Statuia Nadiei Comăneci, adusă de Ion Țiriac din China, a fost dezvelită în fața sălii de la Otopeni. Cum arată

Statuia Nadiei Comăneci a fost dezvelită în fața sălii care-i poartă numele „Zeiței de la Montreal”. Sala de la Otopeni a fost inaugurată în ziua în care s-au împlinit 50 de ani de la primul 10 din istorie primit de fosta gimnastă, la Jocurile Olimpice de la Montreal.

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De la marele eveniment nu a putut lipsi Ion Țiriac, cel care a decis să construiască această sală pentru Nadia Comăneci. Gică Hagi, Ilie Năstase sau Lucian Bute s-au mai numărat printre invitați.

Statuia Nadiei Comăneci, adusă de Ion Țiriac din China, a fost dezvelită în fața sălii de la Otopeni

Statuia Nadiei Comăneci a fost adusă special de Ion Țiriac din China. Miliardarul român a mers personal pentru aceasta, pentru a-i face un cadou special „Zeiței de la Montreal”.

„M-am dus în China pentru mai multe motive. Unul dintre ele e și statuia Nadiei. Nadia Comăneci împlinește 50 de ani de la primul zece din istorie. Noi românii putem să ne mândrim cu o treabă care nu poate să ne-o ia nimeni: prima sportivă care a fost perfectă în lumea asta se numește Nadia Comăneci, România”, spunea Ion Țiriac despre statuia Nadiei Comăneci, în luna aprilie a acestui an, conform gsp.ro.

Statuia a fost dezvelită de patru bărbați îmbrăcați în alb, după lovirea unui gong. Nadia Comăneci a mers imediat în fața statuii și a aplaudat, așa cum o făceau deja cei prezenți la eveniment.