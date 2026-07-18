Statuia Nadiei Comăneci, adusă de Ion Țiriac din China, a fost dezvelită în fața sălii de la Otopeni. Cum arată

Statuia Nadiei Comăneci a fost dezvelită în fața sălii care-i poartă numele „Zeiței de la Montreal”. Sala de la Otopeni a fost inaugurată în ziua în care s-au împlinit 50 de ani de la primul 10 din istorie primit de fosta gimnastă, la Jocurile Olimpice de la Montreal.
De la marele eveniment nu a putut lipsi Ion Țiriac, cel care a decis să construiască această sală pentru Nadia Comăneci. Gică Hagi, Ilie Năstase sau Lucian Bute s-au mai numărat printre invitați.
Statuia Nadiei Comăneci, adusă de Ion Țiriac din China, a fost dezvelită în fața sălii de la Otopeni
Statuia Nadiei Comăneci a fost adusă special de Ion Țiriac din China. Miliardarul român a mers personal pentru aceasta, pentru a-i face un cadou special „Zeiței de la Montreal”.
„M-am dus în China pentru mai multe motive. Unul dintre ele e și statuia Nadiei. Nadia Comăneci împlinește 50 de ani de la primul zece din istorie. Noi românii putem să ne mândrim cu o treabă care nu poate să ne-o ia nimeni: prima sportivă care a fost perfectă în lumea asta se numește Nadia Comăneci, România”, spunea Ion Țiriac despre statuia Nadiei Comăneci, în luna aprilie a acestui an, conform gsp.ro.
Statuia a fost dezvelită de patru bărbați îmbrăcați în alb, după lovirea unui gong. Nadia Comăneci a mers imediat în fața statuii și a aplaudat, așa cum o făceau deja cei prezenți la eveniment.
Lucrările la sala de gimnastică din Otopeni au durat doar nouă luni și l-au costat pe Ion Țiriac suma de opt milioane de euro. Nadia Comăneci i-a transmis un mesaj special acestuia, declarându-se emoționată pentru cadoul primit din partea miliardarului român.
„Domnule Țiriac, am emoții. Acum câteva luni, mi-ați spus că doriți să faceți o sală de gimnastică, să sărbătorim 50 de ani de la primul 10.
Și am spus că este ceva fantastic, credeți că o puteți avea gata până în 2028? «Nu, nu, eu vreau să o fac pentru anul viitor, pentru sărbătoarea ta la 50 de ani».
Eu m-am uitat la el și am spus că nu se poate. Și așa cum am dat cu lopata prima dată acum câteva luni, acum mă uit la această clădire, care, de fapt, nu este doar o clădire aniversară, ci este un viitor și o șansă a copiilor mici să trăiască istoria pe care am trăit-o și noi acum 50 de ani”, a spus Nadia Comăneci, la inaugurarea sălii de gimnastică.
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