos Mora trimite o centrare la bara a doua, mingea este reluată cu capul de Baiaram, dar balonul este reținut de portarul oaspeților.
Min. 24: GOL UTA! Luca Mihai deschide scorul pentru formația arădeană. Acesta șutează imparabil la vinclu.
Min. 15: Șansă de gol pentru echipa antrenată de Mirel Rădoi. Ștefan Baiaram a plecat pe contraatac, i-a pasat în dreapta lui Assad Al Hamlawi, dar șutul acestuia a fost blocat. Este corner pentru olteni.
Min. 4: O primă oportunitate pentru gruparea oaspete. Valentin Costache a preluat în marginea careului de 16 metri și a șutat cu piciorul stâng, execuția acestuia s-a dus peste poarta lui Isenko.
Min. 1: Start de meci pe stadionul ”Ion Oblemenco”! S-a ținut un moment de reculegere în memoria lui Emeric Ienei.
- Universitatea Craiova (3-5-2): Isenko – Romanchuk, Screciu, Badelj – Mora, D. Matei, Băluță, Cicâldău, F. Ștefan – Assad, Baiaram. Rezerve: L. Popescu, Stevanovic, Bancu, A. Crețu, A. Rus, Anzor, Teles, Houri, Băsceanu, Nsimba, Etim, Mogoș. Antrenor: Mirel Rădoi
- UTA (4-2-3-1): Gorcea – M. Țuțu, Pospelov, Poulolo, Padula – Hrezdac, L. Mihai – Costache, A. Roman, Tzioni – Abdallah. Rezerve: Iliev, F. Iacob, Nemga, Alomerovic, Tăroi, Vlăsceanu, Ov. Popescu, Stolnik, M. Coman. Antrenor: Adrian Mihalcea
Oltenii lui Mirel Rădoi, moral excelent după victoria din Conference League
Universitatea Craiova poate încheia o săptămână pe cinste, în cazul unui succes cu UTA Arad. Formația din Bănie vine la câteva zile după succesul cu Rapid Viena, din UEFA Conference League.
Oltenii lui Mirel Rădoi au reușit primul succes din grupa principală a competiției și visează cu ochii deschiși la o calificare în următoarea fază din Conference.
